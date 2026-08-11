28일 동안 삼시 세끼 치킨만 먹다 알게 된 사실

엔비디아 젠슨 황은 아마도 숟가락을 얹었을 뿐일 테다. '치맥'이 옥스퍼드 사전에 등재된 것이 벌써 2021년. 'CNN 트레블'의 한국발 관련 기사를 통해 한국식 치킨과 맥주 조합을 소개한 시점도 무려 11년 전이다. 그 사이 K-드라마가 자의 반 타의 반 열심히 치맥을 홍보한 셈이 됐다.
닭, 닭, 닭이다. '치느님'과 '치킨공화국'이란 표현도 어느새 낡은 느낌으로 다가올 만큼 한국의 치킨 사랑은 진행형이다. 거기에 보양식을 애호하는 민족의 취향이 더해진다. 매해 삼복 더위마다 소환되는 삼계탕에 대한 애정은 또 어떠한가. 어제는 삼계탕, 오늘은 치킨 회식이 과장이 아닐 터.
통계를 확인해 볼까. 한국농촌경제연구원 농업전망 통계에 따르면, 2025년 기준 국내 닭(육계, 삼계, 토종닭 포함) 도축 마릿수는 10억 1385마리다. 2018년 처음 10억 마리를 돌파한 이래 2020년 10억 7천 마리를 기록하며 정점을 찍었다. 맞다. 코로나19 팬데믹이 전 세계를 강타한 그 해다. 배달 치킨 수요가 절정에 달했으리란 분석이 가능해진다.
치킨 프랜차이즈 수는 2024년 기준 3만1397개에 달한다. 전년과 비교해 5.3% 늘었다. 국가데이터처가 발표하는 '프랜차이즈 통계 결과' 기준으로, 2018년 2만 5천 개를 돌파한 이래 매년 1천개 가까이 꾸준히 늘어난 결과다. 비프랜차이즈 점포를 포함하면 4만 개 가까울 거라 추산된다. 또 가맹점 수만 놓고 보면 부동의 1위인 편의점의 뒤를 한식과 커피(등 비알코올 음료), 치킨이 뒤쫓는 형국인데, 매출액 기준으론 치킨이 3위로 올라선다.
해외와 비교해도 다를 바 없다. 국민 1명 당 1년에 닭고기를 26마리 정도 소비한다는 통계가 지난 2024년 화제가 됐다. 절대 소비량은 세계 평균을 상회하고, 중국이나 일본과 비교해도 우위다. 이쯤 되면 배달의 민족이 아니라 치킨의 민족이라 불러도 무방하지 않을까.
영국 코미디언은 어쩌다 치킨 마라톤에 나섰나