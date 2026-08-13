'킬러들의 쇼핑몰2'에서 빼놓을 수 없는 인물 셋

디즈니플러스 화면 캡쳐

[브라더]

큰사진보기 ▲하나 밖에 없는 형이 이성조에게 살해 당한 브라더는 시즌2에서 지안에게 '가족'으로 인정 받았다. 디즈니플러스 화면 캡처

바빌론에서 탈퇴한 정진만이 조카 지안을 지키기 위해 쇼핑몰 제작 계획을 밝혔을 때 정진만의 절친한 후배 혼다(박정우 분)는 자신의 동생이 컴퓨터 천재라고 소개한다. 그가 바로 쇼핑몰의 설계자이자 머더헬프의 장기 알바생 브라더(이태영 분)였다. 브라더는 말이 어눌하고 오랜 기간 지하에서만 생활하다 보니 '색소성 건피증'이 있어 빛을 받으면 상당히 고통스러워하기 때문에 항상 얼굴을 가리고 다닌다.



브라더는 지안의 집을 감시하면서 변태로 의심 받았고 바빌론의 스파이 배정민(박지빈 분)을 매우 경계했지만 지안은 처음 브라더가 아닌 배정민의 말을 신뢰했다. 브라더는 지하에 살면서 쇼핑몰 관리만 하던 두뇌 캐릭터이기 때문에 전투력이 거의 없음에도 지안을 죽이려는 이성조에게 목숨 걸고 달려들었다. 시즌 1마지막회에서는 복면을 쓰고 킬러들의 앞에 등장해 이성조의 수급을 꺼내기도 했다.



브라더는 시즌2에서 지안과 더욱 애틋해진 사이로 나오는데 신분을 바꾸고 멀리 떠나는 지안을 배웅해줬고 쇼핑몰로 돌아온 지안에게 새 쇼핑몰을 소개하면서 적응에 도움을 줬다. 유일한 혈육인 형을 잃은 브라더는 지안으로부터 머더헬프 동료들과 함께 '가족'으로 인정 받았고 파신에게는 쇼핑몰에 함께 살자고 제안했지만 시즌2 7화에서 지안과 함께 대피하다가 큐의 총에 맞아 지안을 구한 후 숨을 거뒀다.



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파신을 연기한 김민은 무에타이에 기반을 둔 화려한 액션 연기와 유쾌한 대사로 시청자들의 뜨거운 사랑을 받았다.김민은 '토종 한국인'이지만 처음 보는 사람들은 국적을 가늠할 수 없을 정도로 이국적인 외모가 특징인 배우다. 심지어 김민은 배우로 데뷔하기 전 뉴질랜드에서 일을 해 영어 실력도 매우 출중하다. 김민이 2022년 <카지노>에서 빅 보스의 행동대장 존을 연기했을 때도 시청자들은 '제작진이 날카로운 인상의 현지 배우를 잘 섭외했구나'라고 생각했을 정도였다고.김민은 <킬러들의 쇼핑몰>에서도 정지안의 방을 리모델링 해주는 외국인 노동자로 처음 등장했는데 그 때까지만 해도 파신이 정진만과 콤비로 활약하며 한 시대를 풍미했던 전설적인 용병이라는 사실을 눈치 챈 시청자는 거의 없었다. 하지만 파신은 정지안이 킬러 쿠마(던밀스 분)에 의해 다칠 위기에 놓였을 때 극적으로 지안을 구해주면서 재등장한다. 이 때 지안이 발견하면서 부른 호칭은 바로 '사부'였다.사실 파신은 민혜와 지안의 무에타이 스승으로 지안을 구한 후에는 민혜와 함께 킬러들과 맞서 싸웠다. 특히 쌍둥이 킬러들(강희세,강희제 분)과의 2:1 격투신은 <킬러들의 쇼핑몰> 시즌1 최고의 볼거리. 파신은 이성조가 죽고 쇼핑몰을 차지하려는 킬러들이 몰려 왔을 때도 민혜와 함께 쇼핑몰 입구를 막고 있었다. 그만큼 파신과 지안은 스승과 제자, 삼촌과 조카로 돈독한 유대관계를 쌓았다는 뜻이다.정진만이 돌아온 이후 시즌2에서 아들을 돌보기 위해 태국으로 돌아간 파신은 바빌론의 습격을 당한 후 아들을 붙잡은 쿠사나기의 협박에 어쩔 수 없이 지안을 배신한다. 하지만 파신의 아들을 구한 정진만과의 통화 후 다시 지안을 풀어주고 잠시나마 지안과 머더헬프를 배신했던 죄를 씻고자 지안을 탈출구로 보낸 후 자신을 희생했다. 시청자들로부터 가장 뜨거운 사랑을 받았던 캐릭터 파신은 그렇게 장렬한 최후를 맞았다.