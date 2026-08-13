할머니 집 마루 밑에 어른은 모르는 진실이 있다

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스틸컷소인이 산다는 이야기가 풍문처럼 전해오는 그 저택에 소년 쇼우가 온다. 심장이 좋지 않은 쇼우가 수술을 앞두고 잠시 할머니 집에서 지내기로 한 것이다. 저택엔 할머니 말고도 집안일을 봐주는 나이든 아줌마도 같이 산다. 이들과 함께 지내는 며칠의 경험이 아마도 쇼우에겐 평생 잊지 못할 만남이고 모험이 된다.<마루 밑 아리에티>는 아이와 새로운 세계의 조우를 그린다. 미지와의 조우는 이제껏 많은 동화가 택해온 설정이자 접근법이다. <이상한 나라의 앨리스>부터 <나니아 연대기>를 거쳐 <해리포터>에 이르는 낯선 세계와의 만남을 <마루 밑 아리에티> 또한 채택했던 것이다. 그 세계란 인간보다 훨씬 더 작아 좀처럼 눈에 띄지 않는 이들, 그러나 분명히 실재하는 소인들의 존재다. 늘상 집에 붙어사는 할머니와 아줌마의 눈엔 띄지 않던 소인의 존재가 소년 쇼우가 집에 도착하자마자 보인다는 건 꽤나 흥미로운 대목이다. 아이의 시선이란 이토록 남다르다. 때로는 어른의 눈보다도 진실에 더 가깝다.아리에티에겐 아리에티의 사정이 있다. 부모와 함께 살아가는 아리에티는 몇 남지 않은 소인족의 후예다. 동족이 살아있는지조차 알 수 없게 된 지 오래, 인간의 눈에 띄지 않고 살아가야 한다는 삶의 방식은 또한 너무 무거운 제약처럼 느껴지기도 한다. 모처럼 아버지를 따라 생필품을 빌리러 나간 길에서 아리에티는 저를 둘러싼 세계의 외연과 처음 마주한다. 그곳엔 마음을 알 수 없는 인간들이 있고, 그들과의 접촉은 결코 있어서는 안 되는 금기인 것이다. 그리고 영화는 쇼우와 아리에티의 필연적 조우로부터 일어나는 이야기를 그려낸다.