5명 남은 위안부 생존자, '귀향'의 귀환엔 이유가 있다

국가와 사회가 외면했던 역사가 있다. 그저 외면이 아닌 부인, '존재하지 않고 존재해선 안 된다'는 억압이기도 했던 역사가 있다. 누군가에겐 역사가 아닌 삶, 닫힌 비극이 아닌 감당하고 살아내야 했던 현실이었음에도 그와 같은 태도로써 국가와 사회가 그를 대하였다. 다름아닌 일본군 위안부 문제다.
일본군 위안부 문제는 종전과 광복 뒤로도 무려 30여년이 흐르는 동안 역사의 전면에 드러나지 못하였다. 1991년 8월 14일, 김학순 할머니의 기자회견이 있기까지 일본군 위안부 문제는 마치 괴담처럼 떠도는 확인되지 않은 사실로써 존재했다. 관련된 연구 또한 없다시피 했다. 엄연히 위안부 피해자들이 살아 있었음에도 이들은 존재하지 않는 이들처럼 숨죽여 살아가야 했다. 1988년 즈음부터 여성단체를 중심으로 위안부 문제를 공론화해야 한다는 논의가 존재했으나 사회적으로 유의미한 바람을 일으키기까진 적잖은 시간이 필요했다.
"일본 정부가 정신대를 부인하는 게 너무나 기가 막혀 증언하게 됐다"던 김학순 할머니의 증언이 시발점이었다. 기다렸다는 듯 나라 안팎의 위안부 피해자들이 하나둘씩 목소리를 내기 시작하며 세상이 외면해온 진실이 세상 앞에 밝혀지기 시작했다. 약 1년 8개월여에 걸친 조사 끝에 일본 정부는 1993년 8월 고노 요헤이 내각관방장관 주도로 이른바 '고노 담화'를 발표했다. 위안부 강제동원 사실을 인정하고 이에 대해 사죄의 뜻을 전한 일본 정부의 첫 공식 입장이었다.