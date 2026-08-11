19년 만의 역주행 심형래 <디워>, 넥스트는 알아봤다

심형래 감독의 영화 <디워>(D-War)가 개봉 19년 만에 뜻밖의 역주행 중이다.
<디워>는 플릭스패트롤의 넷플릭스 글로벌 영화 순위에서 6위(10일 기준)에 이름을 올렸다. 특히 프랑스와 독일 등 유럽 주요 국가에서 높은 순위를 기록하며 뜻밖의 관심을 받고 있다. 하루 단위로 순위가 변하는 집계인 만큼 특정 시점의 성적을 장기적인 흥행으로 단정할 수는 없지만, 19년 전 개봉한 한국 영화가 지금의 글로벌 OTT 환경에서 다시 주목받아 흥미롭다. 여기에는 세계적으로 높아진 K-콘텐츠의 위상과 한국형 장르물에 대한 해외 관객들의 관심도 일정 부분 작용했을 것이다.
2007년 8월 개봉한 <디워>는 약 785만 명의 관객을 동원하며 당시 한국 영화계에서 보기 드문 흥행 기록을 세웠다. 한국의 전설 설화인 이무기를 소재로 한 할리우드 진출형 SF 판타지로 할리우드식 블록버스터에 도전한 작품이었다. 개봉 전부터 영화는 화제의 중심에 섰다. 엄청난 제작비와 6년에 걸친 긴 제작 기간, 국내 영화에서는 보기 드물었던 대규모 컴퓨터그래픽(CG)을 앞세워 할리우드 진출을 선언했기 때문이다.
무엇보다 개그맨 출신으로 '신지식인 1호'라는 수식어까지 얻었던 심형래 감독이 직접 연출한 대형 SF 판타지 영화라는 사실이 사람들의 시선을 끌었다.
디워 둘러싼 논쟁