스포츠 도박에 빠져든 전직 야구선수의 최후

필름다빈

<리틀 드리머즈> 스틸꿈을 보여주는 아이의 정체는 대체 무엇일까? 되바라진 어린이의 모습을 한 요섭은 수수께끼를 던지듯 선문답과 함께 미래의 작은 틈을 속삭이듯 던진다. 세탁기 속, 버스 종점 굴다리 같은 곳이 꿈의 세계로 통하는 입구가 된다. 마치 '램수면' 상태처럼 선잠에 빠지면 당사자의 과거와 현재, 그리고 미래를 향한 욕망과 불안이 투영되며 현실과 별반 다를 게 없어 보여도 뭔가 기묘하게 뒤틀린 세계로 연결된다. 그곳에서 둘은 같은 공간에 있어도 다른 걸 본다.두 사람에게 '꿈'이란 무엇이고 어떤 의미일까? 희망 없는 나날에 길들 만큼 적응하고만 건우에겐 현재의 답보 상태를 떨칠 수 있는 동아줄과 다를 바 없다. 처음 요섭이 짓궂은 장난을 칠 때는 짜증이 났지만, 이 상황을 활용할 방도를 찾고 나서는 필사적으로 아이에게 매달려 예지몽을 얻고자 한다. 미래를 알 수 있다면 그가 요즘 매달리는 스포츠 도박으로 한 밑천 단단히 잡을 수 있을 터. 필사적인 노력으로 건우는 원하는 바를 얻었다. 하지만 행복해질까?미나는 건우보다 먼저 요섭의 존재를 깨닫고 마치 잃어버린 동생 찾듯 영화 내내 실종자 벽보를 붙이고 다니지만, 정작 그녀가 요섭을 통해 구체적으로 무엇을 원하는지는 속세에 닳은 건우와 비교하면 모호한 편이다. 삼십 줄에 진입한 건우가 아무리 아이처럼 대책 없이 산다 해도 속세와 떨어질 순 없는 노릇이니 영향받지 않을 수 없다. 하지만 아직 청소년 시절에 머물러 있는 미나에겐 그런 고려는 아직 무겁게 다가오지 않는다. 그래서 더 맹렬하다.두 사람 주변에 아무도 없는 건 아니다. 부친과도 연락 끊고 지내는 건우지만, 청소년 때부터 친분을 쌓은 '시은'과 재성이 곁에 남아 있다. 둘은 밉상 자체인 건우를 버리지 않고 먼저 연락하는 몇 안 남은 '찐친'이다. 하지만 정작 건우는 그들을 소중히 대하지 않고 자기 급할 때 이용하기만 한다. 또래들처럼 사회에서 자리 잡으려 애쓰는 둘은 차라리 영악하기라도 하면 나으련만 애처럼 이기적인 친구가 안쓰럽기만 하다. 그러나 헛된 자존심만 내세우는 건우다.마음의 안식을 잃고 방황하며 우등생에서 하위권으로 추락한 미나를 주변에선 걱정하지만, 정작 미나는 꼴등 트리오 친구들을 얻었다. '수연'과 '은혜'다. 셋은 꿍하지 않게 속내 털어낼 수 있는 관계다. 어쩌면 그녀들이 미나의 '대나무숲' 노릇을 담당해 억압된 스트레스를 폭발하지 않도록 적당히 배출하는 소임을 담당해 왔던 듯하다. 하지만 보호자인 이모에게 공부도 못하고 어른들의 잣대로 불량한 친구들은 격리해야 할 대상에 불과하다. 친구도 잃은 꼴이다.