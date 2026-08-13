'어우덕' 신화 만든 정윤진 감독, 20년 만에 통산 400승 금자탑

김현희

그라운드에서 정윤진 감독은 항상 '기본'을 강조한다.그의 헌신은 덕수고의 성적으로도 고스란히 나타났다. 덕수고는 어느 순간부터 '우승을 밥 먹듯이 하는 학교'라는 수식어를 얻었다. 전국대회 결승전이 열릴 때마다 덕수고 더그아웃에 등장하는 스케치북에는 어김없이 '어우덕'이라는 문구가 적힌다. '어차피 우승은 덕수고'라는 뜻이다.물론 그 한마디 뒤에는 수많은 땀과 희생이 있었다. 2007년 모교 감독으로 승진한 정윤진 감독은 올해로 어느덧 20번째 시즌을 맞이했다. 커리어 첫 승부터 400번째 승리까지, 어느 한 경기 소중하지 않은 순간은 없었을 것이다.그 과정에는 정 감독을 믿고 따라온 수많은 제자가 있었고, 동시에 모교의 이름을 위해 자신의 청춘을 바친 선수들이 있었다.정윤진 감독에게는 프로 구단으로부터 지도자 제의도 적지 않았던 것으로 알려졌다. 하지만 그때마다 정 감독은 한 치의 망설임 없이 고사의 뜻을 밝혔다.프로 무대에서 선수들을 육성하는 것 역시 의미 있는 일이지만, 자신에게는 모교에서 해야 할 일이 더 많다고 생각했기 때문이다.그리고 그 선택의 시간이 어느덧 20년이 됐다. 그 결실이 바로 고교야구 지도자로서의 개인 통산 400승이다.학생야구 지도자로서 400승을 거둔 것은 결코 흔한 일이 아니다. 대한민국에서 프로가 아닌 학생야구 감독이 개인 통산 400승을 기록한 사례는 성균관대 이연수 감독에 이어 정윤진 감독이 두 번째다. 다만 이연수 감독의 기록에는 한국대학야구연맹 주관 대회가 포함돼 있다.이를 고려하면 대한체육회와 대한야구소프트볼협회가 주관하는 전국대회를 기준으로 400승을 달성한 지도자는 정윤진 감독이 사실상 유일한 기록을 갖게 된다.전국적으로 살펴봐도 200승 이상의 승리를 기록한 지도자는 손에 꼽힌다. 올해 개인 통산 300승을 넘어선 충암고 이영복 감독을 비롯해 유신고를 오랫동안 이끌었던 이성열 감독, 강릉고 최재호 감독 등이 대표적이다. 그만큼 고교야구에서 400승이라는 숫자는 쉽게 설명하기 어려운 기록이다.400번의 승리 뒤에는 수많은 선수의 이름이 있고, 수많은 대회와 경기, 그리고 수많은 실패와 좌절이 있었다.무엇보다 그 모든 시간의 중심에는 '덕수고'라는 이름이 있었다. 선수로서 이루지 못했던 꿈을 지도자로 이어간 사나이, 모교의 유니폼을 입고 뛰었던 소년에서 이제는 수많은 후배의 꿈을 키워주는 감독이 된 사람. 정윤진 감독의 400승은 단순히 숫자 하나가 늘어난 것이 아니다. 20년 동안 모교에 바친 한 지도자의 청춘이 만들어낸 기록이다.그리고 덕수고의 우승 역사 한 페이지에 또 하나의 굵직한 숫자가 새겨졌다.