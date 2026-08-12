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닐 매그니, 장기전 좀비의 생존 본능은 계속될까?

닐 매그니, 장기전 좀비의 생존 본능은 계속될까?

[UFC 330] 초반 공세 방어 관건, 버티면 유리하다

김종수(oetet)
26.08.12 09:17최종업데이트26.08.12 09:17
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닐 매그니는 UFC에서만 14년째 생존중이다.
닐 매그니는 UFC에서만 14년째 생존중이다.UFC 제공

UFC 웰터급(77.1kg)에서 10년 넘게 경쟁력을 유지해온 '아이티안 센세이션' 닐 매그니(39, 미국)가 또 다시 옥타곤에 오른다. 이번 상대는 강력한 그래플링을 앞세운 라미즈 브라히마즈(33, 미국)다.
매그니와 브라히마즈는 오는 16일(한국 시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 엑스피니티 모바일 아레나에서 있을 UFC 330대회에서 맞붙는다.

매그니는 오랜 시간 UFC 웰터급에서 꾸준히 살아남고 있는 대표적인 베테랑이다. 화려한 스타성이나 압도적인 피니시 능력으로 주목받는 선수는 아니지만, 다양한 유형의 상대를 맞아 자신의 경기 방식을 유지하면서 승리를 만들어내는 능력이 강점으로 꼽힌다.

2010년 종합 무대에 데뷔해 통산 31승 15패를 기록중이다. 그 과정에서 강자들과 수없이 맞붙었고, 여러 차례 연패 위기를 겪으면서도 다시 승리를 쌓아왔다. 장기전의 명수답게 31승중 17승(55%)이 판정승이며 넉아웃 승이 9회(29%), 판정승이 5회(16%)다.

매그니는 지독한 슬로우 스타터다. 초반을 어렵게 시작하는 경우도 적지않지만 시간이 지날수록 컨디션이 살아나고 상대가 지쳐갈 무렵 끈적끈적하게 물러늘어져 승부를 뒤집어버리는 경우가 많다.

이를 뒷받침하듯 1라운드 승패는 1승 8패다. 빠르게 경기가 끝날 경우 승률이 바닥을 친다. 반면 판정까지 갈 경우 17승 3패로 승률이 확 올라간다. 매그니를 상대로는 최대한 빨리 승부를 봐야한다는 얘기가 나오는 이유다.

이번 브라히마즈전은 매그니에게 중요한 의미를 가진다. 세대교체가 빠르게 진행되는 상황에서 30대 후반의 베테랑이 여전히 경쟁력을 유지할 수 있는지를 보여줄 시험대이기 때문이다.

닐 매그니(사진 왼쪽)는 시간이 흐를수록 강해지는 장기전의 달인이다.
닐 매그니(사진 왼쪽)는 시간이 흐를수록 강해지는 장기전의 달인이다.UFC 제공

긴 리치와 경기 운영, 매그니를 버티게 한 힘

매그니의 가장 큰 특징은 신체 조건과 경기 운영 능력을 효과적으로 활용한다는 점이다. 매그니는 긴 리치를 이용해 상대가 접근하기 어렵게 만들고, 잽과 스트레이트를 앞세워 거리를 유지한다.
한방으로 충격을 주기보다는 계속 때려서 데미지를 누적시키는 형태다. 그리고 상대가 타격 거리를 좁히면 클린치와 레슬링으로 전환하면서 경기 흐름을 바꾼다.

특정 기술 하나만으로 상대를 압도하는 선수는 아니지만, 타격과 그래플링을 적절하게 섞어 상대에게 계속 다른 문제를 제시한다. UFC 공식 통계에서도 매그니는 경기당 유효타 적중 수 3.40개, 15분당 평균 테이크다운 2.17개를 기록하고 있다.

이러한 파이팅 스타일은 매그니가 오랫동안 UFC에서 살아남을 수 있었던 이유 가운데 하나다. 특히 상대의 공격을 받아내면서 경기 중반 이후 자신의 페이스를 찾아가는 능력이 뛰어나다. 상대가 초반에 강하게 압박하더라도 이를 버티고 경기를 길게 가져가면서 체력과 경기 운영 능력에서 우위를 만드는 방식이다.

최근 경기에서도 이런 장점이 확인됐다. 매그니는 2025년 카를로스 프라테스를 넉아웃으로 제압한 뒤 제이크 매튜스와 야로슬라프 아모소프를 연이어 서브미션으로 꺾었다. 최근 3경기에서 KO/TKO와 서브미션 승리를 모두 기록하면서 여전히 다양한 방식으로 경기를 끝낼 수 있다는 점을 보여줬다. 특히 아모소프는 뛰어난 레슬링과 그래플링을 갖춘 선수로 평가받았다는 점에서 더욱 의미가 있다.

이번 상대인 브라히마즈 역시 그래플링을 주무기로 한다. 브라히마즈는 통산 13승 가운데 12승을 서브미션으로 기록할 만큼 그라운드에서 강한 선수다. 따라서 매그니에게 이번 경기는 자신이 오랫동안 쌓아온 그래플링 방어 능력과 경기 운영 능력을 다시 확인할 수 있는 기회이기도 하다.

상대가 맹공을 퍼부어도 버티고 또 버티는 것이 닐 매그니(사진 오른쪽)의 경쟁력이다.
상대가 맹공을 퍼부어도 버티고 또 버티는 것이 닐 매그니(사진 오른쪽)의 경쟁력이다.UFC 제공

1라운드를 넘겨라, 베테랑 매그니의 승부처

매그니에게 가장 중요한 것은 브라히마즈의 초반 공세를 얼마나 효과적으로 막아내느냐다. 브라히마즈는 통산 13승 중 11승을 1라운드 피니시로 장식했다. 초반부터 상대의 거리를 좁히고 테이크다운을 만들어낸 뒤 서브미션으로 연결하는 능력이 강점이다.

반면 매그니는 경기가 길어질수록 자신의 장점을 살릴 수 있다. 따라서 매그니 입장에서는 초반부터 무리하게 브라히마즈를 쓰러뜨리려고 하기보다 자신의 긴 리치를 활용해 거리를 유지하면서 상대의 그래플링 시도를 차단하는 것이 중요하다.

케이지를 등지는 상황을 피하면서 브라히마즈의 테이크다운을 막고, 스탠딩에서 잽과 스트레이트를 활용해 점수를 쌓는 방식이 효과적일 수 있다. 상대의 공격이 무뎌지기 시작하면 클린치와 레슬링을 섞어 경기를 통제하는 것도 매그니가 선택할 수 있는 방법이다.

매그니에게는 경험이라는 확실한 무기도 있다. UFC에서 수많은 경기를 치르면서 다양한 상황을 경험했다는 것은 쉽게 얻을 수 없는 자산이다. 유리한 상황뿐 아니라 불리한 경기에서도 경기를 이어가는 방법을 알고 있다는 점은 장기전에서 중요한 차이가 될 수 있다.

물론 나이는 변수다. 웰터급에서 젊고 폭발적인 선수들이 계속 등장하는 상황에서 30대 후반의 매그니가 과거와 같은 기동성과 체력을 유지하고 있는지는 경기에서 확인해야 한다. 하지만 최근 3연승은 이런 우려에 대한 가장 확실한 답이기도 하다.

매그니는 이미 UFC에서 오랫동안 살아남았다. 그리고 최근에는 단순히 판정으로 승리하는 데 그치지 않고 KO와 서브미션으로 상대를 마무리하는 모습까지 보여주고 있다.

브라히마즈전 역시 결국 매그니가 얼마나 자신의 장점을 유지하느냐에 달려 있다. 초반 브라히마즈의 그래플링을 버텨내고 2라운드 이후까지 경기를 끌고 간다면 매그니에게 승산은 충분하다. 반대로 초반에 테이크다운을 허용하고 그라운드에서 브라히마즈에게 주도권을 내준다면 베테랑의 경험을 활용할 기회조차 얻지 못할 수 있다.

매그니는 프로 무대에서 31승을 거뒀다. 하지만 이번 경기는 또 다른 의미가 있다. 오랜 시간 정상급 무대에서 경쟁해온 베테랑이 젊은 세대와의 경쟁에서도 여전히 살아남을 수 있는지를 확인하는 무대이기 때문이다.

브라히마즈에게는 자신의 그래플링을 증명할 무대지만, 매그니에게는 자신의 생존 능력을 다시 보여줄 기회다. UFC 웰터급은 현재 세대교체가 빠르게 진행되고 있다. 그런 가운데 매그니는 여전히 그 흐름에서 밀려나지 않고 있다.

매그니가 난적을 상대로 다시 한번 베테랑의 저력을 보여주며 아직까지는 건재하다는 것을 증명할 수 있을지 주목된다.

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