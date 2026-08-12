'환상 중거리포→이달의 골 수상' 전주성 대형 신인 김예건... 데뷔 후 '미친 상승세'

한국프로축구연맹

7월 이달의 골을 수상한 전북현대 김예건환상적인 데뷔골을 터뜨리며 한국 축구의 신성 탄생을 알렸던 김예건이 7월 이달의 골에 선정되는 기염을 토해냈다.12일 오후 한국프로축구연맹은 공식 홈페이지를 통해 "전북 현대 김예건은 동원F&B가 후원하는 '안심을 마시다 동원샘물 이달의 골' 7월 수상자로 선정됐다"라고 밝혔다.해당 상은 매달 K리그에서 가장 인상적인 득점을 기록한 선수에게 수여되며, K리그 멤버십 애플리케이션 '킥'을 통한 팬 투표로 수상자가 선정되는 가운데 7월 후보자는 김예건과 완델손(포항)이 최종 격전을 펼쳤다.지난 6일부터 8일까지 사흘간 진행된 팬 투표에서 김예건은 총 4973표를 얻어 59.2%의 지지를 받았다. 완델손은 3433표, 40.8%를 기록했다. 김예건의 환상적인 중거리포가 약 1500표 이상의 차이를 만들어내며 최종 수상의 영예를 안았다.하반기 K리그 최고 스타 플레이어로 꼽히는 김예건이 한국 축구에 본인 이름을 제대로 각인시키고 있다. 2008년생인 그는 이미 어린 시절부터 유망한 실력을 뽐내며 팬들 사이에서 유명세가 자자했다.지난 2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르 월드컵에서는 벤투호의 매치 볼 전달자로 선정되기도 했고, 유명 예능 프로그램에서도 날카로운 실력을 뽐내며 많은 기대감을 낳았다.어린 시절 이러한 부담감이 부정적으로 작용할 수 있었지만, 김예건은 이에 안주하지 않고 실력을 서서히 끌어올리기 시작했다. 신인들의 '무덤'이라 불리는 전북 현대 유스에서 핵심 멤버로 활동하며 이름을 날렸고, 이번 시즌에는 N팀에 합류하는 기염을 토해냈다.고등학교 2학년의 나이로 프로 무대에서 아직 통하기에는 이르다는 평가가 지배적이었지만, 김예건은 달랐다. N팀 소속으로 K3리그에서 춘천시민축구단·부산교통공사·경주한수원과 같은 전통 강호를 상대로 득점을 뽑아냈고, 월드컵 휴식기 후에는 당당히 A팀에 이름을 올렸다.16라운드 강원을 상대로 교체 투입되어 성인 무대 데뷔전을 치른 그는 강렬한 임팩트를 남겼고, 이어졌던 7라운드 울산HD전에서 자신의 이름을 제대로 알렸다. 후반 34분 상대 골문을 향해 강력한 중거리 슈팅을 시도했고, 공은 상대 골망을 흔들었다.국가대표 수문장 조현우가 도저히 손쓸 수 없을 정도로 날카로운 슈팅이었고, 정정용 감독도 "앞으로가 기대되는 선수다"라며 활짝 웃었다. 울산전 종료 직후에는 구단이 빠르게 준프로 계약 신분에서 프로 계약으로 전환, 향후 그에게 거는 기대감이 남다르다는 것을 보여줬다.이후 인천·포항·서울·제주를 상대로 교체 투입되어 경기에 나선 김예건은 창의적인 패스로 팀 공격을 이끌었지만, 공격 포인트를 기록하지 못했다. 비록 데뷔골 후 침묵하고 있으나 그가 경기장에 들어오는 순간, 온도가 달라지는 것을 체감할 수 있는 요즘이다.어느새 리그 7경기에 나서 평균 출전 시간 37분을 기록하며 로테이션 일원으로 자리하고 있는 김예건은 전북에 있어 후반기 중요한 카드로 급부상하고 있다.최근 팀 상승세는 잠시 꺾인 듯한 느낌이다. 월드컵 휴식기 이후 울산·포항을 연달아 격파하며 저력을 보여줬지만, 우승을 위해 반드시 잡아야만 했던 서울(무)·제주(패)에 발목이 잡히며 주춤한 모양새다.이런 상황 속 U-22 규정, 확실한 실력을 통해 흐름을 뒤바꿀 수 있는 김예건의 등장은 전북과 정정용 감독의 부담을 확실하게 덜어줄 수 있는 존재다. 더군다나 공격형 미드필더는 물론, 양측면까지 유려하게 소화하는 멀티성은 전술의 다양성까지 더해줄 수 있다.데뷔골이 이달의 골 수상까지 이어졌다. 역대급 신인으로 평가받고 있는 김예건이 전북을 넘어서 한국 축구를 대표하는 '아이콘'이 될 수 있을까.한편, 전북은 오는 16(일) 부천FC와 리그 23라운드 일전을 치르게 된다.