'킬러들의 쇼핑몰2'에서 빼놓을 수 없는 인물 셋

* 이 기사는 <킬러들의 쇼핑몰1,2>의 스포일러를 포함하고 있습니다.
2022년 <너와 나의 경찰수업>을 시작으로 국내에 오리지널 드라마를 선보이기 시작한 OTT 채널디즈니 플러스는 이성민 주연의 <형사록>과 주인공을 바꿔 제작한 <사운드트랙> 등 시즌제 드라마를 꾸준히 선보였다. 2023년 여름에 공개돼 폭발적인 사랑을 받았던 <무빙> 역시 류승룡과 한효주, 조인성, 고윤정 등 시즌1의 주요 인물에 설경규와 노윤서 등이 새로 합류한 시즌2를 제작하고 있다.
강지영 작가의 소설 <살인자의 쇼핑몰>을 원작으로 2024년 1월부터 2월까지 공개돼 화려한 액션과 흥미진진한 스토리로 많은 사랑을 받았던 <킬러들의 쇼핑몰>도 7월 22일부터 8월 12일까지 4주에 걸쳐 시즌2가 공개됐다. 시즌1이 정진만(이동욱 분)의 죽음 후 킬러들의 습격을 받은 정지안(김혜준 분)의 위기와 사투를 그렸다면 시즌2는 정지안이 대표로 있는 머더헬프와 바빌론의 전면전을 담고 있다.
<킬러들의 쇼핑몰2>에는 시즌1의 메인 빌런 베일(조한선 분) 외에도 바빌론 동아시아 지부장 쿠사나기 진(정윤하 분)과 바빌론 용병 팀장 큐(현리 분), 큐의 동생이자 뛰어난 킬러 제이(오카다 마사키 분) 등 새로운 적들이 많이 등장했다. 하지만 정진만과 정지안이 용감하게 거대조직 바빌론과 맞서 싸울 수 있었던 것은 시즌1부터 두 사람을 도와 쇼핑몰을 지켰던 3명의 머더헬프 핵심 멤버들이 있기에 가능했다.
[소민혜] 절대 죽지 않는 지안의 수호천사