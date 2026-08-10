아틀레티코 마드리드 No. 7 이강인의 서울 데뷔전 34분

63분 로드리고 멘도사 대신 피치 위로 들어가는 이강인을 잠깐 불러 세운 디에고 시메오네 감독은 이강인에게 귓속말로 구체적인 지시를 내렸고, 이강인은 곧바로 왼발 직접 프리킥을 맨시티 골문을 향해 날렸다. 이렇게 이강인의 아틀레티코 마드리드에서의 새로운 스토리가 시작된 것이다.디에고 시메오네 감독이 이끌고 있는 아틀레티코 마드리드(스페인)가 9일 8시 서울 월드컵경기장에서 벌어진 맨체스터 시티(잉글랜드)와의 프리시즌 친선 게임에서 1대 3으로 역전패했다.지난 시즌 스페니시 프리메라리가 4위 팀 아틀레티코 마드리드가 잉글리시 프리미어리그 2위 팀이자 FA컵 우승 팀 맨체스터 시티를 서울에서 만났다. 한국 국가대표 왼발의 스페셜리스트 이강인이 파리 생 제르맹(프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 빅 뉴스 덕분이기도 했다.전반이 끝나기 전에 아틀레티코 마드리드가 먼저 골을 터뜨리며 새로운 7번 에이스 이강인을 환영하는 분위기를 만들어냈다. 오른쪽 코너킥 세트피스 세컨드 볼 상황에서 모르텐 휠만의 발끝 맞고 흐른 공을 호르헤 도밍게스가 재치있는 오른발 아웃사이드 골(42분 37초)로 밀어넣은 것이다. 이강인의 파리 생 제르맹 시절 동료 골키퍼 지안뤼지 돈나룸마도 도밍게스의 노마크 슛을 막을 수 없는 입장이었다.펩 과르디올라 감독을 떠나보내고 엔조 마레스카(이탈리아) 신임 감독을 데려온 맨체스터 시티는 후반에 완벽한 역전승을 만들어냈다. 왼쪽 날개 공격수 앙투안 세메뇨의 듬직한 활약이 눈부셨다.앙투안 세메뇨가 왼쪽 끝줄까지 완벽하게 돌파하여 얼리 크로스로 내준 공을 오마르 마르무쉬가 슬라이딩 왼발 발리 골(56분 21초)로 1-1 동점을 만들었고, 단 2분 8초만에 역전 결승골까지 같은 그림으로 만들어낸 것이다. 앙투안 세메뇨가 아슬아슬하게 라인 브레이킹을 해냈고 골문 앞 마르무쉬가 오른발 인사이드 슛을 58분 29초에 가볍게 밀어넣었다.그리고 아틀레티코 마드리드 벤치 앞에 무려 10명의 교체 선수가 도열했다. 등번호 7번을 단 이강인을 포함하여 한꺼번에 10명의 선수들을 63분에 한꺼번에 교체한 것이다. 이강인은 교체되어 들어가면서 디에고 시메오네 감독으로부터 귓속말을 듣고는 들어가자마자 오른쪽 측면 직접 프리킥을 왼발 감아차기로 시도했다.이전 파리 생 제르맹 동료 지안뤼지 돈나룸마 골키퍼가 지키고 있는 맨체스터 시티 골문 왼쪽 모서리를 넘어갔지만 아틀레티코 마드리드에서 이강인의 존재감을 분명하게 확인할 수 있는 장면이기도 했다.오른쪽 날개 공격수 또는 세컨드 스트라이커 역할을 맡은 이강인은 76분에 더 좋은 득점 기회를 골문 앞에서 맞이했다. 아르나우 솔라의 컷 백 크로스를 받아 왼발 돌려차기로 맨시티 골문을 노린 것이다. 아쉽게 이번에도 왼쪽 모서리 밖으로 벗어났지만 마크맨을 따돌리며 노마크 슛 기회를 만든 이강인의 움직임은 분명 위력적이었다. 이강인의 아틀레티코 데뷔전은 후반 추가 시간 7분까지 34분간 이루어졌다.맨체스터 시티는 89분 26초에 라얀 아잇-누리가 디빈 무바마의 역습 스루패스를 받아 왼발 쐐기골을 넣어 완벽한 역전승 마침표를 찍어냈다.이제 아틀레티코 마드리드는 프랑스로 날아가 8월 15일 올랭피크 마르세유(프랑스)와 프리시즌 친선 게임을 한 번 더 뛴다. 그 다음 마드리드로 돌아가 8월 20일(목) 오전 4시 말라가 CF와의 2026-27 스페니시 프리메라 리가 시즌 개막전을 준비하게 된다.지난 시즌 잉글리시 FA컵 우승 팀 맨체스터 시티는 곧바로 잉글랜드로 돌아가 16일(일) 오후 11시 프린시팔리티 스타디움(카디프)에서 열리는 아스널 FC(잉글리시 프리미어리그 우승 팀)와의 커뮤니티 실드에 나서게 된다.(8월 9일 일요일 오후 8시, 서울 월드컵경기장)[골-도움 기록 : 호르헤 도밍게스(42분 37초,도움-모르텐 휠만) / 오마르 마르무쉬(56분 21초,도움-앙투안 세메뇨), 오마르 마르무쉬(58분 29초,도움-앙투안 세메뇨), 라얀 아잇-누리(89분 26초,도움-디빈 무바마)](4-4-2, 감독 : 디에고 시메오네)FW : 아데몰라 루크먼(63분↔아르나우 오르티스), 로드리고 멘도사(63분↔MF : 오베드 바르가스(63분↔토마스 르마), 모르텐 휠만(63분↔조니 카르도소), 코케(63분↔파블로 바리오스), 카를로스 마르틴(63분↔이케르 루케)DF : 다니엘 마르티네스, 다비드 한츠코(63분↔아르나우 솔라), 로뱅 르 노르망(63분↔호세 마리아 히메네스), 호르헤 도밍게스(63분↔하비에르 보냐르)GK : 얀 오블락(63분↔살비 에스퀴벨)(4-2-3-1, 감독 : 엔조 마레스카)FW : 오마르 마르무쉬(77분↔라얀 아잇-누리)AMF : 앙투안 세메뇨(63분↔디빈 무바마), 필 포든, 사비뉴(82분↔클라우디오 에체베리)DMF : 티자니 라인더르스, 마테오 코바치치(61분↔니코 곤잘레스)DF : 요수코 그바르디올, 비토르 헤이스(46분↔리코 루이스), 후벵 디아스, 마테우스 누네스GK : 지안뤼지 돈나룸마