'어우덕' 신화 만든 정윤진 감독, 20년 만에 통산 400승 금자탑

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덕수고 정윤진 감독이 대한체육회/대한야구소프트볼협회 주관 경기에서 400승을 기록하는 대기록을 달성했다.김현희
국내 고교야구 최다승 기록을 보유하고 있는 정윤진 덕수고등학교 감독이 개인 통산 400승이라는 뜻깊은 이정표를 세웠다.
덕수고등학교 야구부는 지난 7월 30일 막을 내린 대통령배 전국고교야구대회에서 우승을 차지하며 2026시즌 전국대회 첫 다관왕 학교로 이름을 올렸다. 그리고 당시 결승전 승리로 정윤진 감독은 개인 통산 399번째 승리를 기록했다.
꿈의 400승을 눈앞에 둔 정윤진 감독은 곧바로 봉황대기 무대에 나섰다. 그리고 마침내 400승이 완성됐다.
덕수고는 봉황대기 1회전에서 대구북구SC를 상대로 42-0, 5회 콜드게임 승리를 거뒀다. 덕수고의 1회전 승리와 함께 정윤진 감독 역시 개인 통산 400번째 승리를 기록했다.
당시 경기 결과를 두고는 여러 이야기가 오갔다. 하지만 상대 전력과 관계없이 끝까지 최선을 다한 대구북구SC 선수들에게도, 경기 내내 학생 선수답게 최선을 다한 덕수고 선수들에게도 박수를 보내야 한다는 것이 대체적인 분위기였다.
그런데 정작 이날 경기에는 또 하나의 특별한 이야기가 숨어 있었다. 바로 그 경기에서 정윤진 감독이 개인 통산 400승이라는 뜻깊은 기록을 완성했다는 사실이다.
모교에 청춘 바친 사나이
정윤진 감독의 야구 인생은 곧 덕수고의 역사와 맞닿아 있다. 덕수고와 서울산업대를 거쳐 상무에서 군 복무를 마친 정윤진 감독은 뛰어난 재능을 갖춘 선수였지만 끝내 KBO 리그 무대를 밟지는 못했다.
그러나 선수로서 이루지 못한 꿈을 지도자로 이루겠다는 마음은 더욱 강해졌다. 결국 그는 모교 덕수고 코치로 합류했고, 이후 오랜 시간 학교에서 선수들과 함께 생활하며 후배들을 지도했다.
무려 10년이 넘는 기간 동안 스스로 학교에서 합숙하며 선수들을 지도했을 정도로 야구와 제자들에게 자신의 시간을 아낌없이 쏟았다.
그렇다고 지도에만 매달린 것도 아니었다. 한양대학교 대학원에 등록해 학위를 취득하는 등 지도자로서 자신의 역량을 키우기 위한 노력도 게을리하지 않았다.
선수들에게 야구만을 강조한 것도 아니다. 덕수고 야구부 입단을 희망하는 중학교 선수들에게 "중간·기말고사에서 90점 이상을 받으면 기꺼이 스카우트하겠다"고 이야기할 만큼 학업의 중요성도 강조했다. 야구를 잘하는 선수이기 이전에, 공부하는 학생이 되어야 한다는 그의 지도 철학이 담겨 있는 대목이다.
그 결과 덕수고 출신 선수들 가운데에는 이정호, 이서준 등 서울대학교 사범대학에 진학한 선수들도 배출됐다.
말 그대로 모교 덕수고, 그리고 야구와 '결혼했다'는 이야기가 단순한 농담처럼 들리지 않을 정도로 정윤진 감독에게 모교와 선수들은 특별한 존재였다.
우승 DNA 만든 정윤진의 20년