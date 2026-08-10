거장이 설레며 기다리는 피아니스트, 정체 뭐길래

▲설리번 포트너 트리오 첫 내한 공연 염동교

2018년 데뷔 앨범 <모먼츠 프리저브드(Moments Preserved)>의 오프닝 트랙 '체인징 키즈(Changing Keys)'와 더불어 발매 70주년의 1956년 수작 <더 매그니피센트 새드 존스(The Magnificent Thad Jones)>를 남긴 트럼페터 새드 존스를 리메이크했다. 아방가르드 재즈의 진행형 거두 트럼페터 앰브로스 아킨무시레를 위해 쓴 곡 '에어로바틱스(Aerobatics)'에선 물결치듯 유려한 피아노와 더불어 타이론과 케이본의 솔로가 빛났다.



미국 미시간 대학교에서 특급 재즈 피아니스트 베니 그린을 사사한 케이본 고든이 돋보였는데, 브러시 스틱을 이용한 섬세한 연주와 끝부분을 흰 솜뭉치로 감싼 말렛 스틱을 사용한 '퉁퉁대는' 소리도 구현했다. 얼마 전 가수 박진영이 이야기한 춤의 비법, 즉 상체 중심에서 크게 벗어나지 않는 움직임처럼 케이본도 크지 않은 동작으로 정교하고 효율적인 타주(打奏)를 들을 수 있었다.



명품 공연의 여운을 안고 광림아트센터에서 옥수역까지 걸어가는 길. 도보로 동호대교를 건너며 설리번 포트너 트리오의 신작 <리브 댓 인 데어(Leave That in There)>를 청했다. 상기한 타이론과 케이본이 참여한 작품. 전위적 분위기마저 감돈 '넘버 3(Number 3)'와 '께 디아블로스(Que Diablos)' 두 선공개 트랙이 모두 준수했다.



스페인어로 "이게 무슨 일이야(What the Hell)"란 제목의 '께 디아블로스(Que Diablos)'처럼 포트너의 언행은 개방적이며 젊은 음악가의 혈기가 녹아있었다. 동시에 비밥과 하드밥의 정통을 드러내는 스트레이트 어헤드 재즈의 계승자로서 포트너의 역할도 단단하다. 탁월한 기술과 철학을 담은 설리번 포트너의 첫 내한 공연에 재즈의 과거와 미래가 공존했다.





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