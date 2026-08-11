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'오디세이' 봤다면, 이 영화도 함께 보세요

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<메멘토>, <인썸니아>, <오펜하이머>... 크리스토퍼 놀런의 전작에 새겨진 집념의 인장

장혜령(doona90)
26.08.11 16:01최종업데이트26.08.11 16:01
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영화 <오디세이> 스틸컷
영화 <오디세이> 스틸컷유니버설 픽쳐스

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

영화 <오디세이>는 크리스토퍼 놀런의 13번째 장편 영화다. 20년 동안 공들인 결과물이면서도 지금까지의 필모그래피를 집대성했다. <오디세이>를 보고 나면 그의 영화들이 주마등처럼 스쳐 지나간다. 가장 많이 닮은 영화는 전작 <오펜하이머>다.

걷잡을 수 없이 휘몰아치는 연출력이 아닌 모두가 영웅으로 추대하지만 스스로 나약한 인간임을 인정하는 한 사람의 고뇌가 느껴진다. 완벽하지 못한 인간의 결점, 실수를 반복하며 쌓아가는 죄책감을 안고 살아갈 인간의 모순을 현대와 고대를 넘나들며 크리스토퍼 놀런만의 방식으로 이야기한다.

특정 사건이 일어난 순서를 쪼개서 이어 붙이는 비선형적 서사의 난해함도 느껴진다. <오디세이>에서는 오디세우스의 20년을 트로이 전쟁 전후로 나누고 귀환 서사로 마무리되는 3부로 구성했다. 영화 속 시간은 결국 돌고 돌아 하나의 시간으로 모인다.

이와 같은 연출의 정점은 <덩케르크>에서 '바다-하늘- 육지'의 시간을 달리 보여주며 증명받은 바 있다. <테넷>에서는 힘을 갖기 위해 시간을 쥐고 흔들어 댄다. 꿈과 현실의 틈을 가지고 놀았던 <인셉션>도 결국 시간을 손에 쥐고 벌어지는 하이스트 영화였고, 단기 기억상실증에 걸린 남자의 심정은 <메멘토>, 자신의 과오를 덮으려 더 큰 과오를 범하는 도덕성의 패러독스는 <인썸니아>에서 먼저 다뤘다.

영화 <오디세이> 개봉 기념으로 그의 전작을 다시 살펴봤다. 스릴러, SF, 판타지, 블럭버스터, 전기 장르를 지나 20년 동안 해오고 싶었던 서양 역사의 근간 '신화 재해석'까지 섭렵한 집념의 인장을 세 영화에서 찾아볼 수 있다.

단기 기억상실증 <메멘토>

영화 <메멘토> 스틸컷
영화 <메멘토> 스틸컷(주)디스테이션

영화 <메멘토>는 살해당한 아내를 잃은 트라우마와 사고로 뇌가 손상되어 10분밖에 기억하지 못하는 레너드(가이 피어스)가 사진, 메모, 문신에 의존해 사건 기록을 따라가는 추적 스릴러다. 컬러는 현재 시점, 흑백은 과거 시점인데 단기 기억상실증에 걸린 레너드의 머릿속에 들어가 있는 듯한 파편적인 이야기 구조를 띤다.

시간의 흐름을 뒤집는 인버전 기술로 현재와 미래를 오가는 <테넷>이 나오기 전, 놀런 감독의 어려운 영화에 속했지만 <테넷>이 나오고 두 번째가 되었다. 조너선 놀런(놀런의 동생이자 각본가)의 단편 <메멘토 모리>를 원안으로 하며, 25일 만에 촬영했다. 작품성을 인정받아 제57회 베니스 국제영화제 출품했고, 제74회 아카데미 시상식 각본상, 편집상 후보에 올랐다.

영화는 선행성 기억상실증에 걸린 헨리 몰래슨의 실화를 바탕으로 한다. 자신이 알고 있는 사실이 진짜가 아닐 수 있으며, 진짜라고 믿는 것도 거짓이 되거나 아무 소용 없음을 말한다. 전체적인 스토리를 이해하기보다 인간이 진실 앞에 얼마나 간사해질 수 있는지 곱씹어 보는 스토리텔링의 변주다.

기억과 시간의 왜곡, 죄책감 뒤로 숨어 버린 기억의 망각은 놀런의 영화에서 반복된다. 라틴어 '메멘토 모리'는 '죽음을 기억하라'라는 뜻이자 '언젠가 죽을지 모르니 겸손하게 생을 살아라'라는 격언이다. <오디세이>의 제우스 법(크세니아)을 어긴 인간의 죄책감이 떠오르며, 신뢰(약속)의 중요성을 톺아 보게 만든다.

불면의 시간 <인썸니아>

영화 <인썸니아> 스틸컷
영화 <인썸니아> 스틸컷시네마서비스

놀런의 초기작인 영화 <인썸니아>는 백야 기간에 접어든 알래스카의 아름답고도 기이한 풍경 속에 한 인간의 초라함을 낱낱이 밝히는 스릴러다. 노르웨이 감독 에릭 쇨비에르그의 영화 <인섬니아>를 리메이크했다. 알 파치노와 로빈 윌리엄스의 연기 대결, 캐릭터 사이의 두뇌 싸움을 지켜보는 재미가 있다. 특히 선한 역 전문인 로빈 윌리엄스의 비릿한 악역을 볼 수 있는 몇 안 되는 영화다.

형사 윌(알 파치노)과 소설가 윌터(로빈 윌리엄스) 두 사람의 말 할 수 없는 비밀이 동일 선상에 진행된다. 서로 다른 성향의 두 인물의 심리전이 무심한 자연 앞에서 무력감을 감출 수 없게 만든다. 놀런 영화에서 계속해서 반복되는 진실과 현실의 상대성 및 윤리적 딜레마(메멘토, 다크 나이트 3부작), 인간의 무력감(다크 나이트 3부작, 오펜하이머, 오디세이)까지 강조된 영화다.

제목 <인썸니아>는 불면증이란 뜻으로, 밤에도 환한 태양이 죄책감에 시달리는 인간을 집요하게 따라다닌다. 마치 숨기고 싶은 진실처럼 가림막을 뚫고 환하게 빛난다. 유능함이라 번쩍이는 왕관에는 피로 물든 사건 조작, 사실을 은폐하려 했던 양심이 복합적으로 얽혀 있었다.

진실을 결국 독이 되어 돌아온다. 동료 형사 앨리(힐러리 스왱크)는 윌의 행적을 쫓아 옥죄어 오고, 범인은 윌의 허물을 알고 공조 압박을 벌인다. 윌은 죄책감에 시달려 잠 못 이루던 고통을 마지막에서야 해갈 한다. 더 이상 진실이 은폐 되지 않길 바라는 속죄의 신호이자, 모든 진실을 토해낸 후 안도감에 드디어 잠에 빠진다.

신화 사랑의 시작 <오펜하이머>

영화 <오펜하이머> 스틸컷
영화 <오펜하이머> 스틸컷유니버설 픽쳐스

놀런의 첫 번째 전기 영화이자 흑백 아이맥스(IMAX) 필름 촬영이 구현된 <오펜하이머>는 신화의 인물과 비교하며 선악의 구분 없이 인간의 양면성을 다룬다. 인간을 신화에 빗댄 재해석의 시작이 엿보인다. 오펜하이머를 그리스 신화 속 '프로메테우스'와 비교했다. 원자폭탄을 발명했지만 전쟁을 촉발 시킨 과학자의 죄를 안고 살아가는 프로메테우스의 고난과 겹친다.

그리스 신화 속 프로메테우스는 상징적으로는 인간에게 불을 가져다준 벌로 독수리에게 간을 쪼아 먹히며 고통을 반복하는 아이러니한 존재다. 과학이 언제나 모순과 양면성의 학문이란 말로도 읽힌다. 인류 발전과 평화에 큰 영향을 끼친 기술 이면에는 발전과 절망이 공존하기 때문이다.

한 인간의 인생을 분해한 독특한 전기 영화다. 완벽해 보였지만 결함 많은 사람, 그래서 알아가고 싶은 복합적인 인물이라 해석했다. 불안한 물리학 생도에서 뛰어난 과학자로 존경 받았으며, 정치가로 변신했다가 반전 운동가로 살았던 이력을 원자폭탄에 비교했다.

더 이상 쪼개질 수 없는 우라늄 원자가 중성자로 인해 우연히 '분열'되면서 폭발의 연쇄 반응이 일어나 '융합'되는 과정과 닮았다. 불우했던 청년기와 화려했던 중장년기, 국가 영웅이었지만 죄인으로 살았던 노년기의 생애를 훑는다. 윤리적인 고민과 국가의 대의 사이에서 갈등 했던 오펜하이머를 기록했다.
오디세이 오펜하이머 메멘토 인썸니아

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