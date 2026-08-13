'주짓수 천재' 맥켄지 던, 첫 타이틀 방어전... 이번엔 같은 그래플러

UFC 제공

맥켄지 던은 실력과 상품성을 겸비한 여성부 최고 스타중 한명이다.또 하나의 변수는 던의 타격이다. 던은 주짓수에 비해 타격이 약점으로 지적되기도 했지만, 최근 경기에서는 스탠딩에서 적극적으로 공격하는 모습을 보여주고 있다. 특히 잔디로바와의 타이틀전에서는 25분 동안 경기를 운영하며 타격과 그래플링을 적절히 섞었다.따라서 이번 경기에서 던이 반드시 그래플링만 고집할 필요는 없다. 오히려 스탠딩에서 상대의 반응을 끌어낸 뒤 테이크다운으로 연결하거나, 로버트슨이 먼저 그래플링을 시도하는 순간 역으로 포지션을 빼앗는 방식이 효과적일 수도 있다.무엇보다 타이틀전은 5라운드라는 시간이 주어진다. 지난 경기에서 25분을 경험한 던에게 장기전은 낯선 환경이 아니다. UFC 공식 기록상 던의 평균 경기 시간은 14분 10초로, 짧은 시간에 승부를 끝내는 선수이면서도 필요할 경우 긴 경기를 소화할 수 있는 능력을 갖추고 있다.반면 로버트슨은 자신의 연승 흐름을 챔피언 벨트로 연결해야 한다. 그는 5연승을 달리며 타이틀 도전권을 얻었다. UFC가 2026년 여성 스트로급 프리뷰에서 로버트슨을 '주목할 선수'로 꼽았던 것도 이런 상승세와 무관하지 않다. 당시 UFC는 던을 챔피언으로, 로버트슨을 차기 경쟁자로 분류했다.따라서 이번 경기는 던에게 단순한 첫 방어전이 아니다. 챔피언이 된 뒤에도 자신이 여성 스트로급 정상에 있을 자격이 있는지를 증명해야 하는 경기다. 던은 지난 경기를 통해 체급 정상에 올랐다. 이제 필요한 것은 챔피언 벨트를 지키는 것이다.이번 상대는 자신의 가장 강한 영역인 그래플링으로 승부할 수 있다는 점에서 부담이 크다. 하지만 동시에 자신의 주짓수 실력을 가장 확실하게 보여줄 수 있는 한판이기도 하다. 때문에 이번 코메인이벤트는 '누가 더 뛰어난 그래플러인가?'라는 질문에 대한 답을 찾는 경기가 될 가능성이 높다.던이 챔피언다운 경기 운영으로 로버트슨의 5연승을 멈추고 첫 타이틀 방어에 성공할지, 아니면 최다 서브미션 승리를 자랑하는 로버트슨이 챔피언의 주짓수를 무너뜨리고 새로운 정상에 오를지 팬들의 시선이 집중되고 있다.