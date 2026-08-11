'급조 논란' 블랙핑크 데뷔 10주년 행사, 팬들이 진짜 원한 건

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지난 8일 공개된 '블랙핑크 데뷔 10주년 기념 영상'YG엔터테인먼트
공교롭게도 이번 블랙핑크의 10주년은 비슷한 시기에 YG엔터테인먼트가 진행 중인 그룹 빅뱅의 데뷔 20주년 프로젝트와 맞물리며 묘한 감정을 안겼다. 빅뱅은 8월 19일 20주년을 앞두고 4년 4개월 만에 신곡 'BiiiG'를 발표했다. 고양종합운동장 콘서트도 개최할 예정이다. 뿐만 아니라 롯데백화점과 협업해 잠실 석촌호수 일대를 노란 물결로 물들이는 복합 문화 프로젝트까지 준비하고 있다.
물론 빅뱅의 20주년과 블랙핑크의 10주년을 단순 비교할 수는 없다. 멤버들의 현재 활동 상황도 다르고 팀의 운영 방식 역시 다르기 때문이다. 하지만 케이팝 팬들에게는 같은 기획사를 통해 등장한 두 인기 그룹의 기념일 차이가 더 선명하게 느껴질 수 있을 것 같다.
한쪽은 팬들과 함께하는 대규모 축제의 형태로 20주년을 준비하는 반면, 다른 한쪽은 극소수의 팬만 참여하는 조용한 행사로 10주년을 지내는 모습이 됐으니 말이다.
팬들이 진정 원했던 것은 따로 있었다?