스포츠 도박에 빠져든 전직 야구선수의 최후

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
야구선수 출신 '건우'는 현재 백수다. 운동을 그만둔 후 정수기 회사에 취업하지만, 4년 만에 그만두고 야구용품 사업에 나선다. 하지만 쫄딱 망해 친구 '재성'에게 얹혀사는 신세다. 그조차 몇 달째 월세가 밀렸다. 간신히 온라인 주문이 들어와 현금을 만지지만, 빚을 갚는 대신 스포츠 도박에 뛰어들 정도로 대책이 없다. 오랜 친구들과의 우정조차 급전 필요할 때만 찾을 뿐이다.
건우는 모퉁이에서 여학생 '미나'와 충돌한다. 둘은 나이 차이도 잊고 드잡이한다. 되는 것 없던 건우는 기껏 몇 안 되는 친구들과 만나도 제멋대로라 관계는 악화일로다. 그러던 중 꿈인지 현실인지 묘한 상황에서 신비한 아이 '요섭'을 만난다. 아이는 빨래방 세탁기를 통해 낯선 세계로 그를 끌어들인다. 얼떨떨하지만, 요섭을 통해 그는 '예지몽'을 들여다보고 5천만 원 당첨이란 횡재를 누린다. 그런데 미나도 요섭을 볼 수 있다고 한다.
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