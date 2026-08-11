나체로 춤춘 사람들, 대낮의 포크송이 만들어낸 공포

▲영화 <위커 맨: 파이널 컷>의 한 장면. 라이트하우스

누가 선이고 누가 악인가



영화는 우리의 마음을 시시각각 뒤흔든다. 독실한 기독교 신자인 하위 경사가 실종된 소녀의 행방을 찾아 나선 서머아일 섬은 그가 말하는 '이단'의 모습을 하고 있다. 그들의 행동은 기괴하나 그들의 말을 들어보면 틀렸다고 하기도 힘들다.



한편 하위의 말과 행동을 들여다보면 너무나도 갇혀 있다. 자신이 정답이고, 자신이 모시는 신 아래에서만 온전히 행동할 수 있다고 믿는다. 그에 반하는 어떤 말도 받아들일 생각이 없다. 확고부동한 신념 아래서 오만하기 짝이 없다. 제국주의의 면모가 보이기까지 한다.



반면 서머아일 섬 사람들은 복잡한 생각 따윈 없어 보인다. 순수한 풍요와 다산을 기원하며 날것의 아름다움을 추구하는 한편, 해맑아 보이기까지 한다. 다만 예수는 죽었다며 그들만의 신을 신봉하니 하위에게는 받아들여질 수 없을 것이다.



하위와 섬사람들이 타협점을 찾기란 요원해 보인다. 아니, 찾을 수 없을 것이다. 서로의 신앙적 신념 사이에 '종교'라는 공통점 하나를 빼면 극단에 서 있으니 말이다. 종교적 극단은 서로를 이해하기 힘들 만큼 멀리 떨어져 있다. 그렇다면 남은 건 비극뿐이다. 이 영화를 끝까지 지켜보며 비극의 양상과 행태를 곱씹어 본다.

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