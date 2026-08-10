일본축구협회, 한국서 '성 접대' 일본인 심판 조사

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대한축구협회의 외국인 심판 및 감독관 '성 접대' 의혹에 일본인 심판이 포함돼 있어 일본축구협회가 조사에 나섰다.
<교도통신>은 9일 일본축구협회가 한국에서 성 접대를 받았다는 일본인 심판 4명을 대상으로 조사를 벌이고 있다고 보도했다.
대한축구협회는 2016년 문화체육관광부 감사에서 2011년 3월부터 2012년 3월까지 한국에서 열린 월드컵과 올림픽 예선전 3경기, 평가전 4경기를 합쳐 7경기에서 외국인 심판과 감독관 등 10여 명에게 성 접대를 한 것이 뒤늦게 드러났다.
해당 경기의 심판진 국적은 일본, 아랍에미리트, 이란, 바레인, 우즈베키스탄 등으로 전해졌고 한국 대표팀은 이 7경기에서 5승 2무를 기록했다.
이 가운데 2012년 월드컵 아시아 3차 예선 한국 대 쿠웨이트 경기의 주심과 부심을 맡았던 일본인 심판 4명 중 2명이 성 접대를 받은 것으로 나타났다. 당시 한국은 쿠웨이트를 2-0으로 이기고 최종 예선에 진출했다.
접대 대상으로 언급된 심판 대부분은 이미 은퇴했지만, 일본인 심판 일부는 현재 일본축구협회에서 J리그 심판을 관리하는 매니저로 활동하는 것으로 알려졌다.
<교도통신>은 "한국축구협회가 홍명보 전 국가대표팀 감독의 선임 과정에 협회 간부가 부당하게 개입한 의혹으로 국회 청문회가 열리고 경찰도 압수 수색에 나서는 등 혼란이 이어지는 가운데 과거의 성 접대까지 밝혀져 파문을 부르고 있다"라고 보도했다.
일본축구협회는 "사실 확인을 하고 있는 중"이라고만 밝히며 해당 심판의 신상은 공개하지 않았다. 다만 성 접대를 받은 의혹이 있는 심판에 대한 조사가 끝나면 결과를 발표할 방침으로 전해졌다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기