'한국계' 카린 알토넨, 한의학 박사에 주짓수 매트까지 접수

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카린 크리스틴 알토넨은 경남 마산에서 태어나 10대 중반까지 학창시절을 보냈다.스탠다드앤드프로그레스 스포츠에이전시 제공
한의학 분야에서 박사 학위를 취득한 뒤 미국 주짓수 무대에서 선수로 활동하고 있는 한국계 핀란드인 카린 크리스틴 알토넨의 행보가 화제를 모으고 있다.
핀란드인 아버지와 한국인 어머니를 둔 알토넨은 1989년 경남 마산에서 태어나 성장했다. 중학교 3학년 때 미국으로 유학을 떠난 뒤 현지에서 학업을 이어갔으며, 운동학과 재활학, 침구 및 한약학을 공부했다.
하와이대학교에서 침구 및 한약학 석사와 박사 학위를 취득했으며 미국 침구사 면허와 공인 선수 트레이너 자격도 갖췄다. 현재는 미국 로스앤젤레스에서 경영학 석사(MBA) 과정을 밟으면서 브라질리언 주짓수 선수로 활동하고 있다.
알토넨의 이력은 학문과 스포츠를 함께 이어가고 있다는 점에서 주목된다. 운동과 재활 분야에 대한 전문 지식을 갖춘 뒤 직접 선수로 매트에 올라 미국 주짓수 대회에서 꾸준히 활약중이다.
브라질리언 주짓수는 상대의 움직임과 체중을 이용해 기술적으로 제압하는 격투 스포츠다. 알토넨은 도복을 입고 경기하는 기(Gi)와 도복 없이 겨루는 노기(No-Gi) 종목 모두에 출전하며 경험을 쌓고 있다.
세계적인 주짓수 지도자 코브링야의 가르침을 받고 있으며, 국제브라질리언주짓수연맹(IBJJF)이 주관하는 미국 내 주요 대회에서 입상 기록을 남겼다.
체급 부문 금메달, 오픈 클래스 동메달, 노기 체급 금메달, 노기 오픈 클래스 은메달 등 올해에만 총 13차례 시상대에 올랐다. 워낙 왕성하게 대회에 출전하는 만큼 입상 커리어는 계속 올라갈 가능성이 높다.