회사 그만두고 산으로 간 아들, 아버지가 한 선택

조훈성

극단 손수의 <사랑입니까?>(김나정 작, 윤민훈 연출)가 공연된 소극장 마당'소극장마당'에서 극단 손수의 〈사랑입니까?〉(김나정 작, 윤민훈 연출)가 무대에 올랐다. 제목만 보고 가족애를 확인하고 화해에 이르는 작품일 거라 미리 짐작했다. 그러나 이 연극은 '사랑이 무엇인가'라는 낭만적 질문이 아니라 너무 쉽게 '사랑'이란 단어를 말해왔다고, 그리고 그 말은 상대를 향한 공감과 이해가 아니라 단정과 단절의 언어였다고 말하고 있다. 이 작품은 2012년 월드2인극 페스티벌 대상작인데, 오늘 이 연극 역시 단 두 인물, 아버지와 아들의 대화를 통해 가장 친밀한 가족관계 안에서 벌어지는 소통과 감정 표현의 실패를 집요하게 파고들고 있다.이야기는 무난히 사회생활을 하던 서른두 살의 아들 강용진(지민기 연기)이 갑자기 어느 날 모든 인연을 끊고 산으로 들어가면서 시작한다. 그는 텐트 하나에 의지해 자연 속에서 홀로 살아가는데, 아버지 강만열(김용우 연기)은 아들의 사진 한 장을 들고 전국의 산을 헤매다가 마침내 아들이 머무는 산속에서 부자 상봉을 한다. 우연한 듯 필연적인 대면에서 부자는 서로 다른 삶의 방식과 세계관을 드러내며 갈등하게 된다.아버지 강만열의 입장에서는 아들의 산행은 '도피'이며 망가지고 낙오된 삶이다. 안정된 직장과 사회적 관계를 버리고 산속에서 홀로 살아가는 아들의 삶은, 아버지가 믿어온 정상성의 보편적 질서에서 벗어난 선택이기 때문이다. 반면 아들에게 도시는 자신을 규정하고 소비하며 길들이는 공간일 수밖에 없다. 그래서 그가 선택한 산속의 자연인의 삶은 무책임한 이탈이 아니라, 타인의 시선과 사회적 역할로부터 거리를 두려는 절박한 탈주에 가깝다고 할 수 있다. 아들은 사회가 요구하는 삶의 궤도에서 잠시일 수도 있고, 어쩌면 영원히 기존 사회에서 벗어나 이탈함으로써, 비로소 '자신'의 정체성을 제대로 찾을 수 있을 것이라 여긴다.연극에서 말하는 '노마드'의 의미는 단순히 정처 없이 떠도는 사람이라는 사전적 정의에 머무르지 않는다. 노마드적 삶은 고정된 사회정체성, 즉 일정 거주지, 안정된 직업, 사회적 관계의 일반화된 규범을 거부하고 주체적 선택에 의한 이동과 변화 속에서 자기를 스스로 구성하려는 태도라 말할 수 있다. 아들의 텐트는 집을 잃은 사람의 임시 거처가 아니라, 어디에도 완전히 귀속되지 않겠다는 존재 주체의 선언이기도 하다. 그에게 산은 문명 이전의 순수한 낙원이나 도망자가 숨은 도피처가 아니라 사회가 정한 성공과 실패의 규정에서 벗어날 수 있는 최소한의 거리가 있는 사회 밖 자연이다.하지만 〈사랑입니까?〉는 아들 강용진의 노마드적 선택을 섣불리 낭만화하지도 않는다. 사회와의 절연이 곧 자유를 보장하는 것은 아니며, 산 속의 고립이 해방을 뜻하지도 않는다. 아들의 삶은 제도와 규범을 벗어나 스스로 바로 서고자 하는 실험인 동시에, 타인과의 관계를 견디지 못한 상처의 결과이기도 하기 때문이다. 극중 '노마드'와 '건달'의 어원 및 의미 변화를 둘러싼 대목은 이 문제를 환기한다. 한때 자유로운 이동성이나 비정주성을 지시하던 말은 사회적 질서 안에서 무위(無爲)의 무책임, 낙오와 일탈의 낙인으로 변질되기 때문이다. 작품은 바로 그 언어의 변화를 통해, 누가 누구를 정상과 비정상의 경계 밖으로 밀어내고 있는지를 생각하게 한다.'자크 아탈리'의 <호모 노마드, 유목하는 인간>(웅진지식하우스, 2005)에서는 인간을 본래 이동하며 경계를 넘고 새로운 환경에 적응해 온 존재로 바라본다. 여기서 유목성은 특정 유목 집단의 생활양식만이 아니라, 정주 중심 사회의 주변부에서 이동과 변화를 통해 살아가는 인간의 역사적 조건을 말하며, 유목이냐 정주냐의 이분법이 아니라 다양한 경향을 지적하고 있다. 그래서 '들뢰즈'와 '가타리'의 노마드, 즉 앞서의 인간 유형이나 라이프스타일의 이름이라기보다 사유와 삶의 운동 방식으로서의 '노마드'와 차이를 두고 있다. 그렇다면, <사랑입니까?>에서 '강용진'의 노마드적 삶은 한곳에 머무르지 않는 물리적 이동이 아니라, 자신을 규정해 온 가치와 관계의 배치에서 벗어나 다른 삶을 시도하는 운동으로 봐야 하는 것일까?극중 '강용진'이 산으로 들어가는 행위는 '유목성'의 경향이라기보다는 들뢰즈와 가타리의 노마드, '탈영토화'로 읽어야 할 것 같다. 아버지가 말하는 정상성과 일반성의 범주, 다시 말해, 직장·가족·사회적 성공·가장으로서의 역할처럼 한 사람을 안정적으로 묶어 두는 삶의 질서라는 영토를 떠나 텐트라는 임시적 거처로 이동하기 때문이다. 그러자면 아들의 새로운 '재영토화'가 뒤따라야 하는데, 이전의 삶의 틀을 벗어났다면 그 자리에 새로운 관계·습관·공동체·창조적 실천이 구성되어야 한다는 말이기도 하다. 하지만 극중 아들의 텐트는 자유로운 노마드의 기지가 될 수도 있지만, 관계가 완전히 끊긴 채 자기 안으로만 침잠하는 고립의 장소로만 보여진다. 이는 산으로 떠나는 것만으로는 노마드적 삶이 완성되지 않았다는 것을 말한다.