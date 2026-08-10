'복수의 여왕' 장서희, 대상 '그랜드 슬램' 탈까

KBS 1TV에서는 평일 밤 8시 반 메인 뉴스가 시작되기 30분 전, 일일 드라마를 편성해 50년이 넘는 긴 세월 동안 많은 시청자들의 사랑을 받았다. 복잡한 스토리보다는 온 가족이 부담 없이 시청할 수 있는 가족극을 위주로 편성된 KBS 1TV 일일드라마는 <서울 뚝배기>와 <정 때문에> <노란 손수건> <열아홉 순정> <하늘만큼 땅만큼> <미우나 고우나> <너는 내 운명> 같은 인기 드라마를 끊임없이 배출했다.
하지만 KBS 1TV의 일일드라마는 '가족 드라마'라는 소재의 한계에 부딪혔고 이에 KBS에서는 2013년 2000년대까지 한시적으로 편성했던 2TV의 저녁 일일드라마를 부활시켰다. 2TV의 저녁 일일드라마는 소재에 한계를 두지 않고 복수극과 막장, 피카레스크(악인이 주인공인 작품) 등의 소재를 적극 도입했고 그 결과 KBS 2TV의 저녁 일일드라마는 1TV의 일일드라마와는 다른 매력으로 꾸준한 사랑을 받고 있다.
2020년대 초반까지 20%를 넘나드는 시청률을 기록하며 꾸준한 고정 시청층을 확보했던 KBS 2TV 저녁 일일 드라마는 지난 7일 종영한 <붉은 진주>가 최고 시청률 9.4%에 그치며 부진했다(닐슨코리아 시청률 기준). 이에 KBS는 위태로운 KBS 2TV 저녁 일일드라마의 위상을 되찾기 위해 강력한 구원투수를 투입한다. 자타가 공인하는 '복수의 여왕' 장서희를 전면에 내세운 새 일일 드라마 <욕망의 덫>이다.
긴 무명 생활 끝에 <인어아가씨>로 스타 등극