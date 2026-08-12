'세계대회 5연승', 여자배구 '황금세대' 떴다

한국 여자배구의 미래들이 5전 전승이라는 완전무결한 성적으로 조별리그를 마쳤다.
이승여 감독이 이끄는 한국 17세 이하 여자배구 대표팀은 12일(아래 한국시각) 칠레 로스안데스에서 열린 2026 국제배구연맹(FIVB) U-17 여자 세계선수권대회 조별리그 D조 마지막 경기에서 알제리를 세트스코어 3-0(25-10, 25-17, 25-18)으로 제압했다. 11일 도미니카 공화국전 승리를 통해 16강 진출을 확정 지은 한국은 이날 엔트리에 포함된 14명의 선수를 모두 투입하는 여유를 보이고도 셧아웃 승리를 만들었다.
한국은 4차전까지 득점 1위(91점)를 달리던 에이스이자 주장 손서연을 1세트만 뛰게 하고 교체했지만 장수인이 블로킹 2개와 서브득점 3개를 포함해 13득점으로 팀 내 최다득점을 올렸다. 어민서도 61.11%의 높은 공격 성공률과 함께 12득점을 올리며 뒤를 이었다. 첫 출전한 U-17 세계선수권대회 조별리그에서 5전 전승으로 D조 1위를 기록한 한국은 13일 B조 4위 필리핀과 8강 진출을 놓고 격돌한다.