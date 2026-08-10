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살킬드, 감롯 1라운드 제압... UFC 라이트급 '13연승' 질주

살킬드, 감롯 1라운드 제압... UFC 라이트급 '13연승' 질주

감롯의 그래플링에 정면 대결, 더 강해진 결정력

김종수(oetet)
26.08.10 14:21최종업데이트26.08.10 14:21
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퀼런 살킬드(사진 왼쪽)에게 하체 관절기를 시도하는 마테우슈 감롯
퀼런 살킬드(사진 왼쪽)에게 하체 관절기를 시도하는 마테우슈 감롯UFC 제공

퀼런 살킬드(26, 호주)가 마테우슈 감롯(35, 폴란드)을 1라운드에 제압하며 UFC 라이트급 상위권 진입에 속도를 냈다.

UFC 라이트급 랭킹 12위 살킬드는 9일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있었던 UFC 파이트 나이트 '감롯 vs. 살킬드' 메인이벤트에서 랭킹 8위 감롯을 1라운드 4분 25초 리어네이키드 초크 서브미션으로 꺾었다.

이번 승리로 살킬드는 프로 통산 13승 1패를 기록하며 13연승을 이어갔다. UFC에서도 최근 4경기 연속 1라운드 피니시를 기록하며 상승세를 이어갔다.

경기 전부터 관심을 모은 부분은 그래플링 싸움이었다. 감롯은 오랜 기간 UFC 라이트급 상위권에서 경쟁해온 선수로, 강한 레슬링과 그래플링을 바탕으로 상대를 압박하는 스타일을 갖고 있다.
살킬드 역시 그래플링 능력을 갖춘 선수지만, 상대적으로 경험이 많은 감롯을 상대로 어떤 경기를 펼칠지가 관건이었다.

경기가 시작되자 살킬드는 적극적으로 타격을 시도하며 감롯의 접근을 견제했다. 감롯이 거리를 좁히며 그래플링으로 연결하려는 과정에서도 빠르게 대응하며 자신의 공격 기회를 만들었다. 두 선수의 공방은 케이지 주변에서 그래플링 싸움으로 이어졌다. 감롯이 포지션을 바꾸며 반격을 시도했지만 살킬드는 침착하게 움직이며 유리한 위치를 차지했다.

결국 살킬드가 감롯의 등 뒤를 잡으면서 승부의 흐름이 바뀌었다. 감롯은 탈출을 시도했지만 살킬드는 상대의 움직임을 따라가며 백 포지션을 유지했고, 이어 리어네이키드 초크를 시도했다. 감롯이 방어에 나섰지만 살킬드의 압박을 벗어나지 못했고, 결국 탭을 치며 경기를 포기했다. 경기 시간은 1라운드 4분 25초였다.

퀼런 살킬드(사진 위)는 마테우슈 감롯을 상대로 백포지션을 잘 잡아냈다.
퀼런 살킬드(사진 위)는 마테우슈 감롯을 상대로 백포지션을 잘 잡아냈다.UFC 제공

4경기 연속 1라운드 피니시, 이제는 상위 랭커와의 대결이 관건

살킬드의 상승세는 이번 경기에서 더욱 두드러졌다. 살킬드는 최근 연이어 피니시 승리를 기록하며 UFC 라이트급에서 주목받기 시작했다. 특히 이번 감롯전까지 4경기 연속 1라운드 피니시를 기록했다. 단순히 승수를 쌓는 데 그치지 않고 경기를 빠르게 끝내고 있다는 점이 특징이다.

이번 승리는 상대의 수준에서도 의미가 있다. 감롯은 UFC에서 정상급 선수들과 꾸준히 경쟁해온 베테랑으로, 특히 그래플링을 앞세워 상위권을 지켜온 선수다. 살킬드는 그런 감롯을 상대로 자신의 그래플링 능력을 보여주며 서브미션 승리를 따냈다.

경기 초반 타격으로 상대를 견제한 뒤 그래플링 상황에서 유리한 포지션을 확보했고, 최종적으로 서브미션으로 경기를 마무리했다. 다양한 상황에서 경기를 풀어갈 수 있다는 점을 보여준 경기였다.

살킬드는 프로 데뷔 이후 단 한 차례만 패했으며, 이후 13연승을 달리고 있다. 26세라는 나이까지 고려하면 앞으로 UFC에서 더 많은 경험을 쌓을 수 있다는 부분도 강점으로 꼽힌다.

이번 승리로 살킬드의 다음 상대에도 관심이 쏠리게 됐다. 현재 UFC 라이트급은 정상급 선수들이 촘촘하게 포진해 있어 랭킹 상위권으로 올라가기 위해서는 연속해서 강한 상대를 넘어야 한다.

살킬드는 이번 경기에서 8위 감롯을 꺾었다. 따라서 다음 경기에서는 자신보다 높은 순위의 선수와 맞붙을 가능성이 커졌다. 특히 감롯처럼 오랜 기간 상위권에서 활동한 선수를 1라운드에 제압했다는 점에서 다음 경기부터는 살킬드를 바라보는 시선도 달라질 전망이다.

다만 아직 타이틀 경쟁권에 진입했다고 단정하기는 이르다. 라이트급에는 정상급 선수들이 많고, 타이틀 도전권에 오르기 위해서는 상위 랭커들과의 추가 대결에서 경쟁력을 증명해야 한다.

그럼에도 이번 감롯전은 살킬드에게 분명한 분기점이 됐다. 랭킹 12위였던 선수가 8위 선수를 1라운드 서브미션으로 제압했고, 13연승이라는 기록도 이어갔다. 특히 최근 4경기를 모두 1라운드에서 끝내면서 피니시 능력까지 보여줬다.

살킬드가 다음 경기에서 더 높은 랭커를 상대로도 상승세를 이어간다면 UFC 라이트급의 새로운 타이틀 경쟁자로 자리 잡을 가능성이 크다. 베테랑 감롯을 넘어선 이번 승리는 살킬드의 이름을 라이트급 상위권에 확실하게 알린 경기로 기록될 전망이다.

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