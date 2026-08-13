'킥의 전설' 에드손 바르보자, UFC 330서 마지막 불꽃 태울까

UFC 제공

큰사진보기 ▲에드손 바르보자는 늘 하던데로 거리를 두고 상대를 압박하면서 카운터를 노릴 계획이다. UFC 제공

리보빅스의 압박, 바르보자의 킥이 해답



경기 양상은 결국 바르보자가 자신의 장점을 얼마나 살리느냐에 달려 있다. 리보빅스는 젊음과 적극성을 앞세워 압박할 가능성이 높다. 바르보자가 이에 밀려 뒤로 물러나는 시간이 길어지면 불리해질 수 있다. 반대로 바르보자가 특유의 거리 조절을 되찾고 킥을 활용해 상대의 전진을 끊는다면 경험을 살릴 여지는 충분하다.



특히 이번 경기에서 바르보자에게 중요한 것은 '예전의 바르보자'를 그대로 재현하는 것이 아니다. 40세의 몸으로 지금 자신이 할 수 있는 싸움을 찾아야 한다는 분석이다.



최근 휴식을 통해 몸 상태를 회복했다는 본인의 설명도 변수다. 과거처럼 무리한 훈련과 경기의 반복이 아니라 자신의 몸을 관리하면서 준비했다는 점에서 이전과 다른 모습을 보여줄 가능성도 있다.



바르보자는 이미 UFC에서 32경기를 치렀고, 수많은 강자들과 싸웠다. 이제는 다음 경기보다 자신의 삶과 가족, 그리고 앞으로의 선택까지 함께 생각해야 하는 시점에 도달했다.



본인 역시 인터뷰 말미에 "아내와 두 아이가 기억해준다면 이미 행복할 것이다"는 취지의 말을 남겼다. 선수로서 어떤 평가를 받느냐보다 가족에게 좋은 아버지로 기억되는 것이 중요하다는 의미였다.



그렇다고 옥타곤에 들어서는 순간까지 승리를 포기할 바르보자는 아니다. 이번 경기에서 이긴다면 2023년 이후 이어진 승리 가뭄을 끊고 다시 한번 자신의 경쟁력을 증명할 수 있다. 반대로 패한다면 싫어도 은퇴를 진지하게 생각할 수밖에 없다.



바르보자 자신은 결과와 관계없이 그 결정을 경기 이후의 순간에 내리겠다고 했다. 때문에 이번 경기는 단순한 베테랑과 신예의 대결만이 아니다. 한 시대를 대표했던 킥복서가 자신의 커리어 마지막 장을 어떻게 써 내려갈지를 확인하는 무대가 될수도 있다.



40세의 바르보자가 다시 한번 전성기의 모습을 보여줄 수 있을지, 아니면 젊은 리보빅스의 압박에 막혀 옥타곤과 작별할 가능성이 커질지는 경기 내용과 결과에 달려있다.



다만 한 가지는 분명하다. 바르보자는 이번 경기에서도 자신의 방식대로 싸울 예정이다. 그가 말한 것처럼 이번 경기가 '결승선'이 될지는 아직 아무도 모른다. 하지만 적어도 필라델피아에서 마지막이 될지도 모르는 싸움을 앞둔 바르보자의 의지만큼은 그 어느 때보다 결연할 것이 분명하다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 에드손 바르보자는 늘 하던데로 거리를 두고 상대를 압박하면서 카운터를 노릴 계획이다.경기 양상은 결국 바르보자가 자신의 장점을 얼마나 살리느냐에 달려 있다. 리보빅스는 젊음과 적극성을 앞세워 압박할 가능성이 높다. 바르보자가 이에 밀려 뒤로 물러나는 시간이 길어지면 불리해질 수 있다. 반대로 바르보자가 특유의 거리 조절을 되찾고 킥을 활용해 상대의 전진을 끊는다면 경험을 살릴 여지는 충분하다.특히 이번 경기에서 바르보자에게 중요한 것은 '예전의 바르보자'를 그대로 재현하는 것이 아니다. 40세의 몸으로 지금 자신이 할 수 있는 싸움을 찾아야 한다는 분석이다.최근 휴식을 통해 몸 상태를 회복했다는 본인의 설명도 변수다. 과거처럼 무리한 훈련과 경기의 반복이 아니라 자신의 몸을 관리하면서 준비했다는 점에서 이전과 다른 모습을 보여줄 가능성도 있다.바르보자는 이미 UFC에서 32경기를 치렀고, 수많은 강자들과 싸웠다. 이제는 다음 경기보다 자신의 삶과 가족, 그리고 앞으로의 선택까지 함께 생각해야 하는 시점에 도달했다.본인 역시 인터뷰 말미에 "아내와 두 아이가 기억해준다면 이미 행복할 것이다"는 취지의 말을 남겼다. 선수로서 어떤 평가를 받느냐보다 가족에게 좋은 아버지로 기억되는 것이 중요하다는 의미였다.그렇다고 옥타곤에 들어서는 순간까지 승리를 포기할 바르보자는 아니다. 이번 경기에서 이긴다면 2023년 이후 이어진 승리 가뭄을 끊고 다시 한번 자신의 경쟁력을 증명할 수 있다. 반대로 패한다면 싫어도 은퇴를 진지하게 생각할 수밖에 없다.바르보자 자신은 결과와 관계없이 그 결정을 경기 이후의 순간에 내리겠다고 했다. 때문에 이번 경기는 단순한 베테랑과 신예의 대결만이 아니다. 한 시대를 대표했던 킥복서가 자신의 커리어 마지막 장을 어떻게 써 내려갈지를 확인하는 무대가 될수도 있다.40세의 바르보자가 다시 한번 전성기의 모습을 보여줄 수 있을지, 아니면 젊은 리보빅스의 압박에 막혀 옥타곤과 작별할 가능성이 커질지는 경기 내용과 결과에 달려있다.다만 한 가지는 분명하다. 바르보자는 이번 경기에서도 자신의 방식대로 싸울 예정이다. 그가 말한 것처럼 이번 경기가 '결승선'이 될지는 아직 아무도 모른다. 하지만 적어도 필라델피아에서 마지막이 될지도 모르는 싸움을 앞둔 바르보자의 의지만큼은 그 어느 때보다 결연할 것이 분명하다. 노장타격가 에드손바르보자 불혹 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '주짓수 천재' 맥켄지 던, 첫 타이틀 방어전... 이번엔 같은 그래플러

에드손 바르보자는 최근 충분한 휴식을 취하며 몸과 마음을 재정비했다고 한다.바르보자는 10일 공개된 미국 'MMA 파이팅'과의 인터뷰에서 이번 경기가 자신의 커리어 마지막 경기가 될 가능성을 직접 언급했다.그는 "결승선이 가까워지고 있다는 것을 안다. 이번 경기가 마지막이 될 수도 있다. 누가 알겠느냐"고 말했다. 몸 상태가 좋고 성적이 받쳐준다면 선수 생활을 이어가겠지만, 그렇지 않더라도 지금까지의 경력에 만족한다는 뜻을 밝힌 것이다.바르보자는 최근까지는 경기가 끝나면 곧바로 다음 훈련을 시작했지만 지난해 12월 터너에게 패한 뒤에는 처음으로 장기간 휴식을 취했다. 1월에는 싸움과 훈련에 대한 생각을 내려놓고 신체와 정신을 회복하는 데 시간을 보냈고, 2월부터 다시 훈련을 시작했다고 한다.여기에 대해 "이 휴식 덕분에 몸 상태는 더욱 좋아졌으며 통증이나 부상 없이 캠프에 들어갔고, 정신적으로도 한결 가벼워진 상태다. 40세가 된 뒤 처음으로 제대로 휴식을 취하면서 내 자신의 몸을 돌볼 시간을 가졌다"고 설명했다.이번 경기에서 바르보자가 보여줘야 할 것도 결국 이 부분이다. 전성기의 그는 상대가 공격을 준비하기도 전에 강력한 킥으로 경기의 흐름을 바꿀 수 있었다. 하지만 최근에는 나이와 함께 반응 속도와 맷집에 대한 우려가 커졌다. 특히 최근 터너전에서 1라운드 TKO 패배를 당하면서 바르보자의 경쟁력에 대한 의문도 커진 상태다.이번에 맞붙을 리보빅스는 30세로 바르보자보다 10살이나 어리다. 통산 전적은 15승 3패이며 UFC에서는 4승 3패를 기록하고 있다. 7번의 KO승과 5번의 서브미션 승리를 기록한 만큼 타격과 그래플링에 모두 능한 선수다. 7차례의 1라운드 피니시도 기록하고 있다.리보빅스에게도 이번 경기는 반등이 필요한 경기다. 그는 지난 4월 UFC 327에서 바르보자의 아메리칸 탑팀 동료인 마테우스 감롯에게 2라운드 암 트라이앵글 초크로 패했다. 여기에 대해 바르보자는 "감롯으로부터 리보빅스에 대한 필요한 정보를 얻었다"고 밝혔다.더불어 "리보빅스는 정면으로 맞붙는 용감한 선수다. 여기에 맞서 나 역시 앞으로 나가 싸울 것이다"고 말했다. 또 "리보빅스가 테이크다운을 시도하더라도 놀라지 않을 것이다. 나와 싸우는 상대들은 계속해서 테이크다운을 시도해왔고 항상 대비하고 있었다"고 설명했다. 특히 자신이 가장 편안하게 싸울 수 있는 스탠딩 타격전으로 경기를 끌고 가겠다는 의지도 분명히 했다.