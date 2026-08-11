'히게단'이 만든 잊지 못할 여름밤

다들 한 번쯤은 떠났던 여행을 회상하고 싶은 순간이 오지 않는가. 그때 생각나는 것이 바로 그 여행지에서 익숙하게 들려왔던 노래다. 특히 일본 여행이라면 내게는 단연 빼놓고 얘기할 수 없는 밴드가 있다. 바로 '오피셜히게단디즘(OFFICIAL HIGE DANDISM, 아래 '히게단')이다. 여행객의 귀를 사로잡는 데 탁월한 히게단은 'pretender'나 'Subtitle'과 같은 주요 명곡을 포함하여 감수성 풍부한 가사와 멜로디로 구성된 여러 곡으로 많은 사랑을 받고 있다.
지난 8일과 9일 오후 서울 송파구에 위치한 케이스포돔(KSPO DOME)에서 '2026 오피셜히게단디즘 아시아 투어 서울(OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2026 in SEOUL)' 공연이 열렸다. 지난 2024년 내한 공연 이후 2년 만에 돌아온 공연이었기에 해당 공연의 표를 구하는 일도 꽤 어려웠다고 전해진다. 기자도 2년 전 떠난 일본 여행 중 길거리에서 우연찮게 접한 히게단 노래 'I LOVE...'를 듣고 반해 지난 9일 콘서트를 관람하게 되었다.
날씨도 도와줬던 히게단 공연