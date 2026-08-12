태양 멈출까 심장 바친 사람들, 50년 만에 공개된 비밀

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<위커 맨> 스틸라이트하우스
작은 섬마을은 기존의 법과 질서를 통째 부정하는 단계에 이른다. 예수 그리스도의 존재는 그들에게 의미가 없어졌다. 기아와 빈곤에서 기독교의 신은 그들을 구해주지 않았다. 구원자는 영주가 된 과학자 가문, 그리고 그들이 제시한 고대 이교 신앙이다. 태양신과 대지의 여신처럼 자신들에게 직접적인 선물을 주는 자연의 신격이다. 섬 주민들의 선조들이 기독교 도래 이전 신봉했을 켈트 드루이드 신앙이 돌아온 것이다. 풍요가 유지되는 한 아무 문제도 없다.
충격적인 설정은 한국 관객에겐 낯설고 기괴하지만, 당시 영국에선 그냥 허황한 공상의 산물이 아니었다. '현대 이교' 혹은 '신이교주의'라 불리며 유럽 전역에서 등장한 새로운 종교 운동을 적절히 활용한 것. 과학이 눈부시게 발달하며 기존 종교와 오랜 갈등을 겪었고, 기독교 일각의 배타적 태도가 오히려 역효과를 내며 교회에 발걸음을 끊게 만든 상황. 게다가 양차 세계대전을 거치며 기존 사회에 넌더리가 난 이들은 새로운 것을 추구하게 마련이다.
이들은 기독교 교리가 현대 문명에 부합하지도 않고, 사회변화를 억압하는 권력으로만 전락했다고 믿었다. 차라리 좀 더 순수하게 고대인이 믿었던 자연신앙이 더 합당하다고 본 것. 게다가 서구의 인간 중심, 정복과 파괴의 합리화에 동원된 교회에 대한 환멸도 결합한다. 좀 더 자연 친화적이던 기독교 전래 이전 이교가 더 구미에 맞았던 셈이다. 그렇게 종교와 사회운동이 기묘하게 연결된 신이교주의 사상이 유럽 각지에서 범람했다.
대개 잊힌 북유럽, 켈트 신들을 복원하는 식으로 전개된 이 운동은 전통적인 종교 중심이라기보단 현대 사회에서 벗어난 공동체 형태로 흘러간다. 그러다 보니 대충 '신 이교(현대 이교)'라 통칭해도 양상은 제각기일 수밖에 없다. 당시 서양을 뒤흔든 히피 운동과 결합하며 생태주의, 여성주의와 호환되는 목가적 공동체로 진보적 색채를 띠기도 했지만, '작은 사회' 특성이 나쁜 방향으로 흐르면 폐쇄된 극우 집단으로 변질, 타락하는 경우가 적지 않았다.
하지만 소규모 공동체 특성상, 내부적으로 벌어진 폐단과 범죄적 행위는 오랫동안 은폐되곤 했다. 주류 사회의 오류를 바로잡고자 했던 사회운동이 오히려 닫힌 사회의 극단적 사례로 추락하고 만 셈이다. <위커 맨>은 그런 현실 문제를 반영하면서도 영주와 주민들의 입을 빌려 서구 사상사에 대한 근본 의문을 던지길 주저하지 않는다. 종교의 목적은 무엇인지, 일신교 사상이 사회문제를 해결하지 못한다면 절대적 권위가 의미가 있는지 질문은 가볍지 않다.
영화가 끝난 후에도 지워지지 않는 충격