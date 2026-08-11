'여름 폭주' 거포 마법사... 홈런왕·우승 다 잡을까?

케이비리포트

kt 힐리어드의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)후반기 들어 힐리어드는 리그 타자들 중 가장 매서운 방망이를 휘두르고 있다. 후반기 14경기에서 타율 0.411 9홈런 22타점 OPS 1.387로 정교함과 파괴력을 모두 잡았다 . 스윙 궤적을 콤팩트하게 조정하면서도 자신만의 존을 설정해 리그 최상급 파워히터의 면모를 과시하고 있다.전반기 막판까지만해도 김도영(33홈런/KIA)과 오스틴 딘(31홈런/LG)의 경쟁이던 홈런왕 레이스는 힐리어드(29홈런)의 가세로 치열한 삼파전 양상으로 재편된 상태다. 향후 타격 타이틀 경쟁에서도 힐리어드에게 유리한 요소가 적지 않다.타점 부문에서도 1위 오스틴(94타점)에 2개 차로 따라 잡은 힐리어드는 주자가 있는 상황(타율 0.325, 16홈런/79타점)에서 좀더 집중력을 보인다. 여기에 홈런 선두 김도영(33개)이 9월 중순 이후 아시안게임 대표팀 차출로 자리를 비우는 데다 경쟁팀들에 비해 KT의 잔여 경기(47G)가 가장 많이 남아있고 더위에 강하다는 점에서 힐리어드의 역전 가능성이 높게 점쳐진다.