'세계대회 5연승', 여자배구 '황금세대' 떴다

국제배구연맹

'리틀 김연경'으로 불리는 손서연은 이번 대회 조별리그에서 가장 돋보이는 활약을 펼친 선수 중 한 명이다.작년 16세 이하 아시아선수권대회에서 한국의 에이스로 활약한 손서연은 대만과의 결승에서 30득점을 폭발하며 대회 MVP와 함께 '리틀 김연경'으로 떠올랐다. 하지만 그 때까지도 배구팬들은 반신반의한 반응을 감추지 않았다. 지금까지 박정아와 강소휘(이상 한국도로공사 하이패스), 이재영(투란 VC), 정호영(흥국생명) 등 아웃사이드히터 유망주들은 모두 한 때 '리틀 김연경'이라는 수식어를 들어봤기 때문이다.하지만 한국의 어린 소녀들은 지난 7일 칠레에서 개막한 U-17 여자 세계배구선수권대회를 통해 왜 그들이 한국 여자배구의 미래를 책임질 '황금세대'로 떠오르고 있는지 보여주고 있다. 조별리그 D조에 속한 한국은 푸에르토리코와 대만, 이탈리아, 도미니카 공화국, 알제리를 차례로 꺾으며 조1위로 16강에 진출했다. 아시아를 넘어 세계 무대에서도 자신들의 기량이 충분히 통한다는 사실을 증명하고 있는 것이다.한국 U-17 대표팀의 중심에는 역시 '캡틴' 손서연이 있다. 손서연은 조별리그 5경기에서 97득점을 올리며 도미니카 공화국의 라이니 몬데시(102득점)에 이어 득점 2위에 올랐다. 하지만 손서연은 알제리와의 조별리그 마지막 경기에서 토너먼트에 대비하기 위해 1세트만 뛰고 벤치로 들어갔다. 만약 손서연이 풀타임으로 활약하며 마음껏 '공격본능'을 뽐냈다면 조별리그의 득점 순위는 달라졌을 수도 있다.이번 한국 대표팀이 가진 또 하나의 강점은 손서연에게만 의존하는 것이 아닌 여러 선수들이 고르게 활약하고 있다는 점이다. 어민서는 조별리그 5경기에서 58득점을 기록하며 손서연에 이은 2옵션으로 제 역할을 톡톡히 해주고 있고 170cm의 단신 아웃사이드히터 장수인도 52득점으로 대표팀의 '삼각편대'로 활약했다. 여기에 184cm의 미들블로커 최민주가 블로킹 공동 2위, 이서인 세터가 세트 부문 8위에 이름을 올렸다.조별리그에서 5전 전승을 거두며 D조 1위를 차지한 한국은 16강에서 필리핀과 격돌한다. 필리핀은 조별리그에서 2승3패로 B조 4위를 기록한 팀으로 17세 이하 여자배구 랭킹에서도 25위에 머물러 있어 한국에게는 상대적으로 부담이 덜한 상대다(한국은 12위). 성인 대표팀 언니들이 최근 몇 년 간 세계 무대에서 고전을 면치 못하는 가운데 17세 이하 대표팀 동생들의 선전은 배구팬들에게 신선한 기쁨을 주고 있다.