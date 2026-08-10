사이트 전체보기
2년 만에 돌아온 재벌 3세, 아는 맛이어도 도파민 터지네

2년 만에 돌아온 재벌 3세, 아는 맛이어도 도파민 터지네

[리뷰] SBS <재벌X형사2>

김상화(steelydan)
26.08.10 11:34최종업데이트26.08.10 11:34
구글 검색 선호 출처로 추가
SBS 금토드라마 '재벌X형사2'
SBS 금토드라마 '재벌X형사2'SBS

러시아 드라마 원작 "돈 많은 재벌 3세가 형사가 된다"는 독특한 설정을 앞세웠던 SBS 금토드라마<재벌X형사>(2024년)는 방영 당시 기존 수사물과 차별화된 재미로 시청자들의 눈길을 사로잡았다. 재력으로 수사의 한계를 돌파하는 진이수(안보현 분)라는 엉뚱한 캐릭터와 통쾌한 사건 해결, 코믹한 분위기가 좋은 합을 이뤘고, 이제 2년 만에 두 번째 시즌 <재벌X형사2>로 돌아왔다.

지난 7~8일 방영된 <재벌X형사2>의 출발은 무난해 보이지만 이번 작품 앞에 놓인 환경은 시즌1보다 훨씬 험난해졌다. 역대급 흥행 성적을 남기고 퇴장한 <김부장>의 그림자가 커다란 부담으로 작용하고 있기 때문이다. 여기에 동시간대 경쟁작인 MBC <유부녀 킬러>가 빈틈을 공략하며 인기 선점에 나섰다.

<재벌X형사2>로서는 시즌1의 성공을 이어가는 것만으로도 쉽지 않은 상황에서 전작의 높은 흥행 성적까지 넘어야 하는 셈이다. 그런 의미에서 시즌2의 1~2회는 단순한 귀환 이상의 의미다. 익숙한 캐릭터를 그대로 가져오는 데 그치지 않고 새로운 관계와 인물을 더해 <재벌X형사2>를 봐야 할 이유를 만들어내려는 시도가 눈에 띄기 때문이다.

아는 맛에 도파민 더했다

SBS 금토드라마 '재벌X형사2'
SBS 금토드라마 '재벌X형사2'SBS

<재벌X형사2>에서 가장 먼저 부각되는 대목은 역시 주인공 진이수(안보현 분)의 강력한 존재감이다. 2년이라는 시간이 흘렀지만 진이수는 여전히 전용기를 타고 사건 현장으로 향하고, 막대한 재력과 인맥을 수사에 적극적으로 활용한다. 진지한 수사극에서는 쉽게 볼 수 없는 과장된 설정을 능청스럽게 소화하는 안보현에게 힘입어 작품 특유의 유쾌한 분위기를 완성한다.

시즌2에서는 '철부지 재벌 3세'에서 '정식 형사'가 된 진이수의 달라진 무게감을 코믹하면서도 진지하게 구현하면서, 이전보다 한 뼘 더 성장한 인물이라는 소폭의 변화도 덧붙였다. 폭탄 테러 사건을 맞닥뜨린 진이수는 저돌적으로 수사에 임하면서 사건의 비밀에 차근차근 접근한다.

이어지는 예상 밖의 반전과 마지막 순간의 통쾌한 해결로 이어지는 시리즈 특유의 공식 역시 1~2회에서 여전히 유효하다. '아는 맛' 위에 짜릿한 도파민을 더하면서 '사이다 수사극'의 재미는 한층 극대화된다. 이 과정에서 보여준 진이수의 활약은 시즌1 열혈 팬들에게는 반가운 귀환을 알리는 동시에, 신규 시청자에게는 부담 없이 작품에 입문할 수 있는 통로를 마련한다.

정은채 합류... 색다른 혐관 케미 등장
SBS 금토드라마 '재벌X형사2'
SBS 금토드라마 '재벌X형사2'SBS

시즌제 드라마에서 핵심 인물의 교체는 종종 약점으로 작용한다. <재벌X형사2> 역시 주요 캐릭터의 하차와 합류를 피하지 못했다. 전작의 중심을 이룬 이강현 팀장(박지현 분)의 빈자리를 주혜라(정은채 분)로 채우면서 자연스러운 세대교체를 도모했다.

경찰청 대테러팀 출신 주혜라는 첫 등장부터 폭탄 테러 현장을 장악하는 냉철한 리더십과 군더더기 없는 액션으로 단숨에 시청자들의 시선을 사로잡았다. 특히 경찰학교 시절 진이수를 혹독하게 가르쳤던 '악마 교관'이 바로 주혜라였다는 관계성은 이번 작품의 새로운 축으로 자리 잡는다.

〈재벌X형사2〉의 시작과 동시에 정은채는 냉철한 판단력과 호쾌한 액션 연기를 보여주면서 주혜라라는 캐릭터 등장의 당위성을 단숨에 마련했다. 안보현의 능청스러운 유머와 정은채의 카리스마가 엇박자를 형성하며 만들어내는 '혐관(혐오 관계) 케미'는 전작과 구별되는 색다른 재미를 선사한다.

'빌런' 유승호의 본격 등장 예고
SBS 금토드라마 '재벌X형사2'
SBS 금토드라마 '재벌X형사2'SBS

치열한 금토드라마 경쟁에서 소폭 열세로 출발했지만, 〈재벌X형사2〉는 시즌1의 장점을 유지하면서도 새로운 인물들을 더해 이야기의 변화를 꾀했다. 기존 캐릭터와 새롭게 합류한 배우들이 어떤 관계를 만들어갈지가 향후 전개의 중요한 관건으로 떠올랐다.

특히 2회 쿠키 영상에서 모습을 드러낸 또 다른 재벌 후계자 유성원(유승호 분)의 등장은 눈여겨볼 만하다. 시즌1과 달리 메인 빌런을 초반부터 제시하며 새로운 대립 구도를 예고했기 때문이다. 부와 지위 뒤에 서늘한 본심을 감추고 있는 유성원은 정의 구현을 위해 재력을 사용하는 진이수와 정반대의 길을 걷는 인물로, 두 재벌 3세의 충돌은 이번 작품에 '예측불허' 긴장감을 불어넣을 것으로 보인다.

시즌1의 성공을 넘어야 한다는 부담은 여전히 남아 있지만, 〈재벌X형사2〉는 초반부터 익숙한 재미에 변화를 더하며 자신만의 방향을 제시했다. 과연 진이수와 유성원의 대결이 단순한 선악 구도를 넘어 시즌2만의 독창적인 서사로 확장될 수 있을지, 앞으로의 행보에 시선이 모인다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
재벌X형사2

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김상화 (steelydan) 내방

jazzkid@naver.com

이 기자의 최신기사 '야구 효과' 입증한 티빙…5년 중계권 재계약 승부수