'복수의 여왕' 장서희, 대상 '그랜드 슬램' 탈까

SBS 화면 캡처

장서희는 <아내의 유혹>에서 복수를 위해 신분을 바꾼 구은재 역을 맡아 2009년 SBS 연기대상에서 대상을 수상했다.2005년 <사랑찬가>에 출연한 이후 중국에 진출하면서 국내에서 3년여 간 공백기를 가진 장서희는 2008년 SBS 일일 드라마 <아내의 유혹>이라는 또 하나의 '레전드 복수극'에 출연했다. 눈가에 점만 찍으면 7년을 함께 산 남편도, 같은 집에서 살았던 친구도 알아보지 못하는 민소희로 변신해 남편에게 복수를 하는 구은재를 연기한 장서희는 또 한 번 눈부신 열연을 선보이며 2009년 SBS 연기대상에서 대상을 받았다.장서희는 2010년 <산부인과>를 통해 이미지 변신을 시도했지만 시청자들에게는 여전히 은아리영과 구은재의 이미지가 강했다. 이후 2014년 KBS 2TV 일일드라마 <뻐꾸기 둥지>에 출연하면서 지상파 3사의 복수극 일일드라마를 섭렵했다. 2017년에는 <아내의 유혹>을 집필했던 김순옥 작가와 8년 만에 재회한 <언니는 살아있다!>를 시청률 24%로 이끌면서 '복수의 여왕'으로서 위용을 과시했다.2022년 19년 만에 출연한 MBC 일일드라마 <마녀의 게임>이 한 자리 수 시청률에 그치며 기대에 미치지 못했던 장서희는 2014년 <뻐꾸기 둥지> 이후 12년 만에 KBS 2TV 일일드라마 <욕망의 덫>으로 복귀한다. <욕망의 덫>은 KBS 1TV 일일드라마 <여름아 부탁해>와 <으라차차 내 인생>을 모두 시청률 20%로 이끌었던 구지원 작가의 신작으로 장서희는 청마그룹을 집어삼킬 야욕을 키워 온 비극의 설계자 주미란 역을 맡았다.<욕망의 덫>에는 <슈룹>과 <연인>을 통해 얼굴을 알린 전혜원이 살인범이라는 누명을 쓰고 20대 전부를 감옥으로 보내고 복수를 위해 청마그룹 디자인팀에 입사한 고은설을 연기하며 지상파 드라마에서 주연으로 데뷔한다. 작년 <다리미 패밀리>에 출연했던 주새벽은 청마그룹의 상속녀이자 디자인팀 팀장 강해라 역을, 설정환은 청마의 후원을 받으며 자란 청마그룹 전략기획 본부장 차석진 역을 맡았다.현재까지 대한민국 방송 역사에서 지상파 3사 연기대상에서 대상을 모두 수상한 배우는 고두심 배우가 유일하다. 물론 아직은 지나치게 이른 전망이지만 만약 장서희가 <욕망의 덫>을 성공으로 이끌면서 연말 KBS 연기대상에서 대상을 수상한다면 고두심 배우에 이어 역대 두 번째 지상파 연기대상 그랜드슬램을 달성하게 된다. 게다가 장서희는 세 번 모두 복수 소재 일일드라마로 대상을 수상하는 유일한 배우가 될 수 있다.