플랫폼 아쉬움에도... '킬러들의 쇼핑몰2'가 증명한 것

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디즈니플러스 '킬러들의 쇼핑몰2' 정윤하 (맨위), 현리디즈니플러스
〈킬러들의 쇼핑몰2〉가 글로벌 시장에서도 선전을 펼칠 수 있었던 요인 중 하나는 이전에는 보기 드물었던 입체적인 캐릭터를 완성해낸 배우들의 열연이다. 삼촌 정진만 역을 맡은 이동욱은 조카를 지키기 위해 자신의 위험을 감수하는 인물의 감정과 책임감을 설득력 있게 표현했다.
시즌1에서 사실상 '원톱' 주인공에 가까운 활약을 펼친 김혜준은 시즌2에서 한층 성숙해진 정지안의 변화를 자신의 힘으로 입증했다. 무조건 살아남는 것이 최우선이었던 이전과 달리, 이제는 자신이 직접 협상 테이블을 주도하고 단 한 발의 총알로 적을 무너뜨릴 수 있는 당당한 리더로 성장했다.
바빌론의 핵심 요원 큐(타키모토 이치카) 역의 현리와 시즌2의 주요 빌런 쿠나사기를 연기한 정윤하의 묵직한 존재감 역시 작품의 흥미를 키우는데 큰 몫을 담당했다. 특히 최종 8회에 등장한 유지태의 특별 출연은 강렬한 카리스마로 영화 〈왕과 사는 남자〉에 견줄만큼 깊은 인상을 남기며 향후 시즌3를 기대하게 만드는 변수로 작용했다.
여전한 플랫폼 한계....새로운 가능성 증명도