2년 만에 돌아온 재벌 3세, 아는 맛이어도 도파민 터지네

▲SBS 금토드라마 '재벌X형사2' SBS

치열한 금토드라마 경쟁에서 소폭 열세로 출발했지만, 〈재벌X형사2〉는 시즌1의 장점을 유지하면서도 새로운 인물들을 더해 이야기의 변화를 꾀했다. 기존 캐릭터와 새롭게 합류한 배우들이 어떤 관계를 만들어갈지가 향후 전개의 중요한 관건으로 떠올랐다.



특히 2회 쿠키 영상에서 모습을 드러낸 또 다른 재벌 후계자 유성원(유승호 분)의 등장은 눈여겨볼 만하다. 시즌1과 달리 메인 빌런을 초반부터 제시하며 새로운 대립 구도를 예고했기 때문이다. 부와 지위 뒤에 서늘한 본심을 감추고 있는 유성원은 정의 구현을 위해 재력을 사용하는 진이수와 정반대의 길을 걷는 인물로, 두 재벌 3세의 충돌은 이번 작품에 '예측불허' 긴장감을 불어넣을 것으로 보인다.



시즌1의 성공을 넘어야 한다는 부담은 여전히 남아 있지만, 〈재벌X형사2〉는 초반부터 익숙한 재미에 변화를 더하며 자신만의 방향을 제시했다. 과연 진이수와 유성원의 대결이 단순한 선악 구도를 넘어 시즌2만의 독창적인 서사로 확장될 수 있을지, 앞으로의 행보에 시선이 모인다.

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