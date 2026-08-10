이호재·이한범, 유럽 데뷔전부터 '존재감 폭발'

한국축구의 미래로 불리우는 2000년대생 '젊은 피'들이 유럽무대 이적후 데뷔전에서부터 나란히 강렬한 존재감을 과시하며 청신호를 밝혔다.독일프로축구 분데스리가 2부의 SV 다름슈타트로 이적한 이호재는 유럽무대 데뷔전에서 데뷔골을 터뜨리는 기염을 토했다.이호재는 9일(한국시간) 독일 다름슈타트의 벨렌팔토어 경기장에서 열린 홀슈타인 킬과의 2026-2027시즌 분데스리가 2부 개막전에서 0-2로 뒤지던 후반 다름슈타트의 추격골을 책임졌다.벤치에서 경기를 시작한 이호재는 후반 15분 핀 라켄마허를 대신해 그라운드를 밟으며 유럽 무대 데뷔전을 치렀다. 후반 31분에는 페널티지역 오른쪽에서 카이 클레피시의 패스를 받아 강력한 오른발 슈팅으로 골대를 가르며 추격골을 터뜨렸다.이호재의 골로 흐름을 바꾼 다름슈타트는 후반 41분 알렉산다르 부코티치의 동점골까지 터졌다. 두골차 열세를 극복한 다름슈타트는 2-2로 무승부를 이뤄내며 귀중한 승점 1점을 챙겼다.부상당한 팀동료를 챙기는 남자다운 매너와 근력도 뜻밖의 화제가 됐다. 팀동료인 일본인 선수 후루가와 요스케가 경기중 부상을 당하며 뛸 수없게 되자. 이호재가 직접 후루가와를 양팔로 안아들고 그라운드 밖으로 옮겨주는 이른바 '공주님 안기'를 선보이며 관중들의 박수를 받았다. 이호재의 이 장면은 분데스리가 공식 SNS에서도 "힘 좋은 이호재가 있는 다름슈타트는 들것이 필요 없었다"는 재치있는 문구와 함께 소개되며 화제가 됐다.2000년생인 이호재는 국가대표를 지낸 이기형 옌벤 룽딩(중국) 감독의 아들로도 유명하다. 193㎝의 장신 공격수로서 고려대를 졸업하고 K리그1 명문 포항 스틸러스에서 프로에 데뷔했고, 6시즌간 176경기 51골 6도움을 기록하며 두각을 나타냈다. 연령대별 대표팀을 거쳐 2025 동아시안대회(EAFF E-1 풋볼 챔피언십)에서는 성인 국가대표로 데뷔했다. 홍콩전에서 A팀 데뷔골을 넣으며 차범근-차두리 부자에 이어, 대한민국 국가대표팀 역대 2번째로 아버지 이기형과 함께 부자가 나란히 A매치에서 득점하는 기록을 세웠다.꾸준히 유럽진출을 모색해온 이호재는 지난 7월 29일 여름이적시장에서 다름슈타트로의 이적을 확정했다. 다름슈타트는 '한국축구의 전설' 차범근 전 감독이 분데스리가로 건너가 처음 뛰었던 클럽으로 유명하다. 차범근 이후에도 김진국, 지동원, 백승호 등 여러 선수들이 다름슈타트를 거쳐가며 한국축구와 인연이 깊다. 잔류와 강등을 넘나들던 다름슈타트는 2023-2024시즌 다시 2부로 강등되었고, 지난 2025-2026시즌에는 2부리그 5위를 기록했다.이호재는 K리그1 20라운드 전북 현대 모터스와의 홈경기를 끝으로 포항 팬들에게 직접 작별인사를 전하며 포항에서의 고별전을 마무리했다. 다름슈타트 구단의 공식채널에 따르면 이호재는 팀에 합류하자마자 비공개 연습경기에서 첫 출전과 득점을 기록하며 강렬한 인상을 남겼다. 그리고 두번째 공식경기인 데뷔전이자 분데스리가 개막전부터 또다시 득점포를 가동하며 선수단에 합류한지 2주도 안되어 벌써 빠르게 팀에 녹아드는 적응력을 보여주고 있다.'제2의 김민재'로 불리우는 수비수 이한범(벨기에 클럽 브뤼헤)도 벨기에 리그 데뷔전부터 최고의 활약을 펼쳤다. 이한범은 8일 벨기에 얀 브레이덜 스타디온서 열린 KV 코르트레이크와의 2026~2027시즌 벨기에 주필러리그(1부) 개막전 홈경기에서 선발출전하여 90분 간 철벽 수비를 펼치며 브뤼헤의 3-0 대승에 기여했다.이한범은 공격수들을 제치고 리그 사무국으로부터 경기 최우수 선수(MOM)로 선정되는 기쁨을 누렸다. 벨기에 국가대표로 북중미월드컵에서도 주전으로 출전한 베테랑 센터백 브랜던 메헬레와 수비라인을 형성하며 완벽한 호흡을 선보였다.주필러리그 공식채널에 따르면 이한범은 이날 패스 성공률 95%(122회 성공/128회 시도)에, 볼 경합 성공 12회(지상 4/5·공중볼 8/10), 경합 성공률 80%, 블로킹 2회 등을 기록했다. 결정적인 실점 위기에서는 골라인을 향한 공을 한 차례 걷어내는 등 안정된 호수비를 펼쳤다. 후반 23분엔 브뤼헤의 추가 득점상황에서는 빌드업에 관여하며 득점의 연결고리 역할도 수행했다는 평가다.2002년생인 이한범은 2021년 K리그1 FC서울에서 프로에 데뷔했고, 2023년 덴마크 미트윌란에 입단하여 유럽파의 반열에 올랐다. 2022 항저우 아시안게임에서는 금메달을 획득하며 병역혜택까지 얻었다.이한범은 미트윌란에서 3시즌간 경험을 쌓으며 소속팀의 리그와 컵대회 우승에 기여하고 유럽무대에서도 인정받는 수비수로 성장했다.지난 2026 북중미월드컵에서는 김민재, 이기혁과 함께 대한민국대표팀의 스리백 라인의 오른쪽 스토퍼로 중용되며 조별리그 3경기에서 모두 주전으로 풀타임 출장했다. 한국은 비록 조별리그에서 1승 2패로 탈락했지만 이한범은 그나마 한국대표팀에서 가장 안정적인 활약을 펼친 선수중 한 명으로 호평을 받으며 여러 유럽 구단들의 주목을 받았다.유럽의 축구강국인 벨기에 주펄러리그는, UEFA(유럽축구연맹) 리그 랭킹 8위를 기록하며 5대 빅리그 다음가는 수준의 중상위권 리그로 꼽힌다. 클럽 브뤼헤는 지난 2025-26 시즌 디펜딩 챔피언이자 안더레흐트(34회)에 이어 리그 최다우승 2위(20회)에 올라있는 명문구단이다. 이한범은 미트윌란에서 브뤼헤로 이적하면서 1050만 유로(약 174억 원)의 이적료를 기록하면서 브뤼헤 구단 역사상 수비수 최다 이적료 기록을 갈아치울만큼 많은 기대를 받고 있다.이날 경기는 이한범이 브뤼헤 이적 후 6일만에 치러진 첫 공식전이었고 경기 전까지 이한범이 팀 훈련을 소화한 것은 단 2회에 불과했다.그럼에도 이한범은 첫 경기부터 곧바로 자신의 경쟁력을 증명하면서 덴마크보다 리그 수준이 더 높다고 평가받는 벨기에에서도 충분히 통할 수 있음을 증명했다. 이반 레코 브뤼헤 감독도" 이한범에게 이보다 나은 데뷔전을 바랄 수 없다"라며 칭찬을 아끼지 않았다.이한범은 구단 홈페이지를 통해 "벌써 이곳이 집처럼 편안하게 느껴진다. 앞으로 유럽축구연맹 챔피언스리그를 비롯한 다양한 무대서 강한 상대를 만나야하는데, 매 경기마다 나아지기 위하여 노력할 것 "이라는 데뷔전 소감을 전했다.