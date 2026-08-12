어릴 땐 몰랐는데... 수영장에서 마주한 낯선 공포

어릴 때는 물이 무섭지 않았다. 깊은 물에도 망설임 없이 뛰어들어 헤엄쳤다. 특히 천장을 바라보며 배영을 할 때는 몸이 두둥실 뜨는 느낌이 묘하면서도 편안했다. 그렇게 물에 나를 맡겼다.그런데 어른이 되어 다시 수영장을 찾은 날, 물이 갑자기 낯설게 느껴졌다. 수영장 특유의 소독약 냄새도, 물안경 너머로 흔들리는 레인 줄도 그대로였는데, 정작 물에 들어가자 호흡을 챙기면서 동시에 팔다리를 움직이는 감각이 어색했다.옆 레인에서 사람들이 매끄럽게 지나가는 동안 나만 자꾸 리듬을 놓쳤고, 물속에 있다는 사실을 의식하는 순간 다리가 제멋대로 허우적거렸다. 몸이 예전보다 무겁게 느껴졌고 숨은 자꾸 짧아졌다. 분명 예전엔 무섭지 않던 깊이가 갑자기 무섭게 느껴졌다. 물이 달라진 게 아니었다. 내 몸이 이전만큼 이 상황을 감당할 수 있다는 확신을 잃은 것이었다.이 낯선 감각을 이겨내 보고자 큰맘 먹고 다양한 수중스포츠에 도전해보기도 했다. 하지만 기댈 곳의 유무에 따라 내 몸이 느끼는 공포의 크기는 극명하게 갈렸다. 실제로 물속에서 페달을 밟는 아쿠아 바이크는 생각보다 괜찮았다. 수영장 바닥에 기구가 단단히 고정돼 있다는 사실이 나에게 안도감을 선사했기 때문이다. 그래서인지, 발밑에 물이 있다는 사실은 크게 개의치 않았다.문제는 프리다이빙이었다. 장비 없이 숨 하나로 깊이 내려가야 한다는 설명을 듣는 순간부터 이미 다리가 떨렸다. 실제로 물속에 들어가 조금씩 깊어지는 수심을 눈으로 확인하자, 발밑이 아득해지는 감각과 함께 숨이 가빠졌다. 같은 물이라도 발이 닿는 곳에 있느냐, 아무것도 붙잡을 게 없는 깊이로 내려가느냐에 따라 두려움의 크기가 완전히 달라진다는 것을 그때 알았다. 저 깊고 고요한 물속에서는 내 몸을 결코 내 마음대로 통제할 수 없을 것이라는 공포가 온몸을 짓눌렀다.