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거장이 설레며 기다리는 피아니스트, 정체 뭐길래

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[현장] 설리번 포트너 트리오 첫 내한 공연

염동교(ydk8811)
26.08.10 16:57최종업데이트26.08.10 16:57
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설리번 포트너 트리오 첫 내한 공연
설리번 포트너 트리오 첫 내한 공연염동교

지난 5월 1일서울 소재 오디오가이에서 열린 거장 피아니스트 캐니 배런의 마스터클래스. 질의응답 중 설리번 포트너의 이름이 언급되었다. 얼마 후 배런과 포트너의 합동 공연이 예정되어 있는데 그와 협연할 생각에 설렘과 동시에 긴장된다는 고백이었다. 모든 영예를 이룬 여든셋 거장 피아니스트를 요동치게 하는 39세 피아니스트는 정체가 무얼까.

설리번 포트너는 뉴올리언스 정통 재즈에 현대적 해석을 덧입히면서도 클래식, 가스펠, 블루스 등 다양한 스타일을 선보이며 이름을 알렸다. 그는 제61회 그래미 어워즈 베스트 재즈 보컬 앨범을 포함해 총 세 번 그래미 어워즈에서 수상했다.

8일 서울 강남구 광림아트센터 장천홀에서 설리번 포트너 트리오를 만났다. 이번 내한 공연에선 드러머 케이본 고든, 베이시스트 타이런 앨런과 함께 공연하며, 재즈 삼총사를 구성했다.

완성형 피아니스트

설리번 포트너 트리오 첫 내한 공연
설리번 포트너 트리오 첫 내한 공연염동교

그는 완성형 피아니스트 같았다. 핵심을 콕콕 찌르는 정갈한 플레이가 돋보였지만, 후반부엔 화려한 기교도 쏟아냈다. 드럼과 베이스 솔로 시에 상체를 찌그러뜨린 채 왼손으로 멜로디만 연주하거나, 그랜드 피아노 내부의 금속 줄을 탁탁 치며 변칙성도 드러냈다.

자신의 연주에 도취했는지 아니면 맘에 안 들었는지 손을 위로 올리는 제스쳐는 얼마 전 모로코 카사블랑카에서 열린 재자블랑카 페스티벌 속 트럼페터 테오 크로커와 닮았다. 과연 두 젊은 음악가의 의중은 무엇일까. 포트너와 크로커는 20년 이상 음악적 우정을 쌓은 죽마고우.

무채색 의상을 두른 3인조는 드러머 퀘스트러브의 더 루츠 같은 힙합그룹 내음이 풍겼지만 외려 포트너에게서 고전음악의 질감도 느꼈는데, 특히 드럼과 베이스의 리듬 섹션이 최소화된 도입부에서 몇 차례 클래시컬 뮤직을 듣는듯한 착각에 빠졌다. 지브리 음악처럼 동화적인 구간도 있었다.
시대와 스타일을 아우르며 이채로운 셋리스트를 완성했다.

설리번 포트너 트리오 첫 내한 공연
설리번 포트너 트리오 첫 내한 공연염동교

2018년 데뷔 앨범 <모먼츠 프리저브드(Moments Preserved)>의 오프닝 트랙 '체인징 키즈(Changing Keys)'와 더불어 발매 70주년의 1956년 수작 <더 매그니피센트 새드 존스(The Magnificent Thad Jones)>를 남긴 트럼페터 새드 존스를 리메이크했다. 아방가르드 재즈의 진행형 거두 트럼페터 앰브로스 아킨무시레를 위해 쓴 곡 '에어로바틱스(Aerobatics)'에선 물결치듯 유려한 피아노와 더불어 타이론과 케이본의 솔로가 빛났다.

미국 미시간 대학교에서 특급 재즈 피아니스트 베니 그린을 사사한 케이본 고든이 돋보였는데, 브러시 스틱을 이용한 섬세한 연주와 끝부분을 흰 솜뭉치로 감싼 말렛 스틱을 사용한 '퉁퉁대는' 소리도 구현했다. 얼마 전 가수 박진영이 이야기한 춤의 비법, 즉 상체 중심에서 크게 벗어나지 않는 움직임처럼 케이본도 크지 않은 동작으로 정교하고 효율적인 타주(打奏)를 들을 수 있었다.

명품 공연의 여운을 안고 광림아트센터에서 옥수역까지 걸어가는 길. 도보로 동호대교를 건너며 설리번 포트너 트리오의 신작 <리브 댓 인 데어(Leave That in There)>를 청했다. 상기한 타이론과 케이본이 참여한 작품. 전위적 분위기마저 감돈 '넘버 3(Number 3)'와 '께 디아블로스(Que Diablos)' 두 선공개 트랙이 모두 준수했다.

스페인어로 "이게 무슨 일이야(What the Hell)"란 제목의 '께 디아블로스(Que Diablos)'처럼 포트너의 언행은 개방적이며 젊은 음악가의 혈기가 녹아있었다. 동시에 비밥과 하드밥의 정통을 드러내는 스트레이트 어헤드 재즈의 계승자로서 포트너의 역할도 단단하다. 탁월한 기술과 철학을 담은 설리번 포트너의 첫 내한 공연에 재즈의 과거와 미래가 공존했다.

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대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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