'한국계' 카린 알토넨, 한의학 박사에 주짓수 매트까지 접수

카린 크리스틴 알토넨 SNS

카린 크리스틴 알토넨은 미국 주짓수계에서 돌풍을 일으키고 있다.알토넨이 주짓수 선수로서 세운 다음 목표는 세계선수권대회 메달이다. 미국 내 각종 대회에 출전하며 경기 경험을 쌓고 있는데, 기와 노기 등 서로 다른 경기 방식에서도 성적을 내며 경쟁력을 높이고 있다.알토넨의 주짓수 도전에는 가족사도 연결돼 있다. 그의 아버지 고(故) 알토넨 카리는 1980년대 마산 자유무역지역에서 한국노키아 설립에 참여한 핀란드인 엔지니어다.카리는 1984년 12월 한국에 들어와 마산 자유무역지역에서 한국노키아의 생산기지 구축과 설립 과정에 참여했다. 이후 2005년까지 한국에서 근무하며 한국 전자산업 발전과 지역경제 활성화에 기여했다.마산시는 카리 씨의 공로를 인정해 2000년 4월 3일 명예시민증을 수여했다. 그는 한국에서 만난 한국인 여성과 결혼했으며 그렇게 알토넨이 태어나게 됐다. 알토넨에게 마산은 자신의 출생지이면서 아버지가 오랜 기간 활동했던 도시라고 할 수 있다. 카리는 지난 2월 8일 지병으로 세상을 떠났다.알토넨은 지난 7월 경남일보와의 인터뷰에서 "한국노키아의 성공 신화를 이룩한 아버지의 도전 정신을 이어받아 월드 스포츠 무대에서 1등이 되겠다."고 말했다. 부친이 한국의 산업 현장에서 새로운 시장을 개척했다면 딸은 주짓수 무대에서 세계 정상에 도전하고 있는 것이다.학문과 스포츠를 병행하며 미국 무대에서 돌풍을 일으키고 있는 알토넨이 기세를 몰아 세계선수권대회까지 접수 할 수 있을지 귀추가 주목된다.