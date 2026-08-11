'급조 논란' 블랙핑크 데뷔 10주년 행사, 팬들이 진짜 원한 건

▲지난 8일 팬덤 소통앱을 통해 진행된 블랙핑크 10주년 기념 온라인 라이브 YG엔터테인먼트

"국내 활동이 없어도 이해했고, 해외 활동이 많아도 기다렸는데 10주년마저 이렇게 지나갈 줄은 몰랐다."



오랜 기간 눈부신 성과를 이어온 블랙핑크가 공백기를 보내는 동안에도 많은 팬들은 묵묵히 기다리며 응원해왔다. 한 팬의 댓글은 그런 아쉬움을 잘 드러내준다.

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"한 시간만이라도 네 명이 함께 앉아 지난 10년을 이야기해줬으면 좋겠다"는 또 다른 팬의 바람처럼, 초대형 축제 대신 그저 멤버 4인이 한자리에 모여 함께 해온 날들을 되돌아보고 고마움을 전하는 자리면 충분했을지 모른다.

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10년이라는 시간은 아티스트의 빛나는 성과만으로 완성되는 것이 아니다. 그 곁을 묵묵히 지켜온 팬들의 성원과 기다림 역시 중요한 부분을 차지하고 있다. 오랜 기간 블랙핑크를 응원해온 팬들에게 10주년이 단순한 숫자 이상의 의미를 갖는 이유도 여기에 있다. 그렇기에 기대했던 모습과 다르게 지나간 데뷔 10주년 기념일은 더욱 아쉬운 기억으로 남을 수밖에 없다.

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