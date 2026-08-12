축구협회장·대표팀 감독 동시 공석... 한국 축구 '인물난'

국회사진기자단

정몽규 전 축구협회 회장과 홍명보 전 축구대표팀 감독이 7월 30일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원들과 인사하고 있다.현재 공석인 대한축구협회장과 축구대표팀을 이끌 임시 감독의 주인공은 과연 누가 될까.대한축구협회는 최근 K-축구 혁신위원회(혁신위) 권고안을 수용하기로 하면서 후속 절차를 밟아 최대한 연내에 차기 축구협회장을 선출하는 선거를 진행할 예정이다.혁신위는 지난 11일 오후 국립현대미술관 대회의실에서 회의를 열고 대한축구협회장 선거 관련 후속 조치 및 주요 논의 결과를 발표했다. 혁신위는 대한축구협회가 기존 200여 명이었던 선거인단을 전문 선수와 동호인, 지도자, 등록심판 등을 포함 2만여 명 안팎으로 늘리자는 권고안을 수용했음을 발표했다.지난 5월 정몽규 전 회장이 2026 북중미 월드컵을 앞두고 사퇴 의사를 밝히면서 14년간의 장기집권을 마감했다. 축구협회는 혁신위의 권고대로 조속히 선거 관련 정관 개정을 진행하고 연내에 선거를 실시한다는 계획이다. 박지성 혁신위원장은 "회장 선거가 늦어도 올해를 넘기지 않아야 한다는 데 위원들과 축구협회 모두 공감하고 있다"라면서 "협회도 적극적으로 나서고 있는 만큼 올해 안에 진행될 것으로 예상한다"라고 말했다.이번 축구협회장 선거제도 변경의 핵심은 선거인단 확대다. 기존 200여 명에 불과하던 선거인단이 최대 2만여 명 내외로 대폭 확대될 전망이다. 전문 선수와 동호인, 지도자, 심판 등을 폭넓게 선거인단으로 참여시키는 방안이 거론되고 있다. 대규모 인원이 참여하게 되는 만큼 투표 방식도 온라인 투표 등으로 변경될 가능성이 커졌다.박 위원장은 "2만 명 가까운 선거인단 규모를 고려할 때 기존 선거 방식으로는 한계가 있다. 전자투표나 온라인 투표 등 새로운 시스템 도입을 실무진과 논의해 결정할 예정"이라고 덧붙였다.다만 아직까지 이런 절차와 별개로 마땅한 차기 회장 후보가 보이지 않는다는 '인물난'은 축구계의 가장 큰 고민이다. 축구협회가 정몽규 회장 시절을 비롯하여 오랫동안 현대가의 영향력 안에 있었기 때문에 내부적으로 마땅한 경쟁자나 대안이 전혀 없었던 상황이었다.지난 축구협회장 선거에서 정 회장의 대항마로 나섰던 허정무 전 대전하나시티즌 이사장, 대중적 신망이 높은 차범근 전 국가대표 감독 등은 모두 만 70세 미만이어야 후보 등록이 가능한 협회 규정에 따라 차기 선거에는 출마가 불가능하다. 일부 기업인이나 시도 축구협회장 등은 최근 대한축구협회가 행정 난맥상과 심판 접대 파문 등 사회 이슈로 연일 도마 위에 오르며 정부와 경찰의 조사까지 받고 있는 상황에서 앞장서서 축구협회장에 도전하는 데 부담을 느끼고 있는 것으로 알려졌다.또한 국민적 관심을 받고 있는 거대 스포츠 조직인 축구협회를 감당할 만한 행정적 경륜과 인지도, 여기에 축구팬들이 원하는 개혁적인 이미지에 맞는 참신함을 겸비한 인물을 찾는 것이 쉽지 않다는 평가다. 그나마 축구인 중에서 대중적인 인지도가 높고 이미지도 좋은 박지성, 이영표 등의 축구인들이 있지만, 이들은 처음부터 혁신위 활동의 진정성에 집중하기 위하여 "차기 협회장 출마는 없을 것"이라고 미리 못 박았다.이러다 보니 아무리 현재 선거제도를 바꾸고 시스템을 고친다고 해도, 대중이 원하는 기대에 못 미치는 인물이 차기 협회장이 된다면 그동안의 개혁이 도로아미타불이 될 수 있다는 우려가 나온다. 만일 협회장 구인난이 계속된다면, 혁신위에 속한 축구인들의 출마를 촉구하는 목소리가 다시 높아질 수 있다는 전망이 나오는 이유다.한편 차기 축구대표팀 감독 선임 역시 뜨거운 관심을 모으고 있다. 축구대표팀은 홍명보 전 감독이 북중미월드컵 32강 진출 실패 이후 사퇴하면서, 현재 회장과 더불어 감독직도 공석인 상황이다. 축구대표팀은 내년 1월에 열리는 2027 AFC(아시아축구연맹) 아시안컵까지 5개월도 남지 않았기에, 차기 감독이 빨리 선임되어 팀을 안정화시켜야 할 필요가 있다.하지만 축구협회로서는 현재 협회장이 부재한 상황에서 정식 감독 선임을 진행하는 것이 부담이다. 일단 올해 열리는 6차례의 평가전까지는 '임시 감독' 체제로 운영하기로 결정하고 현재 공개 채용 절차를 진행 중이다. 또한 이번 공개 채용에는 감독 혼자가 아닌 최소 5명에서 최대 7명의 코칭스태프가 하나의 '사단'을 꾸려 지원하게 했다.협회는 지원자들의 프로필을 비공개했지만, 본인이 직접 지원 의사를 밝힌 거스 포옛 전 전북 감독을 비롯하여 다수의 국내외 지도자들이 이번 임시감독 공개 채용에 지원한 것으로 알려지고 있다. 다만 K리그 현직 감독들이나, 한국 국가대표팀 재부임 의사를 밝힌 파울루 벤투 전 감독 등은 임시 감독 채용에는 지원하지 않은 것으로 알려졌다. 지난 9일까지 공개채용 서류 접수를 마감한 협회는 이번 주 내로 전력강화위원과 외부위원을 위촉하여 평가위원회를 구성할 예정이다.최근 협회와 대표팀을 둘러싼 각종 논란과 비판 여론으로 인하여 국내 지도자보다는 외국인 지도자 선임에 좀 더 가능성이 실리는 분위기다. 이번에 선임되는 임시 감독은 오는 9~11월 치러지는 A매치 6경기에서 한국 대표팀 감독 지휘봉을 잡는다. 이중 9~10월까지 4경기의 상대는 확정됐다. 한국은 9월 24일 에콰도르, 28일 우루과이, 10월 2일 베네수엘라, 6일에는 우즈베키스탄과 각각 격돌한다. 11월 두 차례 A매치 상대는 아직 결정되지 않았다.일단 직책은 임시 감독이긴 하지만, 평가전 6경기 성적에 따라 아시안컵까지 지휘하는 정식 감독으로 이어질 가능성도 상당히 크다. 실제로 지원자들 다수가 정식 감독 선임을 염두에 두지 않았다면, 겨우 6경기를 지휘하는 단기 감독직을 위하여 자격 조건이 까다롭고 사단까지 꾸려야 하는 한국 대표팀 감독 공개 채용에 지원할 이유가 없다. 임시 감독 체제가 끝나고 협회 집행부가 새롭게 설립되어 다시 정식 감독을 새롭게 선임한다면, 새 감독이 평가전 한번 없이 아시안컵에 나서야 하는 사태가 될 수 있어서 부담이 더 커진다.한편 혁신위 측은 현재의 대표팀 감독 선임 절차에는 전혀 관여하지 않고 있다고 밝혔다. 다만 혁신위의 역할은 앞으로 대표팀 감독을 뽑는 시스템 자체에 대하여 투명성과 전문성을 높이기 위한 혁신을 논의하는 것이다. 그동안 협회는 클린스만이나 홍명보 전 감독 선임 논란에서 보듯, 절차와 전문성을 무시하고 수뇌부가 특정인을 낙점하는 듯한 주먹구구식 구조로 결정이 이뤄지는 경우가 많았던 게 문제로 지적되어 왔다.박지성 위원장은 "현재 진행 중인 임시 감독 선임에 혁신위가 직접 관여할 수는 없다. 향후 훌륭한 정식 사령탑을 모셔 오기 위한 선임 기구에 대해서는 규정 내에서 가장 좋은 시스템을 갖출 수 있도록 권고안을 도출해 낼 것"이라며 혁신위의 역할을 밝혔다. 각종 비판과 논란 속에 '인물난'이라는 이중고에 허덕이고 있는 위기의 한국 축구가 과연 이번에는 정몽규-홍명보를 대체할 유능한 리더들을 구할 수 있을지 주목된다.