'선발' 내려놓자 살아난 이의리... KIA 뒷문에 등장한 뜻밖의 카드

KIA 타이거즈

후반기 KIA 타이거즈의 최대 변수는 이의리가 될 수도 있다.현재 KIA의 뒷문이 완전히 안정됐다고 평가하기는 어렵다. 당초 마무리 역할을 맡았던 정해영의 부진으로 시즌 초반부터 고민이 있었고, 성영탁이 그 자리를 메우는 과정에서도 기복이 나타났다. 최근에는 조상우가 다시 안정감을 보여주면서 급한 불을 끄고 있지만, 한 명의 투수에게 뒷문을 전적으로 맡기는 것 역시 부담이 될 수 있다.그런 상황에서 이의리의 등장은 KIA에 상당히 반가운 변수다. 특히 좌완이라는 점이 중요하다. 11일 삼성전에서도 이범호 감독은 상대의 중심타선이 구자욱-최형우-디아즈로 이어지는 좌타 중심이라는 점을 고려해 9회 이의리를 선택했다.8회 조상우가 먼저 등판한 뒤 9회 이의리를 투입해 상대 타선의 특성에 맞춰 뒷문을 구성한 것이다. 이런 운용은 앞으로도 충분히 활용할 수 있다.조상우가 8회 또는 9회를 맡고 이의리가 상대 타선에 따라 마지막 이닝을 책임지는 것이다. 반대로 이의리가 특정 좌타 중심 타순을 상대하는 셋업맨 역할을 맡고 조상우가 마지막 아웃카운트를 책임지는 방법도 있다. 즉, 이의리가 등장하면서 KIA의 불펜 운용에 선택지가 하나 더 생겼다.당장 이의리를 주전 마무리로 고정할 필요도 없다. 오히려 지금은 부담을 줄이는 것이 중요하다. '마무리를 해야 한다'는 책임감보다는 강한 공으로 눈앞의 타자를 잡는 역할에 집중하는 편이 이의리에게 더 잘 맞을 수 있다.선발투수로서의 이의리를 포기하자는 이야기도 아니다. 선발 복귀 가능성은 여전히 열려 있다. 다만 올 시즌만 놓고 보면 선발투수로서 고전했던 이의리가 불펜에서 새로운 가능성을 보여주고 있다는 사실이 더욱 중요하다.KIA는 이미 조상우라는 준수한 카드가 있다. 여기에 이의리까지 가세한다면 상황에 따라 좌우를 바꿔가며 마지막 이닝을 설계할 수 있다. 완벽한 마무리투수가 나타난 것은 아니다. 하지만 구멍으로 남을 것 같았던 뒷문에 또 하나의 선택지가 생긴 것은 분명하다.무엇보다 젊은 이의리에게는 아직 시간이 있다. 선발로 성공해야 한다는 부담을 내려놓은 순간 강점인 구위가 살아나기 시작했다. 156㎞의 공을 던질 수 있는 좌완이 불펜에서 자신감을 되찾는다면 KIA로서는 결코 작지 않은 전력이다. 삼성전 첫 세이브는 그 가능성을 확인한 경기였다.'마무의리'라는 별명이 단순한 팬들의 농담으로 끝날지, 아니면 올 시즌 KIA의 새로운 뒷문을 상징하는 이름으로 자리 잡을지는 앞으로의 투구에 달려 있다.