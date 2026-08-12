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방황을 이끌어주는 악몽, 깊이 남는 이유

방황을 이끌어주는 악몽, 깊이 남는 이유

[리뷰] 연극 <안티포나 포 터널링>

한별(onestar720)
26.08.12 11:25최종업데이트26.08.12 11:25
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연극의 형식은 우주의 몸집 같다. 형식을 규정하는 이가 있는가 한편, 경계를 깨려는 시도도 계속된다. 지난 9일 막을 내린 <안티포나 포 터널링>의 경우도 그렇다. 알 수 없는 꿈의 세계로 관객들을 초대한 공연은 그 어떤 틀에 얽매이지 않은 채 환상을 전달했다.

지난 8일 성북구의 공연장까지 가는 길부터가 어둑하고 고요했다. 티켓을 주는 스태프는 10분 전 입장과 함께 '종이가 놓여 있는 곳이 객석입니다'라고 안내했다. TINC(This is Not a Church). 교회가 아니라고 규정한 곳에 조심스럽게 들어서자 층고가 높은 예배당이 나를 반겼다.

객석에 앉은 관객은 고목의 밑동이 놓인 무대를 사이에 두고 서로 마주 본다. 자리에 미리 놓여 있던 편지와 목차를 읽고 있으면 '꿈' 역할의 배우는 탱탱볼을 튕기며 돌아다닌다. 때로는 높은 천정으로, 때로는 관객들 사이로 튀는 탱탱볼은 이 공연의 방향을 예고하는 것처럼 보인다.

이 연극은 연출 프로젝트 '스칸도 프로젝트'와 창작집단 '네이키드블루스'가 손을 잡고 제작했다. '제29회 서울 프린지 페스티벌'의 일부이기도 하다. 서울 프린지 페스티벌은 축제에 참여할 작품과 예술가를 심사하거나 선정하지 않고 자유참가제도로 운영되는 축제다. 자유로운 연출과 구현이 가능하다는 것이 특징이다.

<안티포나 포 터널링> 포스터 지난 8일 찾은 공연장 입구에 <안티포나 포 터널링>의 포스터가 부착돼 있다. 이 연극은 '제29회 서울 프린지 페스티벌'의 일환으로 공연됐다.
<안티포나 포 터널링> 포스터지난 8일 찾은 공연장 입구에 <안티포나 포 터널링>의 포스터가 부착돼 있다. 이 연극은 '제29회 서울 프린지 페스티벌'의 일환으로 공연됐다.한별
숲으로, 바다로, 우주로 끌려가는 꿈

연극의 줄거리는 단순하다. 천체투영관 해설사 일을 그만두게 된 '소명'은 지쳐 쓰러져 잠든다. 쉬고 싶다는 생각이 간절하지만 꿈은, 꿈속의 존재는 그를 내버려두지 않는다. 자책이 가득한 현실에서 벗어나 좋은 일만 가득한 꿈이면 참 좋겠지만, 무의식을 반영하는 듯 꿈은 소명을 어릴 때의 기억으로, 숲으로, 바다로, 우주로 끌어들인다.

줄거리와 달리 연극이 진행되며 관객이 따라가게 되는 소명의 길목은 어지럽다. 꿈에서 깨고 싶을 만큼 이야기가 어지럽게 흔들리는 것처럼 <안티포나 포 터널링>의 이야기도 혼란스럽게 구성돼 있다. 그 혼란 속에 소명을 이끄는 '꿈'은 타인이면서 그 자신이기도 하다.

제목의 '안티포나'는 서로 응답하며 부르는 노래이며 '터널링'은 양자역학에서 고전적으로 넘을 수 없는 에너지 장벽을 입자가 통과해 버리는 현상을 의미한다. 어려운 말처럼 느껴져도 이 제목은 '대화'를 의미한다. 연극에 출연하는 두 배우는 서로에게 의지하며 이야기를 끌어나간다. 대사로 전달될 수 없는 서사는 때론 움직임으로, 조명과 음향으로 전개된다.

객석의 문을 지나 계단을 통해 닿는 2층의 무대까지 배우들의 움직임은 확대된다. 스칸도 프로젝트의 <침묵과 소음>의 무대가 그랬던 것처럼, 관객의 입퇴장 경로와 배우들의 동선은 구분되지 않는다. 별다른 설명 없이 내던지는 두 배우의 대화와 연출 사이에서 관객은 이 작품의 의도를 찾아내게 된다.

진윤선 연출은 '우리'를 말하는 일에는 서로를 이해하고 용서하는 행위에 대한 질문이 담겨 있다고 <안티포나 포 터널링>의 기획 의도를 밝혔다. 이 연극은 미끄러지거나 붙잡지 못했던 시간들을 기억하며 떠난 자리에 밀려드는 두려움을 부정하지 않고 버티는 행위를 위로한다.

더불어 그는 이 연극에 대해 "버티고 있는 나를 외면하지 않는 일, 계속 미끄러지더라도 다시 나를 향해 걸어가는 일. 어쩌면 그것이 우리에게 남겨진 가장 작고도 연약한 힘일지 모른다"고 설명했다. 공연 시작 전 객석에 남긴 연출의 편지 역시 이 이야기를 '사랑하는 사람의 우물을 들여다보는 일'이라고 말한다.

연대는 진윤선 연출의 작품이 전달하는 핵심 메시지다. 2026 두산아트랩에서 공연했던 <나의 땅은 어디인가>에서는 다른 땅, 공간에서의 개별적인 존재들이 시간과 공간을 넘어 서로 연대하는 이야기를 담았다면 이번 <안티포나 포 터널링>에서는 꿈이라는 환상의 공간에서 '소명'이라는 개인이 스스로 돌아보는 과정을 그렸다.

<안티포나 포 터널링> 페어 사진 연극 <안티포나 포 터널링>출연한 배우 김예은, 박예리 배우의 컨셉 페어 사진. 왼쪽부터 '소명'과 '꿈'을 연기한다.
<안티포나 포 터널링> 페어 사진연극 <안티포나 포 터널링>출연한 배우 김예은, 박예리 배우의 컨셉 페어 사진. 왼쪽부터 '소명'과 '꿈'을 연기한다.스칸도 프로젝트
엉망인 세상 속에서 도망칠 수 있다는 것

무대를 사이에 두고 마주 앉은 관객들은 배우를 보는 순간순간 서로의 얼굴을 보게 된다. 연결되지 않은 서로가 응답을 내놓기란 쉽지 않다. 이 공연이 던지는 주제 역시 그렇다. 서사를 이해하고, 인물 간의 감정을 분석하는 기존의 방식으로는 받아들이기 어렵다.

대신 이야기는 엉망인 세상 속에서 도망쳐 더 엉망인 꿈의 세계로의 진입을 유도한다. 삶에 지쳐 도망치고 싶지만 차마 그럴 용기가 나지 않는 사람들에게 혼란스러운 꿈속에서의 방황을 선물한다. 사는 내내 미래를 준비하며 살아가야 하는 현실 속 사람들에게 방황이란 사치이자 낭비로 여겨질 때, <안티포나 포 터널링>은 현실과는 다른 세상, 꿈속에서 자신을 다시 마주하라고 제안한다.

숨이 턱 막히는 게 무더위 때문인지, 혹은 현실에서의 압박감 때문인지 헷갈리는 여름밤에 마주한 악몽은 해방감을 부여하기도 한다. 숲과 바다, 우주를 건너 다시 만나게 될 나는 과연 어떤 모습일까. 기도하는 마음으로 관람한 관객의 마음에 조용한 희망을 남긴다. 부디 험난한 모험 끝에 다시 일어날 힘을 얻을 수 있기를, 그렇게 나아가는 마음에 용기를 얻을 수 있기를 바라게 된다.

이해하지 못해도 좋다. 애써 따라가려는 노력보다 천천히 마주하려는 노력이 필요하다. 서로를 도울 수 없다면, 우리는 서로를 그리고 스스로를 믿는 수밖에 없다. 한 공간에 함께했다면 그것만으로도 서로의 흔적을 남길 수 있는 꿈같은 이야기는 연극에서만 가능하다. 꿈에서 깨어나고, 연극이 끝나더라도 감정의 흔적은 오래도록 남는다.
덧붙이는 글 이 기사는 https://blog.naver.com/burn_like_a_star에도 실립니다. 필자 블로그와 인스타그램(@a.star_see)에 취재 후기와 함께 공유됩니다.
안티포나포터널링 진윤선 스칸도프로젝트 네이키드블루스 제29회서울프린지페스티벌

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