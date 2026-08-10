크리스토퍼 놀런의 집념, <오디세이>가 증명한 것들

▲오디세이 스틸컷 유니버셜 픽쳐스 익숙한 이야기를 흥미롭게 펼치는 방법



<오디세이>는 많은 이들에게 익숙할 수 있는 이야기다. 익숙하지 않다고 하더라도 한번 쯤은 들어봤을 유명한 고전이다. 이런 이야기가 영화로 재해석이 되었을 때, 관객들에게 어떤 느낌으로 다가갈까. 크리스토퍼 놀런은 익숙한 이야기를 매우 흥미롭게 펼치고 있다. <오디세이>에서 이야기의 중간 지점은 없다.



즉 <오디세이아>란 고전의 뿌리를 두고 영화의 모든 요소들이 중요한 열매를 맺는 것처럼 하나의 큰 틀에서 각각의 이야기들이 유기적으로 연결되어 있다. 트로이 목마, 이타카, 그리고 귀향 과정의 이야기들이 개별적 서사가 아니라 유기적으로 연결되어 하나의 이야기로 생동감있게 다뤄진다. 각 인물들은 서로에게 감정적인 영향을 주고 그에 상응하는 피드백으로 연결되어 있다.



또한 크리스토퍼 놀런은 위대한 고전을 시대에 맞춰 재해석한다. 적재적소에 배치한 각 배우들의 탁월한 연기력은 물론이고, 이야기의 스펙터클함을 살려 영화적으로도, 서사적으로도 현시대의 정서에 맞춰 적절히 녹여낸다. 텍스트로는 다소 평면적으로 보여질 수 있는 부분들이 현대의 영화 기술과 크리스토퍼 놀란의 연출, 그리고 할리우드를 만나 입체적으로 재탄생되는 느낌을 갖는다.



인간과 신의 대립으로 비추는 인간의 존엄



오디세우스는 트로이 전쟁 이후 고향(이타카)으로 돌아가고자 한다. 트로이 전쟁의 기간과 귀향 과정에서 허비된 약 20년의 시간 끝에 그는 자신의 부하들을 기리기 위해, 그리고 아내 페넬로페와 아들 텔레마코스에게 돌아가려 한다. 이 시간은 단순히 고향으로 돌아가려는 고행의 시간이 아니라 신들에게 받는 미움을 헤쳐 나가고, 이에 꺾이지 않는 인간의 존엄에 대한 시간이다. 영화에서 줄곧 제우스의 법이 언급되는데 끝내 이를 뒤로 하고 인간에게 시선을 두는 오디세우스를 통해 다시 한번 인간의 가치를 생각해본다.



포세이돈의 미움을 받고 오디세우스는 귀향길의 과정에서 몇몇의 난관을 맞게 된다. 여기서 오디세우스는 포세이돈의 미움뿐만 아니라 부하들의 의심도 함께 받는다. 오디세우스의 지휘력에 의구심을 품게 되는 부하들이지만, 오디세우스는 그들을 내치거나 등지는 것이 아니라 끝까지 지키려 노력한다. 하지만 포세이돈의 미움이나 제우스의 법은 크게 개의치 않으며 오직 부하들과 함께 고향(이타카)로 돌아가는 것에만 집중한다. 오디세우스를 통해 인간의 가치와 존엄을 다시 한번 짚는 것이다.



이타카로 돌아온 오디세우스를 기다리는 것은 구혼자들의 위협이다. 고향에서조차 칼을 들고 싸워야 하는 상황을 통해 고독한 영웅의 비극을 사실적으로 묘사한다. 하지만 비극을 딛고 승리를 얻음으로서 인간의 승리를 조명하고, 소설 <오디세이아>나 영화 <오디세이>의 중심은 인간이라는 것을 담백하게 내세우고 있다.



영화 <오디세이>는 신들이 중심이었던 시대의 이야기를 통해 담백하게 인간을 바라보는 작품이다. 최상의 영화적 기술과 크리스토퍼 놀런의 독보적인 연출, 그리고 고전의 품격을 시대에 맞춰 재해석함에 따라 탄생한 황홀한 결과물이다.



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