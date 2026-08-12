'선발' 내려놓자 살아난 이의리... KIA 뒷문에 등장한 뜻밖의 카드

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이의리의 최대 장점은 좌완으로서 150㎞ 이상의 공을 뿌릴수 있다는 부분이다.KIA 타이거즈
KIA 타이거즈의 뒷문에 예상하지 못했던 이름이 등장했다. 선발투수로 활약할 것으로 기대받았지만 극심한 제구 난조로 한동안 1군 전력에서조차 물음표가 붙었던 이의리(23, 좌투좌타)다. 그런 이의리가 후반기 들어 불펜으로 보직을 바꾼 뒤 조금씩 존재감을 키우더니, 마침내 마무리투수 역할까지 소화해냈다.
KIA는 11일 광주-KIA챔피언스필드에서 있었던 삼성 라이온즈와의 경기에서 3-1로 승리했다. 선발 아담 올러가 6이닝 4피안타 6탈삼진 1실점으로 시즌 10승을 거둔 가운데 7회 전상현, 8회 조상우에 이어 9회 이의리가 마운드에 올랐다.
상대는 만만치 않았다. 구자욱, 최형우, 르윈 디아즈로 이어지는 삼성의 좌타 클린업 트리오였다. 하지만 이의리는 흔들리지 않았다. 구자욱을 중견수 뜬공으로 처리한 뒤 최형우 역시 중견수 뜬공으로 잡았다. 마지막 타자 디아즈는 삼진으로 돌려세웠다. 세 타자를 상대로 출루를 단 한 번도 허용하지 않은 퍼펙트 세이브였다.
최고구속은 156㎞까지 찍혔다. 데뷔 6년, 통산 106번째 경기에서 나온 첫 세이브였다. 불과 몇 달 전까지만 해도 상상하기 어려웠던 장면이다.
이의리는 KIA가 오랫동안 공들여 키워온 좌완 선발 자원이다. 강력한 구위와 탈삼진 능력을 갖춘 만큼 선발투수로서 성장한다면 KIA 마운드의 중심을 맡을 수 있다는 기대가 컸다. 하지만 올 시즌에는 그 기대에 미치지 못했다.
특히 제구 불안이 문제였다. 선발투수에게 가장 중요한 요소 중 하나인 안정적인 스트라이크 능력이 흔들리면서 투구수가 늘어났고, 긴 이닝을 책임지는 데에도 어려움을 겪었다. 결국 이의리는 5월 29일 잠실 LG전을 마지막으로 2군에 내려갔다.
이후 일본 단기 연수를 거쳤고 퓨처스리그에서 실전 감각을 끌어올린 뒤 후반기 1군에 복귀했다. 당시 이범호 감독이 선택한 보직은 선발이 아니었다. 불펜이었다.
처음부터 마무리투수로 생각한 것도 아니었다. 후반기 복귀 당시 이의리는 2~3이닝을 책임지는 롱릴리프 역할을 맡을 예정이었다. 실제로 KIA 역시 이의리를 통해 불펜의 이닝을 확보하고 필승조의 부담을 줄이는 방향으로 활용하려 했다.
그런데 예상하지 못했던 변화가 나타났다. 불펜에서 타자와 빠르게 승부하는 이의리의 모습이 선발로 나섰을 때보다 오히려 위력적이었던 것이다. 선발투수는 한 타자만 상대하고 내려갈 수 없다. 5이닝, 6이닝 이후까지 생각하면서 투구수를 관리해야 한다. 좋은 공만 던질 수 없는 이유다.
하지만 불펜은 다르다. 한 타자, 한 이닝을 전력으로 상대하면 된다. 이의리에게는 오히려 이 방식이 맞았다.