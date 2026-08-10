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크리스토퍼 놀런의 집념, <오디세이>가 증명한 것들

크리스토퍼 놀런의 집념, <오디세이>가 증명한 것들

[리뷰] 영화 <오디세이>

지경환(jkh3643)
26.08.10 15:01최종업데이트26.08.10 15:01
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오디세이 스틸컷
오디세이 스틸컷유니버셜 픽쳐스
영화란 예술이 보여줄 수 있는 시각화의 최정점, 그리고 지향점

크리스토퍼 놀런 감독의 영화 <오디세이>가 개봉했다. 그의 또다른 장르적 도전이 영화계에 이슈가 된다. 고전으로 유명한 호메로스의 서사시 <오디세이아>를 영화로 옮겼다. 스릴러부터 드라마, 히어로, SF 부터 최근에는 영화 <오펜하이머>로 전기 장르까지 여러 장르에서 굵직한 획을 그은 크리스토퍼 놀런은 영화 <오디세이>를 통해 고전과 신화, 역사극까지 섭렵하고자 한다. 여기에 그의 유명한 고집인 IMAX 카메라를 적극 활용해 영화 전편을 IMAX 70mm 필름 카메라로 촬영했다. 그렇게 영화 <오디세이>는 역사상 유일한 IMAX 전편 촬영 영화가 된다. 그의 영화적 고집과 집념, 그리고 일관되게 지켜온 시각적 질감에 대한 신념은 이번 <오디세이>에서도 유감없이 적용된다.

고대 그리스가 배경인만큼 영화는 시각적으로 증명해야 할 것들이 많다. 역사적인 배경과 시설물, 인물들의 복장, 공간, 신화 속의 캐릭터 등이다. 현대 영화에서 CG의 실험물이 될 요소들이지만, 크리스토퍼 놀란은 정통법이자 그가 늘 하던 방식으로 승부한다. 언제나 그랬듯 CG를 최소화하고 세트장과 구조물을 실물 크기로 만들며 IMAX 카메라에 담는다. 때문에 시각적 이질감이 전혀 없으며 영화가 전개하는 서사의 몰입을 돕는다. 그리고 자연스러운 시네마틱 연출이 <오디세이>의 이야기를 뒷받침한다. 특히 트로이 전쟁과 각각의 귀향길 에피소드에서 보여지는 영상적 기술력이 상당하다. 그 시대를 그대로 옮겨놓은 듯한 연출과 튀지 않는 영상미는 <오디세이>가 영화적으로 보여줄 수 있는 시각화의 최정점인 것과 동시에 현대 영화계가 지향해야 할 미학이라고 생각한다.

그의 또다른 개성, 비선형적 시간 구성과 플롯

'마법이 존재하던 시기'라는 문구와 함께 영화 <오디세이>는 시작된다. 이처럼 <오디세이>는 고전을 다루면서 신화적인 이야기를 읊는다. 이를 순서대로 나열하는 것이 아니라 비선형적 시간 구성으로 크리스토퍼 놀런의 문법에 맞춰 <오디세이>를 완성한다. 크리스토퍼 놀런은 과거부터 비선형적 시간의 플롯을 자신의 영화에 적용시켜 왔다. 앞선 작품들에서도 그랬고, 이번 <오디세이>에서도 동일하다. 트로이 목마 사건과 오디세우스의 귀향 과정, 그리고 이타카에서 벌어지는 사건들을 겹겹이 교차시켜 다층적으로 전개된다.

영화는 오디세우스(맷 데이먼)를 중심으로 3가지 이야기를 펼쳐놓는다. 모든 것의 전초가 된 트로이 전쟁, 그리고 그를 기다리는 페넬로페(앤 해서웨이)와 텔레마코스(톰 홀랜드), 그리고 안티노오스(로버트 패틴슨)와의 갈등과 대립, 그리고 트로이 전쟁 이후에 고향 이타카로 돌아가려는 오디세우스와 부하들의 귀향 과정이다. 여기에 칼립소(샤를리즈 테론)과 오디세우스의 대화로 귀향을 회상하는 부분을 삽입하며 교차적으로 연출한다. 이런 연출은 영화를 더욱 다채롭게 하는 효과가 있다. 원래도 풍성한 이야기를 영화적으로 더 풍요롭게 펼치는 크리스토퍼 놀런의 독보적인 화법이다.

오디세이 스틸컷
오디세이 스틸컷유니버셜 픽쳐스
익숙한 이야기를 흥미롭게 펼치는 방법

<오디세이>는 많은 이들에게 익숙할 수 있는 이야기다. 익숙하지 않다고 하더라도 한번 쯤은 들어봤을 유명한 고전이다. 이런 이야기가 영화로 재해석이 되었을 때, 관객들에게 어떤 느낌으로 다가갈까. 크리스토퍼 놀런은 익숙한 이야기를 매우 흥미롭게 펼치고 있다. <오디세이>에서 이야기의 중간 지점은 없다.

즉 <오디세이아>란 고전의 뿌리를 두고 영화의 모든 요소들이 중요한 열매를 맺는 것처럼 하나의 큰 틀에서 각각의 이야기들이 유기적으로 연결되어 있다. 트로이 목마, 이타카, 그리고 귀향 과정의 이야기들이 개별적 서사가 아니라 유기적으로 연결되어 하나의 이야기로 생동감있게 다뤄진다. 각 인물들은 서로에게 감정적인 영향을 주고 그에 상응하는 피드백으로 연결되어 있다.

또한 크리스토퍼 놀런은 위대한 고전을 시대에 맞춰 재해석한다. 적재적소에 배치한 각 배우들의 탁월한 연기력은 물론이고, 이야기의 스펙터클함을 살려 영화적으로도, 서사적으로도 현시대의 정서에 맞춰 적절히 녹여낸다. 텍스트로는 다소 평면적으로 보여질 수 있는 부분들이 현대의 영화 기술과 크리스토퍼 놀란의 연출, 그리고 할리우드를 만나 입체적으로 재탄생되는 느낌을 갖는다.

인간과 신의 대립으로 비추는 인간의 존엄

오디세우스는 트로이 전쟁 이후 고향(이타카)으로 돌아가고자 한다. 트로이 전쟁의 기간과 귀향 과정에서 허비된 약 20년의 시간 끝에 그는 자신의 부하들을 기리기 위해, 그리고 아내 페넬로페와 아들 텔레마코스에게 돌아가려 한다. 이 시간은 단순히 고향으로 돌아가려는 고행의 시간이 아니라 신들에게 받는 미움을 헤쳐 나가고, 이에 꺾이지 않는 인간의 존엄에 대한 시간이다. 영화에서 줄곧 제우스의 법이 언급되는데 끝내 이를 뒤로 하고 인간에게 시선을 두는 오디세우스를 통해 다시 한번 인간의 가치를 생각해본다.

포세이돈의 미움을 받고 오디세우스는 귀향길의 과정에서 몇몇의 난관을 맞게 된다. 여기서 오디세우스는 포세이돈의 미움뿐만 아니라 부하들의 의심도 함께 받는다. 오디세우스의 지휘력에 의구심을 품게 되는 부하들이지만, 오디세우스는 그들을 내치거나 등지는 것이 아니라 끝까지 지키려 노력한다. 하지만 포세이돈의 미움이나 제우스의 법은 크게 개의치 않으며 오직 부하들과 함께 고향(이타카)로 돌아가는 것에만 집중한다. 오디세우스를 통해 인간의 가치와 존엄을 다시 한번 짚는 것이다.

이타카로 돌아온 오디세우스를 기다리는 것은 구혼자들의 위협이다. 고향에서조차 칼을 들고 싸워야 하는 상황을 통해 고독한 영웅의 비극을 사실적으로 묘사한다. 하지만 비극을 딛고 승리를 얻음으로서 인간의 승리를 조명하고, 소설 <오디세이아>나 영화 <오디세이>의 중심은 인간이라는 것을 담백하게 내세우고 있다.

영화 <오디세이>는 신들이 중심이었던 시대의 이야기를 통해 담백하게 인간을 바라보는 작품이다. 최상의 영화적 기술과 크리스토퍼 놀런의 독보적인 연출, 그리고 고전의 품격을 시대에 맞춰 재해석함에 따라 탄생한 황홀한 결과물이다.
덧붙이는 글 이 기사는 씨네필매거진에도 실립니다.
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