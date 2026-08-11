이 남자들이 우리 10대들 미래일까 두렵습니다

대통령 취임식 참석을 자랑하거나 대통령과의 친분을 과시한다. 남성이 사회 체제에 의해 역차별과 불이익을 받고 있다는 피해의식을 전파한다. 반페미니즘이다. 주로 여성이나 사회적 약자, 소수자에게 모욕을 주고 조롱하며 우월한 남성성을 폭력적으로 과시한다.
또 기존 레거시 미디어를, 그 보도를 부정한다. 거짓 선동이라 몰아붙인다. 이들은 뉴미디어와 소셜 미디어에 상주하며 플랫폼 자체를 절대화한다. 시청자들과의 라이브 소통이란 본인들의 무기가 디지털 자본주의 시대에 탄생한 수익의 원천이기기 때문이다. 이들의 주요 시청층 중 일부는 10대 남성들이다. 10대들에게 있어 이들은 연예인, 대통령과 동급이다. 물론, 이들의 모든 행위는 오로지 수익 창출을 위해서다. 고수익 창출을 위해서라면 불구덩이에도 뛰어들 태세다.
최근 대표가 유명을 달리한 신남성연대 얘기가 아니다. 이는 지난 3월 공개된 넷플릭스 다큐멘터리 <루이 서루: 인사이드 더 매노스피어>(이하 <매노스피어>)가 인터뷰한 남성(성) 중심 커뮤니티를 칭하는 매노스피어(Manosphere) 인플루언서들의 특징들이다. 묘하게 닮은 정도가 아니다. 빼다 박았다는 표현이 적확하다. 온라인 플랫폼을 통한 인플루언서들의 성장은 국가와 인종을 가리지 않는 법이지 않은가.
루이 서루(테루)는 (매노스피어들도 인정한) "저명한" 다큐멘터리 작가이자 방송 저널리스트다. <화씨 911>로 칸 황금종려상을 수상한 바 있는 마이클 무어와의 작업으로 출발해 BBC에서 소위 이슈 메이커들과의 인터뷰로 명성을 얻었다. 그는 앞서 2022년 선보인 <루이 서루: 금지된 미국> 3부작을 통해 미국 내 소셜 미디어와 신종 극우와의 관계를 집중 조명하기도 했다.
짐작은 했다. 앞서 열거한 <매노스피어> 속 돈 자랑에 여념 없는 영미권 남자 인플루언서들과 우리 청년 극우 유튜버들이 꽤 닮아 있으리란 사실을. 차이가 있다면 인구가 월등히 적고 언어적 한계가 명확한 우리 쪽이 훨씬 더 즉물적인 대중 집회와 거기서 파생된 분노를 자양분 삼는다는 점일터. 탄식은 그래서 더 커져만 간다.
결론부터 꺼내자면, 불편한 진실은 이거다. 루이 서루가 긴 시간 공을 들여 대면한 영미권 매노스피어 인플루언서들의 현재, 즉 혐오와 차별을 앞세운 채 디지털 상업주의와 소셜 미디어를 등에 업고 돈벌이에 혈안이 돼 극단으로 치닫는 상황이야말로 우리네 청년 극우의 미래일지 모른다는 현실 말이다.
매노스피어란 무엇인가