'히게단'이 만든 잊지 못할 여름밤

▲히게단 공연 기념품 중 키링을 구매했다.기념품은 미래의 나에게 좋은 추억을 남겨주니까. 김용진

낭만 가득했던 공연



기사를 쓰는 지금에 와서 생각해 보면 내가 정말 그 속에 있었다는 게 꿈은 아니었을까 싶을 정도로 실감이 나지 않는다. 그만큼 히게단 공연은 강렬했으며, 꿈과 같은 낭만이 있었다.



오후 7시 정각이 되자 히게단 공연을 알리는 팬들이라면 익숙할 멜로디가 나왔다. 2019년경부터 히게단은 미국의 록밴드 '마이 케미컬 로맨스(My Chemical Romance)'의 'Welcome to the Black Parade'라는 음악을 공연 시작 전 BGM으로 사용하고 있다고 한다. 이 내막을 알지 못해 그 음악이 공연 시작을 알리는 BGM임을 몰랐으나, 주변인들은 그때부터 웅성웅성 대기 시작했다.



시간이 몇 분 흘렀을까, BGM이 걷히고 무대에 드러난 히게단은 'Same blue', '宿命(숙명, しゅくめい)', '50%' 세 곡을 연달아 시작했다. 그리고 나서 관객들과의 소통을 이어갔다. 관객들이 준비한 슬로건 이벤트를 보고 감탄하며 능숙한 한국어로 "고마워"를 건네기도 했다. 그 후에도 "오빠 왔다"라던가, "히게단야호" 등의 멘트를 이어갔다. 히게단은 관객들과 꾸준한 소통을 바탕으로 엄청난 환호와 '떼창' 속에서 여과 없이 자신들의 실력을 보며 주며 공연을 마무리 했다.



공연이 끝난 뒤에도 한동안은 자리를 뜨지 못했다. 일본에서 우연히 만난 노래 'I Love...'로부터 시작해 한국에 와서도 이어폰으로 수없이 들었던 노래들이 눈앞에서 연주되고, 그 노래를 좋아하는 수많은 사람들과 같은 공간에서 그 감정을 공유하는 경험은 음악을 듣는 것과는 전혀 다른 감동을 남겼다.



인생 첫 콘서트가 이번 히게단 콘서트였기 때문에, 본인은 이전까지 다른 콘서트를 가본 적이 없었다. 그랬기에 콘서트에 사람들이 열광하고 좋아하는 이유를 자세히 이해하지 못했는데, 이젠 알게 되었다. 어쩌면 좋은 공연이란 몇 곡의 노래만 들려주는 것이 아니라, 훗날 다시 꺼내볼 수 있는 하나의 추억을 만들어 주는 것이 아닐까. 이날 히게단은 관객들의 마음속에 오래도록 빛날 작은 별 하나씩을 남겨주었다. 그리고 기자의 마음에도, 일본 여행의 한 장면에서 시작된 그 별 하나가 더욱 선명하게 빛나기 시작했다.

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