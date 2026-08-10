거장이 설레며 기다리는 피아니스트, 정체 뭐길래

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설리번 포트너 트리오 첫 내한 공연염동교
그는 완성형 피아니스트 같았다. 핵심을 콕콕 찌르는 정갈한 플레이가 돋보였지만, 후반부엔 화려한 기교도 쏟아냈다. 드럼과 베이스 솔로 시에 상체를 찌그러뜨린 채 왼손으로 멜로디만 연주하거나, 그랜드 피아노 내부의 금속 줄을 탁탁 치며 변칙성도 드러냈다.
자신의 연주에 도취했는지 아니면 맘에 안 들었는지 손을 위로 올리는 제스쳐는 얼마 전 모로코 카사블랑카에서 열린 재자블랑카 페스티벌 속 트럼페터 테오 크로커와 닮았다. 과연 두 젊은 음악가의 의중은 무엇일까. 포트너와 크로커는 20년 이상 음악적 우정을 쌓은 죽마고우.
무채색 의상을 두른 3인조는 드러머 퀘스트러브의 더 루츠 같은 힙합그룹 내음이 풍겼지만 외려 포트너에게서 고전음악의 질감도 느꼈는데, 특히 드럼과 베이스의 리듬 섹션이 최소화된 도입부에서 몇 차례 클래시컬 뮤직을 듣는듯한 착각에 빠졌다. 지브리 음악처럼 동화적인 구간도 있었다.
시대와 스타일을 아우르며 이채로운 셋리스트를 완성했다.