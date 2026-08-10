'한국계 UFC 파이터' 타이 밀러, 고프 압도하고 2연승... 두 경기 연속 보너스

UFC 제공

타이 밀러는 부산 출신 할머니를 둔 쿼터 코리안이다.밀러의 성장세가 주목받는 이유는 단순히 연승 때문만은 아니다. 그는 2022년 프로 선수로 데뷔한 뒤 빠르게 성장했다. UFC 공식 프로필에 따르면 복싱을 주무기로 하며, 아마추어 시절 앨버커키 골든글러브에서 두 차례 우승한 경력이 있다.2025년 컨텐더 시리즈에서 드라고를 꺾은 뒤 UFC에 입성했고, 현재까지 UFC에서 두 번의 경기를 모두 승리로 장식했다.이번 경기에서는 특히 타격의 완성도가 눈에 띄었다. 단순히 강한 펀치를 휘두르는 데 그치지 않고 잽으로 거리를 유지하면서 상대의 움직임을 제한했고, 몸통과 안면을 번갈아 공격하면서 고프의 방어를 무너뜨렸다.경기 전 해외 매체들의 전망에서도 밀러의 리치와 타격 능력이 주요 변수로 꼽혔다. 'MMA Mania'는 밀러가 고프보다 약 10㎝ 큰 신장과 12㎝가량 긴 리치를 갖고 있다는 점에 주목했고, 'DraftKings' 역시 밀러의 신체 조건과 최근 경기력을 주요 강점으로 평가했다. 실제 경기에서는 이런 예상이 그대로 나타났다.밀러의 현재 프로 전적은 8승 무패 1무효가 됐다. 26세라는 나이와 아직 UFC에서 두 경기밖에 치르지 않았다는 점을 고려하면 앞으로 성장할 여지도 상당하다. 특히 두 번의 UFC 경기에서 모두 상대를 피니시로 제압했다는 점은 웰터급에서 그의 경쟁력을 보여주는 대목이다.여기에 한국계라는 배경도 국내 팬들의 관심을 끌고 있다. 밀러는 미국에서 성장한 파이터지만 한국과의 가족적 인연이 알려지면서 국내 MMA 팬들에게도 이름을 알리고 있다. 부산 출신 할머니의 영향으로 김치와 쌀밥을 즐기는 등 경기력과 함께 개인적인 배경도 관심을 받고 있다.다만 현재 단계에서 밀러를 UFC 정상급 선수와 직접 비교하기에는 아직 이르다. UFC에서 치른 경기가 두 경기뿐이고, 앞으로 랭킹권 선수들과의 대결을 통해 경쟁력을 확인해야 한다.그럼에도 출발은 인상적이다. UFC 데뷔전에서 1라운드 TKO를 기록했고, 두 번째 경기에서도 상대를 일방적으로 몰아붙인 끝에 3라운드 초반 피니시를 만들었다. 여기에 두 경기 연속 '퍼포먼스 오브 더 나이트'까지 수상했다.UFC는 이미 밀러를 유망주 가운데 한 명으로 주목하고 있다. 이번 승리로 그의 이름은 한 단계 더 올라섰다. 다음 경기에서 어떤 상대와 맞붙느냐도 중요해졌다. 지금까지는 UFC 데뷔 초반의 신예라는 평가를 받았다면, 앞으로는 한 단계 높은 수준의 선수와 경쟁하면서 자신의 위치를 증명해야 한다.'스릴러'라는 별명처럼 경기마다 강렬한 장면을 만들어내고 있는 밀러가 앞으로 UFC 웰터급에서 어디까지 성장할 수 있을지 관심이 커지고 있다.