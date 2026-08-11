나체로 춤춘 사람들, 대낮의 포크송이 만들어낸 공포

1973년 스코틀랜드, 웨스트 하이랜드 경찰서의 하위 경사는 자신에게 직접 전달된 신고 편지를 읽고 홀로 외딴섬 서머아일로 향한다. 고대 드루이드 신앙을 믿고 있던 섬 주민들은 외지인인 하위를 경계하며 비협조적으로 행동한다. 독실한 기독교도이자 금욕주의자인 하위는 경찰로서 해야 할 일, 실종된 12살 소녀 로완 모리슨을 찾아야 했다.
섬을 둘러보며 로완을 찾는 하위. 그런데 어른들은 하나같이 야한 내용의 노래를 부르고, 여자아이들은 선생님의 지도 아래 나체로 단체 춤을 춘다. 남자아이들 또한 선생님의 지도 아래 남근 모양의 거대한 조형물을 둘러싸고 활기찬 노래와 율동을 배운다. 일반적인 모습이 아니다. 하위로서는 용납하기 힘들다. 그는 섬의 영주, 서머아일 경을 찾아간다.
영주 서머아일 경이 말하길, 이곳 백성들은 가난하기 짝이 없는 기독교도들이었으나 그의 조부가 섬을 매입한 후 고대 원시 종교, 즉 드루이드교로 회귀하면서 풍요가 찾아왔다는 것이었다. 그런데 지난해 큰 풍작을 거뒀고, 대규모 제사를 준비 중이라고 했다. 하위는 그들이 로완을 제물로 바칠 것이라고 확신하고 소녀를 구하고자 축제의 한복판으로 침투하는데…