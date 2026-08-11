최두호, 8년 만에 UFC 랭킹 재진입 도전…'핏불' 넘으면 다시 톱15

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최두호는 최근 들어 특유의 화력에 더해 노련미도 갖춰가고 있는 모습이다.UFC 제공
'코리안 슈퍼보이' 최두호(35)가 8년 만의 UFC 랭킹 복귀에 도전한다. 9월 20일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 있을 UFC 331대회가 그 무대로, 상대는 벨라토르 전 챔피언 출신인 베테랑 파트리시우 핏불(39, 브라질)이다.
최두호의 UFC 커리어는 한때 누구보다 빠르게 상승했다. 2014년 UFC에 데뷔하기 무섭게 3경기에서 연속 KO승을 거뒀다. 짧은 경기 시간과 폭발적인 타격으로 강한 인상을 남기면서 UFC 페더급의 차세대 스타로 주목받았고, 한때 랭킹 11위까지 올라갔다. 국내 팬들 사이에서도 "정찬성에 버금갈 만한 재목이 나왔다"라며 높은 관심을 받았다.
안타깝게도 상승세는 오래 이어지지 않았다. 2016년 컵 스완슨과의 명승부에서 판정패한 뒤 제레미 스티븐스에게 KO패를 당했고, 이후 부상과 병역 문제 등이 겹치면서 장기간 옥타곤을 떠나야 했다. 결국 2018년 7월 UFC 랭킹에서 이름이 사라졌다.
2019년 복귀전에서 찰스 주르댕에게 아쉬운 역전패를 허용했으나 이후 다시 승리를 쌓아가기 시작했다. 특히 최근 흐름이 인상적이다. 2024년부터 연승을 이어갔고, 올해 5월 열린 경기에서는 브라질의 다니엘 산투스를 상대로 2라운드 KO승을 거뒀다.
< MMA 파이팅 >은 당시 최두호가 초반 산투스의 공세를 버텨낸 뒤 2라운드에 경기 흐름을 뒤집었고, 강력한 바디샷으로 KO승을 거뒀다고 전했다. 경기 직후 최두호는 전 벨라토르 챔피언 파트리시우 핏불을 직접 다음 상대로 지목하기도 했다.
현재 최두호의 통산 전적은 17승 4패 1무다. UFC 복귀 이후에는 1무 뒤 다시 3연승을 달리고 있다.
이번 상대가 핏불이라는 점도 의미가 크다. 핏불은 벨라토르에서 페더급과 라이트급 챔피언을 지낸 베테랑으로 통산 37승 9패를 기록하고 있다. KO·TKO 12승, 서브미션 12승, 판정 13승에서도 알 수 있듯이 다양한 방식으로 승리를 만들어 온 선수다.
최두호에게 이번 매치업은 이름값 높은 베테랑을 상대로 자신의 현재 경쟁력을 확인할 기회인 동시에, 다시 랭킹에 진입할 수 있는 중요한 일전이다.