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'히게단'이 만든 잊지 못할 여름밤

'히게단'이 만든 잊지 못할 여름밤

공연장 가득 메운 함성과 떼창… 꿈 같은 낭만이 흐른 시간들

김용진(starlight928)
26.08.11 10:36최종업데이트26.08.11 10:36
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다들 한 번쯤은 떠났던 여행을 회상하고 싶은 순간이 오지 않는가. 그때 생각나는 것이 바로 그 여행지에서 익숙하게 들려왔던 노래다. 특히 일본 여행이라면 내게는 단연 빼놓고 얘기할 수 없는 밴드가 있다. 바로 '오피셜히게단디즘(OFFICIAL HIGE DANDISM, 아래 '히게단')이다. 여행객의 귀를 사로잡는 데 탁월한 히게단은 'pretender'나 'Subtitle'과 같은 주요 명곡을 포함하여 감수성 풍부한 가사와 멜로디로 구성된 여러 곡으로 많은 사랑을 받고 있다.

지난 8일과 9일 오후 서울 송파구에 위치한 케이스포돔(KSPO DOME)에서 '2026 오피셜히게단디즘 아시아 투어 서울(OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2026 in SEOUL)' 공연이 열렸다. 지난 2024년 내한 공연 이후 2년 만에 돌아온 공연이었기에 해당 공연의 표를 구하는 일도 꽤 어려웠다고 전해진다. 기자도 2년 전 떠난 일본 여행 중 길거리에서 우연찮게 접한 히게단 노래 'I LOVE...'를 듣고 반해 지난 9일 콘서트를 관람하게 되었다.

날씨도 도와줬던 히게단 공연

날씨는 화창했다.
날씨는 화창했다.김용진

실제로 히게단은 팬들 사이에서 '아메(비, 雨) 밴드'라는 명칭으로 종종 불리는데, 그 이유는 공연을 할 때마다 자주 비가 왔기 때문이라고 한다. 다행히 이날 공연 당일은 맑고 화창했다. 오후 6시 반경 공연장 앞에 도착했을 땐 수많은 인파가 공연장 앞에 모여 대형 현수막과 함께 사진을 찍고 있었다. 이 기회를 놓칠 수 없어 서둘러 핸드폰을 꺼냈다.

찍은 사진을 확인하기도 전에 발걸음을 옮겨 혹시나 하는 마음을 품고 현장 굿즈 판매대를 가보았다. 아니나 다를까 키링 제품을 제외한 모든 것이 품절이었다. 키링도 빠르게 구매하지 않으면 시간 관계상 구매할 수 없다는 안내 멘트가 들려왔다. 옛날 호텔 키 느낌이 물씬 풍기는 굿즈가 참 개성 있고 '히게단스러운' 느낌이 들어 매우 흡족했다. 특별한 날에 그 날을 추억할만한 매개체를 만드는 것은 미래의 나에게 큰 보상이 되는 것 같다.

히게단 공연 기념품 중 키링을 구매했다. 기념품은 미래의 나에게 좋은 추억을 남겨주니까.
히게단 공연 기념품 중 키링을 구매했다.기념품은 미래의 나에게 좋은 추억을 남겨주니까.김용진

낭만 가득했던 공연

기사를 쓰는 지금에 와서 생각해 보면 내가 정말 그 속에 있었다는 게 꿈은 아니었을까 싶을 정도로 실감이 나지 않는다. 그만큼 히게단 공연은 강렬했으며, 꿈과 같은 낭만이 있었다.

오후 7시 정각이 되자 히게단 공연을 알리는 팬들이라면 익숙할 멜로디가 나왔다. 2019년경부터 히게단은 미국의 록밴드 '마이 케미컬 로맨스(My Chemical Romance)'의 'Welcome to the Black Parade'라는 음악을 공연 시작 전 BGM으로 사용하고 있다고 한다. 이 내막을 알지 못해 그 음악이 공연 시작을 알리는 BGM임을 몰랐으나, 주변인들은 그때부터 웅성웅성 대기 시작했다.

시간이 몇 분 흘렀을까, BGM이 걷히고 무대에 드러난 히게단은 'Same blue', '宿命(숙명, しゅくめい)', '50%' 세 곡을 연달아 시작했다. 그리고 나서 관객들과의 소통을 이어갔다. 관객들이 준비한 슬로건 이벤트를 보고 감탄하며 능숙한 한국어로 "고마워"를 건네기도 했다. 그 후에도 "오빠 왔다"라던가, "히게단야호" 등의 멘트를 이어갔다. 히게단은 관객들과 꾸준한 소통을 바탕으로 엄청난 환호와 '떼창' 속에서 여과 없이 자신들의 실력을 보며 주며 공연을 마무리 했다.

공연이 끝난 뒤에도 한동안은 자리를 뜨지 못했다. 일본에서 우연히 만난 노래 'I Love...'로부터 시작해 한국에 와서도 이어폰으로 수없이 들었던 노래들이 눈앞에서 연주되고, 그 노래를 좋아하는 수많은 사람들과 같은 공간에서 그 감정을 공유하는 경험은 음악을 듣는 것과는 전혀 다른 감동을 남겼다.

인생 첫 콘서트가 이번 히게단 콘서트였기 때문에, 본인은 이전까지 다른 콘서트를 가본 적이 없었다. 그랬기에 콘서트에 사람들이 열광하고 좋아하는 이유를 자세히 이해하지 못했는데, 이젠 알게 되었다. 어쩌면 좋은 공연이란 몇 곡의 노래만 들려주는 것이 아니라, 훗날 다시 꺼내볼 수 있는 하나의 추억을 만들어 주는 것이 아닐까. 이날 히게단은 관객들의 마음속에 오래도록 빛날 작은 별 하나씩을 남겨주었다. 그리고 기자의 마음에도, 일본 여행의 한 장면에서 시작된 그 별 하나가 더욱 선명하게 빛나기 시작했다.
히게단 오피셜히게단디즘 KSPODOME 일본 콘서트

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김용진 (starlight928) 내방

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