방황을 이끌어주는 악몽, 깊이 남는 이유

한별

큰사진보기 ▲<안티포나 포 터널링> 페어 사진연극 <안티포나 포 터널링>출연한 배우 김예은, 박예리 배우의 컨셉 페어 사진. 왼쪽부터 '소명'과 '꿈'을 연기한다. 스칸도 프로젝트 엉망인 세상 속에서 도망칠 수 있다는 것



무대를 사이에 두고 마주 앉은 관객들은 배우를 보는 순간순간 서로의 얼굴을 보게 된다. 연결되지 않은 서로가 응답을 내놓기란 쉽지 않다. 이 공연이 던지는 주제 역시 그렇다. 서사를 이해하고, 인물 간의 감정을 분석하는 기존의 방식으로는 받아들이기 어렵다.



대신 이야기는 엉망인 세상 속에서 도망쳐 더 엉망인 꿈의 세계로의 진입을 유도한다. 삶에 지쳐 도망치고 싶지만 차마 그럴 용기가 나지 않는 사람들에게 혼란스러운 꿈속에서의 방황을 선물한다. 사는 내내 미래를 준비하며 살아가야 하는 현실 속 사람들에게 방황이란 사치이자 낭비로 여겨질 때, <안티포나 포 터널링>은 현실과는 다른 세상, 꿈속에서 자신을 다시 마주하라고 제안한다.



숨이 턱 막히는 게 무더위 때문인지, 혹은 현실에서의 압박감 때문인지 헷갈리는 여름밤에 마주한 악몽은 해방감을 부여하기도 한다. 숲과 바다, 우주를 건너 다시 만나게 될 나는 과연 어떤 모습일까. 기도하는 마음으로 관람한 관객의 마음에 조용한 희망을 남긴다. 부디 험난한 모험 끝에 다시 일어날 힘을 얻을 수 있기를, 그렇게 나아가는 마음에 용기를 얻을 수 있기를 바라게 된다.



이해하지 못해도 좋다. 애써 따라가려는 노력보다 천천히 마주하려는 노력이 필요하다. 서로를 도울 수 없다면, 우리는 서로를 그리고 스스로를 믿는 수밖에 없다. 한 공간에 함께했다면 그것만으로도 서로의 흔적을 남길 수 있는 꿈같은 이야기는 연극에서만 가능하다. 꿈에서 깨어나고, 연극이 끝나더라도 감정의 흔적은 오래도록 남는다.

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지난 8일 찾은 공연장 입구에 <안티포나 포 터널링>의 포스터가 부착돼 있다. 이 연극은 '제29회 서울 프린지 페스티벌'의 일환으로 공연됐다.연극의 줄거리는 단순하다. 천체투영관 해설사 일을 그만두게 된 '소명'은 지쳐 쓰러져 잠든다. 쉬고 싶다는 생각이 간절하지만 꿈은, 꿈속의 존재는 그를 내버려두지 않는다. 자책이 가득한 현실에서 벗어나 좋은 일만 가득한 꿈이면 참 좋겠지만, 무의식을 반영하는 듯 꿈은 소명을 어릴 때의 기억으로, 숲으로, 바다로, 우주로 끌어들인다.줄거리와 달리 연극이 진행되며 관객이 따라가게 되는 소명의 길목은 어지럽다. 꿈에서 깨고 싶을 만큼 이야기가 어지럽게 흔들리는 것처럼 <안티포나 포 터널링>의 이야기도 혼란스럽게 구성돼 있다. 그 혼란 속에 소명을 이끄는 '꿈'은 타인이면서 그 자신이기도 하다.제목의 '안티포나'는 서로 응답하며 부르는 노래이며 '터널링'은 양자역학에서 고전적으로 넘을 수 없는 에너지 장벽을 입자가 통과해 버리는 현상을 의미한다. 어려운 말처럼 느껴져도 이 제목은 '대화'를 의미한다. 연극에 출연하는 두 배우는 서로에게 의지하며 이야기를 끌어나간다. 대사로 전달될 수 없는 서사는 때론 움직임으로, 조명과 음향으로 전개된다.객석의 문을 지나 계단을 통해 닿는 2층의 무대까지 배우들의 움직임은 확대된다. 스칸도 프로젝트의 <침묵과 소음>의 무대가 그랬던 것처럼, 관객의 입퇴장 경로와 배우들의 동선은 구분되지 않는다. 별다른 설명 없이 내던지는 두 배우의 대화와 연출 사이에서 관객은 이 작품의 의도를 찾아내게 된다.진윤선 연출은 '우리'를 말하는 일에는 서로를 이해하고 용서하는 행위에 대한 질문이 담겨 있다고 <안티포나 포 터널링>의 기획 의도를 밝혔다. 이 연극은 미끄러지거나 붙잡지 못했던 시간들을 기억하며 떠난 자리에 밀려드는 두려움을 부정하지 않고 버티는 행위를 위로한다.더불어 그는 이 연극에 대해 "버티고 있는 나를 외면하지 않는 일, 계속 미끄러지더라도 다시 나를 향해 걸어가는 일. 어쩌면 그것이 우리에게 남겨진 가장 작고도 연약한 힘일지 모른다"고 설명했다. 공연 시작 전 객석에 남긴 연출의 편지 역시 이 이야기를 '사랑하는 사람의 우물을 들여다보는 일'이라고 말한다.연대는 진윤선 연출의 작품이 전달하는 핵심 메시지다. 2026 두산아트랩에서 공연했던 <나의 땅은 어디인가>에서는 다른 땅, 공간에서의 개별적인 존재들이 시간과 공간을 넘어 서로 연대하는 이야기를 담았다면 이번 <안티포나 포 터널링>에서는 꿈이라는 환상의 공간에서 '소명'이라는 개인이 스스로 돌아보는 과정을 그렸다.