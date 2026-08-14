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'붉은 머리 마녀' 로버트슨, 서브미션 마법 앞세워 정상 노린다

'붉은 머리 마녀' 로버트슨, 서브미션 마법 앞세워 정상 노린다

[UFC 330] 던과 그래플링 맞불 예고... 상승세 앞세워 반란 일으킬까

김종수(oetet)
26.08.14 09:15최종업데이트26.08.14 09:15
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질리언 로버트슨은 '킬러 본능'이 돋보이는 결정력높은 그래플러다.
질리언 로버트슨은 '킬러 본능'이 돋보이는 결정력높은 그래플러다.UFC 제공

맥켄지 던(33, 미국/브라질)의 이름은 여성 종합격투기를 꾸준히 지켜본 팬들에게 익숙하다. 세계적인 브라질리언 주짓수 선수 출신으로 UFC에서도 정상급 그래플러로 인정받았고, 지난해 마침내 여성 스트로급 챔피언 벨트까지 차지했다.

하지만 던의 첫 타이틀 방어전 상대인 질리언 로버트슨(31, 캐나다)은 상대적으로 덜 알려진 선수다. 대중적인 인지도나 스타성만 놓고 보면 던과 비교하기 어렵다. 그렇다고 옥타곤 안에서도 같은 평가를 내려서는 곤란하다.

최근 로버트슨의 상승세는 상당히 가파르다. 로버트슨은 16일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 엑스피니티 모바일 아레나에서 있을 UFC 330대회서 던에게 도전한다. 두 선수의 여성 스트로급 타이틀전은 이슬람 마카체프와 이안 마차도 게리의 웰터급 타이틀전에 이어 코메인이벤트로 펼쳐진다.

현재 로버트슨은 5연승을 달리고 있다. 특히 지난 3월 아만다 레모스를 상대로 거둔 승리는 이번 타이틀 도전의 결정적인 발판이 됐다. 당시 로버트슨은 초반 타격전에서 고전했지만 2라운드부터 테이크다운과 상위 포지션을 적극적으로 활용하며 경기 흐름을 뒤집었다.

자신보다 타격에서 강하다고 평가받는 레모스를 상대로 그래플링을 앞세워 경기를 지배했다. UFC 역시 로버트슨을 여성 스트로급에서 주목할 선수로 분류했고, 로버트슨을 차기 경쟁자로 꼽았다. 그리고 예상대로 그는 타이틀전의 도전자로 옥타곤에 섰다.

로버트슨은 16세 때부터 브라질리언 주짓수를 본격적으로 배웠고, UFC 출신 파이터 딘 토마스에게 지도받으며 성장했다. 이후 토마스에게 주짓수 블랙벨트를 받았다. 처음부터 종합격투기 선수로 만들어진 것이 아니라 주짓수를 기반으로 MMA에 적응해온 선수다. 그 과정에서 만들어진 별명이 'The Savage'다.

로버트슨은 아마추어 첫 경기 이후 이 별명을 얻었다. 딘 토마스가 팀에 보낸 이메일에서 평소에는 조용하지만 케이지에 들어가면 가차 없이 변한다는 의미로 붙은 '새비지'라는 별명이 지금까지 이어지고 있다.

챔피언 맥켄지 던(사진 왼쪽)은 기존의 강력한 주짓수에 더해 최근 들어서는 타격, 경기 운영에서도 장족의 발전을 만들어가고 있다는 평가를 받고 있다.
챔피언 맥켄지 던(사진 왼쪽)은 기존의 강력한 주짓수에 더해 최근 들어서는 타격, 경기 운영에서도 장족의 발전을 만들어가고 있다는 평가를 받고 있다.UFC 제공

'서브미션 여왕'의 상승세… 던과 정면으로 맞설 그래플링

공교롭게도 상대인 챔피언 던 역시 여성 MMA에서 손꼽히는 주짓수 전문가다. 그렇지만 로버트슨은 자신의 가장 강한 영역을 포기하고 타격전으로 승부할 이유가 없다. 오히려 던을 상대로 적극적으로 클린치와 테이크다운을 시도하면서 그래플링 싸움을 유도할 가능성이 높다.

문제는 그 영역이 던에게도 가장 편안한 공간이라는 점이다. 던은 주짓수 경력만 놓고 보면 로버트슨보다 더 화려하다. 세계적인 대회에서 정상급 성적을 거둔 경험이 있고, UFC에서도 서브미션 능력을 꾸준히 증명해왔다.

그래서 이번 경기는 흥미롭다. 보통 상대의 강점을 피하는 것이 MMA의 기본이지만, 이번에는 두 선수 모두 상대의 강점이 자신의 강점과 겹친다.

누가 먼저 테이크다운을 성공시키느냐보다 그 다음 상황이 더 중요할 수 있다. 테이크다운 이후 포지션을 얼마나 빠르게 안정시키는지, 상대의 스크램블을 얼마나 효과적으로 제어하는지, 그리고 서브미션 기회를 누가 먼저 만들어내느냐가 승부를 가를 가능성이 높다.

다만 로버트슨에게는 분명한 약점도 있다. 타격전에서 상대를 압도하는 유형은 아니다. 레모스전에서도 1라운드에서는 상대의 킥과 펀치에 고전했다. 던 역시 과거보다 타격 능력을 끌어올리고 있기 때문에 로버트슨이 쉽게 거리를 좁히지 못한다면 오히려 챔피언의 타격에 점수를 내줄 수 있다.

결국 로버트슨 입장에서는 얼마나 빨리 자신의 싸움으로 끌고 가느냐가 중요하다. 던에게 시간을 주면서 스탠딩 타격전을 오래 허용한다면 챔피언의 경기 운영 능력이 살아날 수 있다. 반대로 케이지에서 던의 움직임을 제한하고 그라운드로 끌어내린다면 도전자의 장점이 극대화될 공산이 크다.

질리언 로버트슨은 최근 거침없는 상승세를 타고 있다.
질리언 로버트슨은 최근 거침없는 상승세를 타고 있다.UFC 제공

붉은 머리의 '새비지'… 옥타곤 밖에서도 남다른 캐릭터

로버트슨은 경기력뿐 아니라 외적인 이미지에서도 강한 개성을 가진 선수다. 가장 눈에 띄는 것이 붉은 머리다. 프로 데뷔를 앞두고 머리를 붉은색으로 염색했고 이후 이를 자신의 트레이드마크처럼 유지해왔다. 캐나다 매체 '스포츠넷' 역시 그녀를 소개하면서 '트레이드마크인 붉은 머리'를 언급했다.

케이지 안에서는 거칠고 집요한 그래플러지만, 경기장 밖에서는 비교적 차분한 성격으로 알려져 있다. 딘 토마스가 '조용한 사람'에서 케이지에 들어가면 '새비지'로 변한다고 설명한 이유이기도 하다.

최근에는 또 다른 이유로 해외 MMA 팬들의 관심을 받고 있다. 바로 대마초 흡연이다. 로버트슨은 지난 7월 '아리엘 헬와니 쇼'에 출연해 자신이 평소 대마초를 매일 피운다고 직접 밝혔다.

훈련 전후와 파이트 캠프에도 피우며, 경기 주간에는 해당 지역 체육위원회 규정을 고려한다고 설명했다. 경기 당일에는 취한 상태로 케이지에 들어가는 것을 원하지 않는다고도 말했다.

로버트슨은 대마초가 경기력을 향상시키는 물질이라고 생각하지 않으며, 자신에게는 긴장을 풀고 회복하는 데 도움이 된다는 취지로 설명했다. 다만 이런 개인적 습관은 스포츠 경기력과 별개의 문제이며, 경기 출전과 관련해서는 각 지역 체육위원회의 규정이 적용된다.

UFC 330이 열리는 펜실베이니아에서는 경기 중 약물 영향 상태로 출전하는 것은 허용되지 않는다는 설명도 함께 나왔다. 이처럼 로버트슨은 여러 면에서 일반적인 UFC 선수들과는 조금 다르다. 대중적인 인지도는 던보다 낮을 수 있다.

하지만 옥타곤 안에서는 이미 상당한 기록을 쌓았다. 그리고 최근에는 이름값보다 경기력으로 자신의 위치를 끌어올리고 있다. 특히 115파운드 스트로급으로 내려온 뒤의 흐름은 눈여겨볼 만하다. UFC 공식 자료와 해외 매체에 따르면 로버트슨은 스트로급에서 6승 1패를 기록하며 꾸준히 상승세를 이어가고 있다.

로버트슨 스스로도 이미 던과의 대결을 원하고 있었다. 지난 3월 레모스전을 앞두고 'MMA Mania'와 가진 인터뷰에서 던과의 경기를 '수년간 만들어져 온 대결'이라고 표현했다. 자신은 UFC 안에서 '서브미션 퀸'으로 자리 잡았고, 던은 UFC 밖에서도 높은 수준의 그래플링 경력을 쌓은 선수인 만큼 팬들이 보고 싶어 했던 경기라는 설명이었다.

이제 그 경기가 실제로 성사됐다. 던에게는 챔피언 벨트를 지켜야 하는 첫 방어전이지만, 로버트슨에게는 자신의 이름을 UFC 정상에 올릴 수 있는 절호의 기회다.

'주짓수 천재' 던의 그래플링이 더 강할까, 아니면 UFC 여성부 최다 서브미션 기록을 가진 '서브미션 여왕' 로버트슨의 집요함이 더 강할까. 최강 그래플러간 맞대결에 팬들의 시선이 집중되고 있다.

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UFC여성스트로급타이틀전 맥켄지던 질리언로버트슨 붉은머리마녀

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