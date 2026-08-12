'스파이더맨' 보다가 스무 살의 내가 떠올랐다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
스파이더맨이라는 히어로를 유독 애정하는 이유가 있다. 우선 그는 어리다. 나이만 말하는 게 아니다. 성숙을 앞둔 자리에서 미숙함과 가능성을 함께 쥐고 있다는 뜻이다.
다른 히어로들을 보자. 천재 과학자이면서 군수 시장의 정점을 찍은 사업가, 최정예 군인, 유능한 스파이, 심지어 왕족까지 있다. 히어로로서의 엄청난 능력을 빼고 보아도 주변에서 만나기 어려운 사람들이다. 스파이더맨만 만만하다. 내 아들 같고 조카 같고 동생 같다. 그래서 우리는 그를 우러러보는 대신 곁에 서서 응원한다. 그가 넘어지고 다시 서는 동안 각자의 젊은 시절을 떠올린다.
〈스파이더맨: 브랜드 뉴 데이〉는 그 곁에 서기가 가장 어려운 순간을 보여준다. 4년 전 피터 파커(톰 홀랜드 분)는 마법사 닥터 스트레인지를 찾아가 세상 모든 사람의 기억에서 자신을 지워 달라고 청했다. 자기만 사라지면 아무도 다치지 않는다고 믿었다. 연인 MJ(젠데이아 분)도, 절친 네드(제이콥 배덜런 분)도 그를 잊었다.
그 결과가 어떤 모습인지는 MJ와 네드의 집들이 장면에 나온다. 피터는 MJ와 네드의 새집에 간다. 그 집에는 스파이더맨에 열광하는 네드도 있고, 새 연인이 생긴 MJ도 있다. 두 사람 모두 그를 처음 보는 사람으로 대한다. 4년 전 그가 바란 대로다.
이 영화는 힘을 얻은 소년의 성공담이 아니다. 위험한 것을 자꾸 떼어내다가 결국 자기 자신까지 떼어내 버린 청년의 이야기다. 그래서 보는 내내 요즘의 20대와 내 스무 살 무렵이 떠올랐다.
잘 작동하던 4년