방황을 이끌어주는 악몽, 깊이 남는 이유

연극의 형식은 우주의 몸집 같다. 형식을 규정하는 이가 있는가 한편, 경계를 깨려는 시도도 계속된다. 지난 9일 막을 내린 <안티포나 포 터널링>의 경우도 그렇다. 알 수 없는 꿈의 세계로 관객들을 초대한 공연은 그 어떤 틀에 얽매이지 않은 채 환상을 전달했다.
지난 8일 성북구의 공연장까지 가는 길부터가 어둑하고 고요했다. 티켓을 주는 스태프는 10분 전 입장과 함께 '종이가 놓여 있는 곳이 객석입니다'라고 안내했다. TINC(This is Not a Church). 교회가 아니라고 규정한 곳에 조심스럽게 들어서자 층고가 높은 예배당이 나를 반겼다.
객석에 앉은 관객은 고목의 밑동이 놓인 무대를 사이에 두고 서로 마주 본다. 자리에 미리 놓여 있던 편지와 목차를 읽고 있으면 '꿈' 역할의 배우는 탱탱볼을 튕기며 돌아다닌다. 때로는 높은 천정으로, 때로는 관객들 사이로 튀는 탱탱볼은 이 공연의 방향을 예고하는 것처럼 보인다.
이 연극은 연출 프로젝트 '스칸도 프로젝트'와 창작집단 '네이키드블루스'가 손을 잡고 제작했다. '제29회 서울 프린지 페스티벌'의 일부이기도 하다. 서울 프린지 페스티벌은 축제에 참여할 작품과 예술가를 심사하거나 선정하지 않고 자유참가제도로 운영되는 축제다. 자유로운 연출과 구현이 가능하다는 것이 특징이다.