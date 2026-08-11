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스포츠 도박에 빠져든 전직 야구선수의 최후

스포츠 도박에 빠져든 전직 야구선수의 최후

[독립예술영화 개봉신상 리뷰] <리틀 드리머즈>

김상목(redoctobor)
26.08.11 11:54최종업데이트26.08.11 12:35
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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

야구선수 출신 '건우'는 현재 백수다. 운동을 그만둔 후 정수기 회사에 취업하지만, 4년 만에 그만두고 야구용품 사업에 나선다. 하지만 쫄딱 망해 친구 '재성'에게 얹혀사는 신세다. 그조차 몇 달째 월세가 밀렸다. 간신히 온라인 주문이 들어와 현금을 만지지만, 빚을 갚는 대신 스포츠 도박에 뛰어들 정도로 대책이 없다. 오랜 친구들과의 우정조차 급전 필요할 때만 찾을 뿐이다.

건우는 모퉁이에서 여학생 '미나'와 충돌한다. 둘은 나이 차이도 잊고 드잡이한다. 되는 것 없던 건우는 기껏 몇 안 되는 친구들과 만나도 제멋대로라 관계는 악화일로다. 그러던 중 꿈인지 현실인지 묘한 상황에서 신비한 아이 '요섭'을 만난다. 아이는 빨래방 세탁기를 통해 낯선 세계로 그를 끌어들인다. 얼떨떨하지만, 요섭을 통해 그는 '예지몽'을 들여다보고 5천만 원 당첨이란 횡재를 누린다. 그런데 미나도 요섭을 볼 수 있다고 한다.

판타지와 리얼리즘의 교잡 모색하기

<리틀 드리머즈> 스틸
<리틀 드리머즈> 스틸필름다빈

<리틀 드리머즈>는 한국에서 '독립영화'라 하면 떠올리는 스테레오 유형, 청(소)년 세대의 팍팍하고 우울한 현실 묘사에 '꿈'의 세계라는 판타지 장르를 접목하는 변주를 시도한다. 단순히 세상의 회색빛 이면을 사실적으로 풀어내는 것으로 그친다면, 굳이 영화를 따로 볼 필요가 있느냐는 질문에 답하고자 함이다. 그냥 다큐멘터리를 봐도 되고, 굳이 영화가 아니라 지금 겪는 고달픈 현실을 꼭 화면에서 또 접해야 하느냐는 질문에 대한 답변을 열심히 궁리한 셈.

일단 건우와 미나, 두 주인공은 각각 남성 청년, 여성 청소년으로 설정한다. 건우는 몇 차례 좌절과 실패를 이미 겪고 또래와 비교해 뒤처지기 시작한 낙오자의 정서로 자포자기한 상태다. 시행착오를 지렛대 삼아 재기할 것을 꾀하기보단, 자신감 결여로 계속 안으로 웅크리고 숨어드는 임시방편을 택했다. 물론 계속 이렇게 살 수 없다는 건 알지만, 세상에 다시 나갈 용기를 상실해 달리 뭘 해보려 하지도 않는다. 주변 지인들도 지쳐 떨어져 나가는 참이다.

미나는 부모를 잃었다. 아빠는 얼굴도 제대로 모른다. 홀로 자신을 돌보던 엄마도 이른 나이에 여의고 만다. 다행히 이모가 조카를 거둬준 덕분에 당장 길바닥을 헤맬 신세는 면했지만, 한창 예민하던 시절에 연달아 겪은 혼란은 미나를 불안정한 심리상태로 몰아가기에 충분했다. 한편 이모는 미나를 챙기려다 사사건건 간섭을 일삼게 되고, 자신조차 제어하기 힘들어진 미나는 속마음과 달리 자석의 같은 극을 밀어내듯 보호자에게 반항하며 대화를 단절한다.

둘 다 현실에 발을 딛지 못한 채 막연한 미래가 두렵다. '괜찮아, 잘될 거야' 식의 억지 위안도 문제일 테지만, 애초 내일을 설계할 한 조각의 동력도 없다면 더 심각하다. 건우는 그저 일확천금을 벌어 현재의 답답함을 떨치고픈 미몽뿐, 미나는 이모에 대한 '반작용'에만 집착할 따름이다. 그런 둘 앞에 각각 예지몽을 보여주는 신비로운 아이가 출몰한다. 그리고 그들은 같은 존재를 볼 수 있다는 비밀스러운 동질감을 나누기 시작한다. 물론 동상이몽에 가깝지만.

불우한 환경과 미성숙한 개인의 상관관계

<리틀 드리머즈> 스틸
<리틀 드리머즈> 스틸필름다빈

꿈을 보여주는 아이의 정체는 대체 무엇일까? 되바라진 어린이의 모습을 한 요섭은 수수께끼를 던지듯 선문답과 함께 미래의 작은 틈을 속삭이듯 던진다. 세탁기 속, 버스 종점 굴다리 같은 곳이 꿈의 세계로 통하는 입구가 된다. 마치 '램수면' 상태처럼 선잠에 빠지면 당사자의 과거와 현재, 그리고 미래를 향한 욕망과 불안이 투영되며 현실과 별반 다를 게 없어 보여도 뭔가 기묘하게 뒤틀린 세계로 연결된다. 그곳에서 둘은 같은 공간에 있어도 다른 걸 본다.

두 사람에게 '꿈'이란 무엇이고 어떤 의미일까? 희망 없는 나날에 길들 만큼 적응하고만 건우에겐 현재의 답보 상태를 떨칠 수 있는 동아줄과 다를 바 없다. 처음 요섭이 짓궂은 장난을 칠 때는 짜증이 났지만, 이 상황을 활용할 방도를 찾고 나서는 필사적으로 아이에게 매달려 예지몽을 얻고자 한다. 미래를 알 수 있다면 그가 요즘 매달리는 스포츠 도박으로 한 밑천 단단히 잡을 수 있을 터. 필사적인 노력으로 건우는 원하는 바를 얻었다. 하지만 행복해질까?

미나는 건우보다 먼저 요섭의 존재를 깨닫고 마치 잃어버린 동생 찾듯 영화 내내 실종자 벽보를 붙이고 다니지만, 정작 그녀가 요섭을 통해 구체적으로 무엇을 원하는지는 속세에 닳은 건우와 비교하면 모호한 편이다. 삼십 줄에 진입한 건우가 아무리 아이처럼 대책 없이 산다 해도 속세와 떨어질 순 없는 노릇이니 영향받지 않을 수 없다. 하지만 아직 청소년 시절에 머물러 있는 미나에겐 그런 고려는 아직 무겁게 다가오지 않는다. 그래서 더 맹렬하다.

두 사람 주변에 아무도 없는 건 아니다. 부친과도 연락 끊고 지내는 건우지만, 청소년 때부터 친분을 쌓은 '시은'과 재성이 곁에 남아 있다. 둘은 밉상 자체인 건우를 버리지 않고 먼저 연락하는 몇 안 남은 '찐친'이다. 하지만 정작 건우는 그들을 소중히 대하지 않고 자기 급할 때 이용하기만 한다. 또래들처럼 사회에서 자리 잡으려 애쓰는 둘은 차라리 영악하기라도 하면 나으련만 애처럼 이기적인 친구가 안쓰럽기만 하다. 그러나 헛된 자존심만 내세우는 건우다.

마음의 안식을 잃고 방황하며 우등생에서 하위권으로 추락한 미나를 주변에선 걱정하지만, 정작 미나는 꼴등 트리오 친구들을 얻었다. '수연'과 '은혜'다. 셋은 꿍하지 않게 속내 털어낼 수 있는 관계다. 어쩌면 그녀들이 미나의 '대나무숲' 노릇을 담당해 억압된 스트레스를 폭발하지 않도록 적당히 배출하는 소임을 담당해 왔던 듯하다. 하지만 보호자인 이모에게 공부도 못하고 어른들의 잣대로 불량한 친구들은 격리해야 할 대상에 불과하다. 친구도 잃은 꼴이다.

꿈의 중의성을 활용해 꿈을 잃은 세대를 그리다

<리틀 드리머즈> 스틸
<리틀 드리머즈> 스틸필름다빈

현실에서 길을 찾지 못한 둘에게 꿈은 유일한 구원의 통로다. 예지몽을 찾아 두 사람은 기묘한 협력을 시도한다. 하지만 예지몽 기회를 다시 찾고픈 모험은 애초 번지수가 틀렸다. '꿈'의 본질적 성격 때문이다. 여기에서 감독은 꿈의 다양한 개념을 혼합하며 인물들이 처한 절박한 상황과 대비시킨다. 과연 꿈이란 무엇일까? 생리적으로 수면 상태에서 빠지는 특수 상황인 동시에 미래를 향한 염원이기도 하다. 억눌린 감정의 투영으로 복잡한 해석의 대상이 된다.

꿈을 통해 미래를 알 수 있다면 얼마나 좋을까? 이는 마치 영생과 비슷하게 타인과는 비교 불허의 초월적 위상을 제공해 줄 테다. 그러나 이건 조금만 논리적으로 따져보면 모순되는 개념일 따름이다. 현실의 기분이 다양하게 표현되며 컴퓨터의 휴지통 기능처럼 발현하는 대상을 확정된 미래 고정값으로 형질 변화하려는 셈이니. 이게 성립된다면 또 다른 의미의 장래를 향한 꿈과 노력은 무의미해진다. 꿈이 꿈을 가로막고 부정하는 상태가 조성되는 것.

그러나 당장 현실의 절박함에 짓눌린 둘은 그런 난제를 깨닫지 못한다. 왜 그들은 조금만 생각해 보면 말이 안 되는 주문을 정체도 모르는 아이에게 거듭 호소하는 걸까? 역설적으로 그들이 현실에서 아무것도 온전히 자기 소유로 갖지 못한 (몸과 마음의) 빈궁함 탓이다. 건우는 당장 100만 원도 유통하지 못하는 빈털터리에 뭘 하건 실패하는 존재, 미나는 스스로 자립할 능력도 갈 데도 없으면서 보호자에게 투정만 부리며 상처입은 짐승처럼 몸부림만 칠 뿐이다.

여기에서 영화는 캐릭터 설정에 다소 아쉬움을 드러낸다. 그저 객관적 환경으로 주인공들이 보이는 밉상 행보에 참작할 지점을 설정할 뿐, 관객이 그들에게 감정을 이입하며 공감할 여지 구축에는 한계를 보인다. 이 때문에 요즘처럼 다들 살기 팍팍하다고 호소하는 시절에 영화 속 인물들의 방황이 다만 투정 부리기로만 읽힐 우려가 발생한다. 사실주의 드라마라면 이 대목에서 범작으로 끝날 위기다. 하지만 판타지 장르 요소 도입이 작은 돌파구 노릇을 해준다.

꿈에 취하지 않음으로서 꿈을 되찾는

<리틀 드리머즈> 스틸
<리틀 드리머즈> 스틸필름다빈

건우는 예지몽 덕분에 일확천금을 벌었다. 사막에서 목마른 이가 오아시스를 찾아내듯 그는 기뻐하며 오랫동안 그를 후원한 친구들과 자축한다. 하지만 호사다마라고 새로운 갈등의 불씨가 피어오른다. 우연한 성공은 누구에게나 한 번쯤 찾아오게 마련이지만, 그런 횡재를 적절히 활용해 새출발하는 건 오랜 시간 축적한 개인의 자세와 의지가 좌우한다. 현실도피만 하던 건우는 그 준비가 되어 있지 않다. 우정은 깨지고 위기가 엄습한다. 어떻게 해야 할까?

그는 이미 얻은 수혜에 만족하지 못한다. '소탐대실' 실사판이 벌어진다. 그림 형제 동화 중 잘 알려진 '어부와 그의 아내' 일화처럼 작은 행복에 정착하지 않고 감당할 수 없는 욕망에 몸을 맡기려 한다. 미나 역시 모호한 욕망을 추구하며 현실의 탈출구로 예지몽을 갈망한다. 하지만 요섭은 둘 중 하나만 기회를 얻을 수 있다고 한다. 마치 '오징어 게임' 속 풍경처럼 둘은 아귀다툼을 벌일까? 신비로운 아이의 정체는 사탄처럼 인간을 유혹하는 악귀인 걸까?

여기에서 감독은 모두가 과도한 나르시시즘에 빠져들어 타인의 고통을 '알 바 없다' 외면하는 세태에 경종을 울리고자 한다. 물론 설교의 일갈이란 익숙한 방식을 취하진 않았다. 판타지 장르의 강점인 초현실적 풍자를 활용해 '역지사지'의 교훈을 건우와 미나 각각이 스스로 깨닫도록 이끈다. 사실주의 형식에 집착했다면 얻을 수 없는 효과다. 건우는 미나가 되고, 미나는 건우의 시선으로 세상을 바라본다. 꿈에선 무엇이건 할 수 있으니 가능한 기교다.

그렇게 한바탕 소동을 치른 후 둘은 어떻게 될까? 서른 넘은 청년과 이제 성년에 진입해야 할 소녀에게 주어진 좌표는 다른 법. 어른이라면 자신의 공과와 득실을 온전히 자신의 것으로 받아안아야 할 테고, 청소년에겐 아직 실수를 허용해 줄 여지가 남아 있다. 중요한 건 그들 각자가 자신을 있는 그대로 직시하고 객관화하는 과정을 거쳤다는 것. 꿈의 달콤한 환상을 넘어서며 비로소 되찾은 순전한 꿈의 효능이다. 어쨌든 '내일'을 향해 발걸음을 옮길 수 있으니.

<작품정보>

리틀 드리머즈
Little Dreamerz
2024 한국 드라마/판타지
2026.08.19. 개봉 96분 12세 관람가
감독/각본 이광호
출연 유희제, 김세원, 김예은, 지수연, 방태원, 이하랑
제공 영화진흥위원회
제작 한국영화아카데미(KAFA)
배급 필름다빈

<리틀 드리머즈> 포스터
<리틀 드리머즈> 포스터필름다빈


리틀드리머즈 이광호감독 유희제 김세원 이하랑

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김상목 (redoctobor) 내방

대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다.

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