일본축구협회, 한국서 '성 접대' 일본인 심판 조사

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일본축구협회 로고대한축구협회의 외국인 심판 및 감독관 '성 접대' 의혹에 일본인 심판이 포함돼 있어 일본축구협회가 조사에 나섰다.<교도통신>은 9일 일본축구협회가 한국에서 성 접대를 받았다는 일본인 심판 4명을 대상으로 조사를 벌이고 있다고 보도했다.대한축구협회는 2016년 문화체육관광부 감사에서 2011년 3월부터 2012년 3월까지 한국에서 열린 월드컵과 올림픽 예선전 3경기, 평가전 4경기를 합쳐 7경기에서 외국인 심판과 감독관 등 10여 명에게 성 접대를 한 것이 뒤늦게 드러났다.해당 경기의 심판진 국적은 일본, 아랍에미리트, 이란, 바레인, 우즈베키스탄 등으로 전해졌고 한국 대표팀은 이 7경기에서 5승 2무를 기록했다.이 가운데 2012년 월드컵 아시아 3차 예선 한국 대 쿠웨이트 경기의 주심과 부심을 맡았던 일본인 심판 4명 중 2명이 성 접대를 받은 것으로 나타났다. 당시 한국은 쿠웨이트를 2-0으로 이기고 최종 예선에 진출했다.접대 대상으로 언급된 심판 대부분은 이미 은퇴했지만, 일본인 심판 일부는 현재 일본축구협회에서 J리그 심판을 관리하는 매니저로 활동하는 것으로 알려졌다.<교도통신>은 "한국축구협회가 홍명보 전 국가대표팀 감독의 선임 과정에 협회 간부가 부당하게 개입한 의혹으로 국회 청문회가 열리고 경찰도 압수 수색에 나서는 등 혼란이 이어지는 가운데 과거의 성 접대까지 밝혀져 파문을 부르고 있다"라고 보도했다.일본축구협회는 "사실 확인을 하고 있는 중"이라고만 밝히며 해당 심판의 신상은 공개하지 않았다. 다만 성 접대를 받은 의혹이 있는 심판에 대한 조사가 끝나면 결과를 발표할 방침으로 전해졌다.