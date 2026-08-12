5명 남은 위안부 생존자, '귀향'의 귀환엔 이유가 있다

▲귀향: 언니야 이제 집에 가자포스터 커넥트픽쳐스

'귀향'의 명과 암, 그 귀환에 주목하며



<귀향>이 영화적 미학을 구현하거나 표현과 서사에 있어 탁월한 작품이라고는 말할 수 없겠다. 앞선 줄거리와 설정만으로도 예상할 수 있듯, 이야기를 풀어가는 방식은 전형 중에서도 전형이라 할 만큼 진부하고 표현 또한 아쉬움을 넘어 나태한 지점이 여럿 있는 때문이다. 대표적으로 '고통을 보여주기 위해 잔혹한 상흔을 그대로 재연할 필요가 있는가'하는 윤리적 문제를 거의 고민하지 않은 듯 반복된 강제적 성관계 묘사 등을 자극적으로 연출한 지점 등은 비판의 소지가 있다고 여긴다.



일제 순사나 1943년의 마을, 관동군과 독립군으로 추정되는 집단의 묘사 등에 있어서도 고증을 사실상 도외시한 선택이 아쉬움을 더한다. 관객을 묶어내고 부추기는 작품을 넘어 시간이 흘러도 그 가치를 인정받을 수 있는 작품으로 남기 위해 매체적 훌륭함을 구할 필요가 있었다면 더 좋지 않았을까 싶다.



그럼에도 <귀향>이 의미 있는 작품이란 건 분명하다. 일본군 위안부 문제가 사회적 사안으로 떠오른 뒤 30여년이 흘러 생존자 대부분이 사망하는 오늘에 이르기까지 한국 영화가 이를 얼마나 다루었는지만 생각해보아도 그 사실이 명확해진다. 그 완성도와는 별개로 비추고 다루어내는 시도만으로도 시각과 자세는 변화하고 나아질 수 있는 가능성이 생기는 것이다.



<귀향>의 성공 이후 <아이 캔 스피크>와 <허스토리> 같이 상업영화계에서 주목할 만한 작품이 나온 것도 의미 있는 지점이다. 제작비가 부족한 상황에서도 시민모금까지 해서 만들어진 이와 같은 사례는 영화란 매체가 대중에 미칠 수 있는 파급과 그 필요에 대한 갈증을 느끼도록 한다. 영화가 사회에 미칠 수 있는 영향과 그를 가능케 할 수 있는 역량이 있다면, 그에 따른 책임 또한 있는 것이다. '오늘의 한국 영화는 그 책임일 다 하고 있는가' 묻고 싶은 이유다.

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