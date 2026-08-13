할머니 집 마루 밑에 어른은 모르는 진실이 있다

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
누구에게나 어린 시절이 있었다. 그 말은 누구나 적어도 한 때는 지금과는 다른 세계를 살았다는 뜻이다. 그저 사는 것이 아니다. 상상하고 느꼈다. 눈 감으면 장난감이며 인형들이 움직이고, 밤이면 악당과 괴수, 귀신 따위가 선한 이를 위협하며, 빨간 옷을 입은 흰 수염 할배가 전 세계 착한 어린이들에게 상을 주러 밤하늘을 가로지르는 그런 세상 말이다. 공룡들이 굉음을 내며 오가는 세계가, 장롱 문을 열면 펼쳐지는 환상과 모험의 무대가 아직 어른이 되지 않은 아이들에겐 사실적인 무대가 된다.
여름과 잘 어울리는 애니메이션 <마루 밑 아리에티>는 일본 애니를 대표하는 지브리 스튜디오가 어린이를 위한 극장용 애니로 기획해 발표한 작품이다. 미야자키 하야오가 젊은 시절 기획한 작품을 거의 반세기가 흘러 제가 운영하는 제작사를 통해 세상에 내어놓은 야심작이기도 하다. 영국 작가 메리 노튼의 판타지 소설 원작의 배경을 일본으로 옮겨 내놓았는데, 인간의 눈을 피해 살아가는 소인들의 존재가 발각되며 벌어지는 이야기를 담아냈다. 1990년대를 풍미한 여러 작품들, 이를테면 <애들이 죽었어요> 시리즈와 같이 크기의 차이가 빚어내는 위기감을 작중에 끌어들여 동력으로 삼는 한편, 다른 존재에게 미치는 인간의 위협적 태도를 돌아보게 한다는 점에서도 의미 깊은 작품이다.
연출은 탁월한 작화 능력으로 지브리 스튜디오의 미래를 책임질 인재로까지 평가됐던 요네바야시 히로마사가 맡았다.