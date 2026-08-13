조현병 딸 가둔 부모 이야기, '역대급'이란 말 나오는 까닭

"조현병 당사자에 대한 차별적인 시선은 지금도 존재한다. 극장은 돈을 내고 직접 보고 싶은 사람들만 찾아오는 공간이기 때문에 공개 범위는 극장까지가 적절하다고 생각했다."
지난달 27일 개봉, 2주차에 5만 관객을 동원한 <어떻게 해야 했을까?> 후지노 토모아키 감독. 그는 OTT 플랫폼에 영화를 공개하지 않기로 한 이유를 이렇게 설명했다. 당장의 수익보다, 독립예술영화로서 더 너른 대중과 만날 수 있는 기회보다 가족의 초상권과 윤리적 고민을 우선한 선택이었으리라.
이러한 흔치 않은 윤리적 결정에 대한 존중과 관심 때문일까. 국내 극장가에서 결코 친숙하지 않은 장르라 할 만한 일본 장편 다큐멘터리 영화 <어떻게 해야 했을까?>(관련 기사: 체면이 뭐길래... 의사 부부는 현관문에 자물쇠를 채웠다
)가 범상찮은 관객 동원 속도와 함께 독립예술영화 박스오피스 1위를 지키는 중이다.
개봉일 기준 14일 만인 지난 11일까지 누적 관객은 5만4741명(한국영화진흥위원회 통합전산망 기준). <어떻게 해야 했을까?>는 개봉 첫날 49.3%를 시작으로 좌석판매율 50%를 상회하는 압도적인 수치를 자랑하며 개봉 3일 만에 1만, 첫 주말 3만, 개봉 12일 만에 5만을 돌파했다(13일 기준). 11일 역시 약 3천 명을 동원하며 일일 박스오피스 5위에 올랐다.
독립예술 다큐멘터리로서는 흔치 않은 흥행 속도인 것이 맞다. 이 같은 흥행은 지난 2023년 입소문을 타고 사회적으로도 적잖은 반향을 일으킨 다큐 <어른 김장하>가 장기 상영 끝에 달성한 최종 스코어 4만을 이미 뛰어넘은 수치다.
또 이 같은 성적은 현재 2026년 기준 독립예술영화 전체 박스오피스 15위에 해당한다. 또 올 상반기 다큐멘터리로서는 12.3 내란을 소재로 25만 넘게 동원한 이명세 감독의 <란 12.3>과 종교계를 중심으로 5만5천을 동원한 <부흥>을 잇는 스코어다.
이쯤에서 궁금해진다. 스타 배우나 감독의 이름값도 없다. 국내 영화제에서 입소문을 모은 적도 없다. 전통적인 의미에서 상업적이라 불릴 만한 소재도 아니다. 종교나 정치와 같이 일종의 팬덤이나 단체의 동원력과도 거리가 멀다. 왜 어째서 이 일본 다큐는 이 모든 것을 뛰어넘어 유의미한 반향을 일으킬 수 있었는가.
일본 흥행에 이은 한국 관객들의 입소문