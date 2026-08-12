태양 멈출까 심장 바친 사람들, 50년 만에 공개된 비밀

라이트하우스

<위커 맨> 스틸21세기 공포물의 새로운 물결을 일으킨 포크 호러는 실은 오랜 세월 축적된 전통 아래 서 있다. 새로운 유행을 애타게 찾던 주류 상업영화계가 구원투수로 소환한 것뿐이다. 긴 시간 묻혀 있던 이 '오래된 미래'가 새삼 주목받게 된 건 어떤 이유에서일까? 원류이자 시조인 <위커 맨>을 보면 그 의문에 일정한 해답을 얻을 수 있겠다.경찰인 하위는 법과 교회를 신봉하는 성실한 남자다. 정규 교통편조차 없는 북해의 외딴섬에 그는 문명의 이기로 도착할 수 있었다. 1명이 운전하는 비행정은 아마 마을 주민들이 생전 처음 접하는 기계일 테다. 서구 과학 문명의 기술로 지리적 격차를 돌파해 섬마을에 침입한 그는 닫힌사회의 암묵적 합의에 동의하지 않고 바깥세상의 법과 질서에 따라 행동한다. 처음부터 그의 행동은 공권력 권위에 의지해 고압적인 태도로 일관한다.실종된 소녀를 찾겠다는 경찰관의 의지는 마을 전체를 대상으로 삼은 탐정물의 얼개로 전개된다. 전문직의 집념과 숙련된 기술로 그는 동네를 뒤지며 궁리를 거듭한다. 1970년대 배경, 이미 인류가 달에 도착했고 남극이건 심해건 '정복'한 세상이다. 영국 정부의 권력을 대행하는 하위가 못 할 게 없어 보인다. 다만 의지와 능력을 집중하면 시간이 걸릴 뿐, 모든 건 순리대로 해결되어야만 한다. 본인 역시 당연한 사명이자 숙제라 믿으며 소임을 다한다.하지만 그의 세계관은 서머아일 섬에서 통하지 않는다. 주민들은 공권력을 전혀 무서워하지 않는다. 그가 가진(다고 믿는) 권위의 기반이 된 육지의 법과 종교도 섬기지 않는다. 독실한 신자인 하위로선 그야말로 '하늘이 무너지고 땅이 갈라지는' 충격의 연속이다. 21세기 한국인이라면 충격이 덜할지 몰라도, 기독교 교회가 가진 전통적 영향력이 당연시되던 당대 영국에선 경천동지할 일이다. 마을 교회는 폐허가 된 지 오래고 한참 전에 사제들은 떠난 상태다.섬의 영주는 뜻밖에도 친절하게 하위에게 마을의 역사와 풍속에 관해 설명한다. 100년 전 빅토리아 시대에 근대 과학을 품고 그의 선조가 섬의 토지를 사들이고 마을 주민들에게 일자리를 제공했다. 북해의 거친 환경인데도 섬은 만류의 영향으로 따뜻한 기후조건을 가졌고, 이에 주목한 것. 마을은 특산품 사과로 번영하며 오랜 빈곤에서 벗어날 수 있었다. 자신들에게 가난과 절망만 남긴 교회 대신 주민들은 고대 이교 신앙이 풍요를 돌려줬다고 믿게 된다.