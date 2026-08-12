'특급' 안우진 상대로 판정승 거둔 'ML 베테랑' 카라스코

LG트윈스

11일 키움전 6이닝 2실점으로 호투한 LG 카라스코KBO리그 2번째 선발 등판에서 KBO리그 무대 첫 승 달성에 성공했다. 그의 활약에 힘을 입어 LG는 키움을 8-3으로 꺾고 승리를 거뒀다. LG 승리의 주역, 선발 투수 카라스코였다.카라스코는 11일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 키움과의 경기에서 선발로 등판했다. 결과는 6이닝 5피안타 1사사구 5탈삼진 2실점(2자책)으로 호투했다. 2경기 연속 QS이자 KBO리그 무대 첫 승을 거뒀다. 키움의 '특급 에이스' 안우진(5이닝 2실점)과의 선발 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.3회까지는 키움 타자들을 완벽히 봉쇄했다. 10이닝 연속 퍼펙트 행진을 이어갔다. 그러나 4회말 선두타자 서건창에게 내야 안타를 허용하고 말았다. KBO리그 무대 첫 출루이자 첫 피안타 허용이었다. 그럼에도 카라스코는 흔들리지 않았다. 추재현을 병살타, 데이비슨을 삼진으로 잡아내며 이닝을 마쳤다.하지만 5회에 흔들렸다. 2사 이후 김건희에게 안타를 허용하더니, 포일로 2루 진루까지 허용했다. 설상가상 임병욱에게 1타점 적시타를 맞으며 추격을 허용했다. 스코어는 2-1. 여기서 끝이 아니었다. 박찬혁에게 안타를 맞으며 1, 3루를 허용하더니, 권혁빈에게 1타점 동점 적시타를 허용하고 말았다. 다행히 서건창을 유격수 직선타로 처리하며 역전까지는 허용하지 않았다.더 고마운 점은 LG 타선이 6회에 카라스코를 도왔다는 것이다. 6회초 1사 상황에서 송찬의가 키움 투수 정현우를 상대로 역전 솔로포를 친 것이다. 이어서 박동원의 안타와 구본혁의 볼넷으로 만든 찬스 때 홍창기의 1타점 적시타가 터지며 4-2로 더 달아났다.그러자 카라스코도 6회에 힘을 냈다. 비록 2사 이후 히우라에게 몸에 맞는 공을 허용했지만, 김웅빈을 삼진으로 처리하며 이닝을 마무리 지었다. 6회까지 85개의 공을 던진 카라스코는 선발로서의 임무를 마무리했다.7회부터는 LG의 불펜이 가동되었다. 김진성(1이닝 1실점), 우강훈(0.2이닝 무실점), 손주영(1.1이닝 무실점)으로 경기를 마무리 지으며 카라스코와 팀의 승리를 지켜냈다.