2년 만에 돌아온 재벌 3세, 아는 맛이어도 도파민 터지네

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SBS 금토드라마 '재벌X형사2'SBS
<재벌X형사2>에서 가장 먼저 부각되는 대목은 역시 주인공 진이수(안보현 분)의 강력한 존재감이다. 2년이라는 시간이 흘렀지만 진이수는 여전히 전용기를 타고 사건 현장으로 향하고, 막대한 재력과 인맥을 수사에 적극적으로 활용한다. 진지한 수사극에서는 쉽게 볼 수 없는 과장된 설정을 능청스럽게 소화하는 안보현에게 힘입어 작품 특유의 유쾌한 분위기를 완성한다.
시즌2에서는 '철부지 재벌 3세'에서 '정식 형사'가 된 진이수의 달라진 무게감을 코믹하면서도 진지하게 구현하면서, 이전보다 한 뼘 더 성장한 인물이라는 소폭의 변화도 덧붙였다. 폭탄 테러 사건을 맞닥뜨린 진이수는 저돌적으로 수사에 임하면서 사건의 비밀에 차근차근 접근한다.
이어지는 예상 밖의 반전과 마지막 순간의 통쾌한 해결로 이어지는 시리즈 특유의 공식 역시 1~2회에서 여전히 유효하다. '아는 맛' 위에 짜릿한 도파민을 더하면서 '사이다 수사극'의 재미는 한층 극대화된다. 이 과정에서 보여준 진이수의 활약은 시즌1 열혈 팬들에게는 반가운 귀환을 알리는 동시에, 신규 시청자에게는 부담 없이 작품에 입문할 수 있는 통로를 마련한다.
정은채 합류... 색다른 혐관 케미 등장