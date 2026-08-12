통통 튀는 전자음에 Y2K 생각나네... 키키가 선택한 길

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키키(KiiiKiii) ‘Candy Pink Magic Hole Flip Phone (나 어떡해)’ 뮤직비디오완성도 높은 수록곡 역시 이번 앨범에서 빼놓을 수 없는 성과다. 는 'WhyKiiiKiii TOUR'라는 설정 아래 하루 동안 휴양지를 이동하며 느끼는 감정을 입체적으로 담아낸 트랙들로 구성됐다. 단순한 청량감에만 의존하는 일반적인 서머송 대신 일렉트로팝, 하이퍼팝, 버블검 베이스 등 여러 장르를 이들 특유의 재기 발랄함으로 풀어냈다.첫 트랙 'Ever2Late!'는 하이퍼팝 계열의 신스 사운드를 내세우며 단숨에 기선을 제압한다. 이어지는 'Hey Hi'는 촘촘한 베이스라인과 드럼 비트 위에서 보컬과 반주가 빈틈없이 맞물리는 하우스팝으로 색다른 질감을 만들어낸다.선 공개 곡으로 등장한 '캔디 핑크 매직 홀 플립 폰 Candy Pink Magic Hole Flip Phone (나 어떡해)'은 앨범에서 가장 직접적으로 레트로 감성을 드러내는 곡이다. 제목뿐 아니라 영상에서도 2000년대 후반 인기를 끌었던 삼성 '매직홀' 피처폰을 전면에 내세운다. 통통 튀는 전자음과 장난감 같은 사운드 질감은 키키의 엉뚱하고 유쾌한 매력을 한층 선명하게 보여준다.