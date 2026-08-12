닐 매그니, 장기전 좀비의 생존 본능은 계속될까?

UFC 제공

상대가 맹공을 퍼부어도 버티고 또 버티는 것이 닐 매그니(사진 오른쪽)의 경쟁력이다.매그니에게 가장 중요한 것은 브라히마즈의 초반 공세를 얼마나 효과적으로 막아내느냐다. 브라히마즈는 통산 13승 중 11승을 1라운드 피니시로 장식했다. 초반부터 상대의 거리를 좁히고 테이크다운을 만들어낸 뒤 서브미션으로 연결하는 능력이 강점이다.반면 매그니는 경기가 길어질수록 자신의 장점을 살릴 수 있다. 따라서 매그니 입장에서는 초반부터 무리하게 브라히마즈를 쓰러뜨리려고 하기보다 자신의 긴 리치를 활용해 거리를 유지하면서 상대의 그래플링 시도를 차단하는 것이 중요하다.케이지를 등지는 상황을 피하면서 브라히마즈의 테이크다운을 막고, 스탠딩에서 잽과 스트레이트를 활용해 점수를 쌓는 방식이 효과적일 수 있다. 상대의 공격이 무뎌지기 시작하면 클린치와 레슬링을 섞어 경기를 통제하는 것도 매그니가 선택할 수 있는 방법이다.매그니에게는 경험이라는 확실한 무기도 있다. UFC에서 수많은 경기를 치르면서 다양한 상황을 경험했다는 것은 쉽게 얻을 수 없는 자산이다. 유리한 상황뿐 아니라 불리한 경기에서도 경기를 이어가는 방법을 알고 있다는 점은 장기전에서 중요한 차이가 될 수 있다.물론 나이는 변수다. 웰터급에서 젊고 폭발적인 선수들이 계속 등장하는 상황에서 30대 후반의 매그니가 과거와 같은 기동성과 체력을 유지하고 있는지는 경기에서 확인해야 한다. 하지만 최근 3연승은 이런 우려에 대한 가장 확실한 답이기도 하다.매그니는 이미 UFC에서 오랫동안 살아남았다. 그리고 최근에는 단순히 판정으로 승리하는 데 그치지 않고 KO와 서브미션으로 상대를 마무리하는 모습까지 보여주고 있다.브라히마즈전 역시 결국 매그니가 얼마나 자신의 장점을 유지하느냐에 달려 있다. 초반 브라히마즈의 그래플링을 버텨내고 2라운드 이후까지 경기를 끌고 간다면 매그니에게 승산은 충분하다. 반대로 초반에 테이크다운을 허용하고 그라운드에서 브라히마즈에게 주도권을 내준다면 베테랑의 경험을 활용할 기회조차 얻지 못할 수 있다.매그니는 프로 무대에서 31승을 거뒀다. 하지만 이번 경기는 또 다른 의미가 있다. 오랜 시간 정상급 무대에서 경쟁해온 베테랑이 젊은 세대와의 경쟁에서도 여전히 살아남을 수 있는지를 확인하는 무대이기 때문이다.브라히마즈에게는 자신의 그래플링을 증명할 무대지만, 매그니에게는 자신의 생존 능력을 다시 보여줄 기회다. UFC 웰터급은 현재 세대교체가 빠르게 진행되고 있다. 그런 가운데 매그니는 여전히 그 흐름에서 밀려나지 않고 있다.매그니가 난적을 상대로 다시 한번 베테랑의 저력을 보여주며 아직까지는 건재하다는 것을 증명할 수 있을지 주목된다.