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뮤직 인사이드 통통 튀는 전자음에 Y2K 생각나네... 키키가 선택한 길

통통 튀는 전자음에 Y2K 생각나네... 키키가 선택한 길

[리뷰] 키키 새 음반 <와이키키 WhyKiiiKiii>발매

김상화(steelydan)
26.08.12 13:32최종업데이트26.08.12 13:32
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새 음반 'WhyKiiiKiii'를 발매한 키키(KiiiKiii)
새 음반 'WhyKiiiKiii'를 발매한 키키(KiiiKiii)스타쉽엔터테인먼트

올해 상반기 주목할 만한 케이팝 노래 중 하나로 '404 (New Era)'를 손꼽는 이들이 적지 않았다. 데뷔 2년 차를 맞은 5인조 그룹 키키(KiiiKiii, 지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)는 지난해 '아이 두 미 I DO ME'와 '댄싱 얼론 DANCING ALONE'을 거치면서 현대적인 레트로 감성을 음악에 녹여냈다.

뒤이어 지난 1월 발표한 '404 (New Era)'를 통해서는 한국적인 개러지 하우스 음악을 선보이며 주요 음원 순위에서 눈에 띄는 성과를 거뒀다. 그리고 7개월이 흐른 지난 10일, 통산 세 번째 미니앨범(EP) <와이 키키 WhyKiiiKiii>를 앞세워 또 한 번의 변신을 꾀했다. 제목부터 뭔가 심상치 않다.

세계적인 휴양지 '와이키키(Waikiki)'에서 착안한 '왜 키키인가'라는 질문에 키키는 타이틀 곡 '팝 오프 팝 오프 Pop Off Pop Off'를 비롯한 총 6개 트랙은 음악으로 명쾌한 해답을 내놓는다. 전작의 다채로운 구성과 복고 감성을 계승하면서도 한층 정교해진 음악으로 자신들만의 영역을 넓혀간다.

현재 시점으로 소환된 '2010년 레트로'
키키(KiiiKiii) 'Pop Off Pop Off' 뮤직비디오
키키(KiiiKiii) 'Pop Off Pop Off' 뮤직비디오스타쉽엔터테인먼트

<WhyKiiiKiii>는 개성 넘치는 콘셉트와 감각적인 일렉트로닉 사운드, 멤버들의 유연한 보컬과 랩을 하나의 흐름으로 묶어내며 현재의 키키를 가장 선명하게 보여준다. 특히 음악적 복고의 시점을 2010년 전후로 되돌려, 당시의 문법을 2026년 현재의 방식으로 재해석해 풀어냈다는 점이 눈에 띈다.

3번 트랙이자 타이틀곡으로 선택된 'Pop Off Pop Off'는 이러한 시도를 가장 잘 보여주는 곡이다. 강렬한 신스 사운드와 빠른 비트, 직관적인 코러스가 중심을 잡고 있지만 단순한 복고풍 재현에 머무르지는 않는다. 가볍고 산뜻한 벌스(verse)를 지나 묵직한 랩이 등장하고, 후렴구에서 일렉트로닉 사운드가 강하게 터지면서 곡의 몰입도를 끌어올린다.

16~17년 전 각종 휴대전화 CF를 가득 채웠던 EDM의 경쾌한 질감을 2분 22초라는 짧은 시간 안에 알차게 담아냈다. 애플 아이맥과 아이팟 미니 등 그 시절 추억의 IT 기기를 등장시킨 뮤직비디오 역시 당시의 감성을 지금 시점으로 불러오는 데 힘을 보탠다.

재기 발랄한 '와이키키' 음악여행
키키(KiiiKiii) ‘Candy Pink Magic Hole Flip Phone (나 어떡해)’ 뮤직비디오
키키(KiiiKiii) ‘Candy Pink Magic Hole Flip Phone (나 어떡해)’ 뮤직비디오스타쉽엔터테인먼트

완성도 높은 수록곡 역시 이번 앨범에서 빼놓을 수 없는 성과다. <WhyKiiiKiii>는 'WhyKiiiKiii TOUR'라는 설정 아래 하루 동안 휴양지를 이동하며 느끼는 감정을 입체적으로 담아낸 트랙들로 구성됐다. 단순한 청량감에만 의존하는 일반적인 서머송 대신 일렉트로팝, 하이퍼팝, 버블검 베이스 등 여러 장르를 이들 특유의 재기 발랄함으로 풀어냈다.

첫 트랙 'Ever2Late!'는 하이퍼팝 계열의 신스 사운드를 내세우며 단숨에 기선을 제압한다. 이어지는 'Hey Hi'는 촘촘한 베이스라인과 드럼 비트 위에서 보컬과 반주가 빈틈없이 맞물리는 하우스팝으로 색다른 질감을 만들어낸다.

선 공개 곡으로 등장한 '캔디 핑크 매직 홀 플립 폰 Candy Pink Magic Hole Flip Phone (나 어떡해)'은 앨범에서 가장 직접적으로 레트로 감성을 드러내는 곡이다. 제목뿐 아니라 영상에서도 2000년대 후반 인기를 끌었던 삼성 '매직홀' 피처폰을 전면에 내세운다. 통통 튀는 전자음과 장난감 같은 사운드 질감은 키키의 엉뚱하고 유쾌한 매력을 한층 선명하게 보여준다.

"키키스럽다"
새 음반 'WhyKiiiKiii'를 발매한 키키(KiiiKiii)
새 음반 'WhyKiiiKiii'를 발매한 키키(KiiiKiii)스타쉽엔터테인먼트

<WhyKiiiKiii>에서 인상적인 건 다양한 장르에 대한 도전과 키키 본연의 정체성이 충돌 없이 어우러져서다. 2000년대 후반 이후 등장했던 일렉트로닉 팝부터 키키 고유의 Y2K 감성, 최근 주목받는 하이퍼팝에 이르기까지 서로 다른 음악적 요소를 자신들만의 개성과 유연함으로 풀어냈다.

이제 키키의 음악을 들었을 때 '키키스럽다'는 표현이 자연스럽게 떠오른다. 장르적 다양성과 복고를 앞세운 이들의 신선함이 단순히 일회성 콘셉트가 아니라 이제는 5명 멤버의 정체성으로 자리 잡기 시작했다는 의미이기도 하다.

늘 새로운 작품을 선보이며 다음 컴백을 기대하게 만드는 팀이 되고 싶다는 이들의 소박한 목표는 <WhyKiiiKiii>와 'Pop Off Pop Off'가 보여준 방향성과 정확히 맞닿아 있다. '왜 키키인가?'라는 질문에 대한 답도 이제는 제법 분명해졌다. 다양한 음악을 시도하면서도 결국 자신들의 색깔로 완성해 낼 수 있는 팀이 바로 키키다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
키키 KIIIKIII

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