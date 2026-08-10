달콤하고 끈적한 '엿' 같은 마을, 결국 일냈네

넷플릭스 드라마 <이런 엿 같은 사랑>. 처음에는 도발적인 제목처럼 다가오지만 한 회만 시청해도 제목 참 잘 지었다는 생각이 들게 한다. 갓 뽑아낸 따끈한 엿처럼 달콤하고 끈적한 재미를 선사한다. 시간 가는 줄 모르고 보게 되는 매력적인 작품이다.
여검사 고은새(하영)는 기억과 열 손가락의 지문을 모두 잃어버렸다. 당황한 채 병원에서 눈을 뜬 그녀를 찾아온 건 전직 조폭 출신의 복싱 코치 장태하(정해인). 아무것도 기억하지 못하는 은새에게 태하는 뜻밖의 말을 꺼낸다.
자신과 은새가 연인 관계였다는 것. 기억이 없는 은새는 쉽게 그의 말을 믿지 못한다. 자신의 존재를 통째로 상실한 은새는 하는 수 없이 태하를 따라나설 수밖에 없다. 둘이 도착한 곳은 극 중 매우 외진 시골로 묘사되는 '구진 엿마을'이었다.
제목에 이어 마을 이름까지 굳이 '엿'을 붙여 놓았다. 이 자체가 적절한 복선으로 작용한다. 처음에는 어색하기만 했던 둘의 동거는 회차가 더해갈수록 엿처럼 끈끈한 사랑으로 싹튼다.
개인 구원하는 공동체