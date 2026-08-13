플랫폼 아쉬움에도... '킬러들의 쇼핑몰2'가 증명한 것

▲디즈니플러스 '킬러들의 쇼핑몰2' 김혜준(맨위), 이동욱 디즈니플러스

작품의 완성도와는 별개로<킬러들의 쇼핑몰2>를 향한 아쉬움이 없는 것은 아니다. 잘 만들어진 작품이라도 디즈니플러스라는 이름은 넷플릭스에 비해 대중적 화제성을 폭발적으로 확장하는 데에는 여전히 족쇄로 작용한다. 〈무빙〉과 〈카지노〉 같은 성공 사례가 존재하지만, 〈킬러들의 쇼핑몰2〉 역시 이러한 플랫폼의 한계를 넘어야 한다는 부담을 안고 시즌2에 돌입했다.

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이렇다 보니 시즌2가 마무리된 지금 "만약 넷플릭스 작품이었다면 어떤 성적을 거뒀을까"라는 궁금증이 남는 것도 사실이다. 그럼에도 확장된 세계관과 한층 화려해진 액션을 앞세워 디즈니플러스 오리지널 시리즈의 새로운 가능성을 증명했다는 점은 시즌2가 남긴 성과로 언급할 만하다.

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액션의 규모를 키우면서 동시에 이야기의 중심에는 끝까지 정지안이란 매력적인 인물을 남겨뒀다. 그 결과 <킬러들의 쇼핑몰2>는 단순히 '살아남은 사람'으로 한정될 수 있는 지안을 스스로 판을 움직이는 리더로 탈바꿈시켰다. 극중 캐릭터의 성장과 전략적 승부라는 두 개의 축을 통해 시즌2를 마무리하고 시즌3의 가능성을 마련했다는 점에서 충분히 의미 있는 결과를 남겼다.

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