'오디세이' 봤다면, 이 영화도 함께 보세요

유니버설 픽쳐스

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

영화 <오디세이> 스틸컷영화 <오디세이>는 크리스토퍼 놀런의 13번째 장편 영화다. 20년 동안 공들인 결과물이면서도 지금까지의 필모그래피를 집대성했다. <오디세이>를 보고 나면 그의 영화들이 주마등처럼 스쳐 지나간다. 가장 많이 닮은 영화는 전작 <오펜하이머>다.걷잡을 수 없이 휘몰아치는 연출력이 아닌 모두가 영웅으로 추대하지만 스스로 나약한 인간임을 인정하는 한 사람의 고뇌가 느껴진다. 완벽하지 못한 인간의 결점, 실수를 반복하며 쌓아가는 죄책감을 안고 살아갈 인간의 모순을 현대와 고대를 넘나들며 크리스토퍼 놀런만의 방식으로 이야기한다.특정 사건이 일어난 순서를 쪼개서 이어 붙이는 비선형적 서사의 난해함도 느껴진다. <오디세이>에서는 오디세우스의 20년을 트로이 전쟁 전후로 나누고 귀환 서사로 마무리되는 3부로 구성했다. 영화 속 시간은 결국 돌고 돌아 하나의 시간으로 모인다.이와 같은 연출의 정점은 <덩케르크>에서 '바다-하늘- 육지'의 시간을 달리 보여주며 증명받은 바 있다. <테넷>에서는 힘을 갖기 위해 시간을 쥐고 흔들어 댄다. 꿈과 현실의 틈을 가지고 놀았던 <인셉션>도 결국 시간을 손에 쥐고 벌어지는 하이스트 영화였고, 단기 기억상실증에 걸린 남자의 심정은 <메멘토>, 자신의 과오를 덮으려 더 큰 과오를 범하는 도덕성의 패러독스는 <인썸니아>에서 먼저 다뤘다.영화 <오디세이> 개봉 기념으로 그의 전작을 다시 살펴봤다. 스릴러, SF, 판타지, 블럭버스터, 전기 장르를 지나 20년 동안 해오고 싶었던 서양 역사의 근간 '신화 재해석'까지 섭렵한 집념의 인장을 세 영화에서 찾아볼 수 있다.