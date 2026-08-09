아틀레티코 입단 이강인의 첫 출사표 "매 순간 고민, 발전"

스페인의 축구 명문 아틀레티코 마드리드에서 새로운 도전에 나선 '한국 축구의 에이스' 이강인이 의욕 가득한 첫 출사표를 던졌다.
이강인은 지난 8일 서울 목동종합운동장에서 열린 기자회견에서 디에고 시메오네 아틀레티코 감독과 참석하여 새로운 팀에 처음 합류한 소감을 전했다. 아틀레티코는 스페인 라리가에서 레알 마드리드, 바르셀로나와 함께 3대 빅클럽으로 꼽히는 명문 구단이다. 라리가 통산 11회 우승을 차지했고, 코파 델 레이(국왕컵) 10회 우승 및 UEFA 슈퍼컵, UEFA 유로파리그 각 3회 우승 등의 기록을 보유하고 있다.
특히 시메오네 감독이 지휘봉을 잡은 2011-12 시즌부터 각각 두 번의 유로파리그와 라리가 우승, UEFA 챔피언스리그 준우승 등 총 8개의 우승 트로피를 들어 올리며 레알-바르샤와 어깨를 나란히 하는 강호로 올라섰다. 지난 2025-26 시즌에는 바르셀로나-레알-비야레알에 이어 4위를 기록했다.
이강인에게는 3년 만의 라리가 귀환이다. 이강인은 10세에 발렌시아 유소년팀에 입단하며 프로 경력을 시작했고, 마요르카를 거치며 성인 무대에서 주전급 선수로 성장했다. 2023년 7월부터는 프랑스 PSG에 합류하여 124경기 16골 16도움을 기록했고, UEFA 챔피언스리그 2회와 리그1 3회 등 수많은 우승 트로피를 들어 올렸다. 대한민국 국가 대표팀에서는 A매치 50경기에서 11골을 기록 중이고, 카타르 월드컵과 북중미 월드컵에도 참가하며 한국 최고의 선수로 성장했다.
이강인의 새로운 도전
PSG에서 리그 제패는 물론 두 번이나 유럽 정상에 오르는 영광도 누렸지만, 이강인 개인에게는 주전으로서 꾸준한 입지와는 거리가 있었다. 챔피언스리그 결승전에서는 2년 연속 단 1분도 출전하지 못하는 등 정작 빅매치에서는 그리 중용 되지 못했다. 이강인이 고심 끝에 PSG를 떠날 수밖에 없었던 이유였다.
아틀레티코는 이강인을 영입하기 위하여 이적료만 3500만 유로에 옵션 500만 유로가 더해진 총 4천만 유로(약 671억 원)에 달하는 거액을 투자했다. 아틀레티코에서의 이강인은 이제 강팀의 주전이자 에이스로서 팀의 승리를 이끌어낼 수 있는 능력을 증명해야 하는 새로운 도전을 앞두고 있다.
기자회견에 나선 이강인은 한국어와 스페인어 인터뷰를 병행해가면서 차분하고 여유로우면서도 자신감 있는 태도를 보여줬다. 우승이 보장된 PSG라는 명문팀을 떠나 아틀레티코에서 새로운 도전을 결심하게 된 이유에 대해 이강인은 시메오네 감독과 구단이 자신을 진심으로 원한다고 느낀 것이 가장 컸다고 밝혔다.
"22살에 PSG라는 좋은 구단에서 너무 좋은 분들과 동료들을 많이 만나서 개인적으로 발전할 수 있었던 3년이었다. 아틀레티코도 어렸을 때부터 너무 많이 보면서 얼마나 좋은 구단인지 알고 있었기에, 여기에 올 수 있게 되어서 너무 기쁘다. 이적을 결심하게 된 계기는, 감독님과 구단이 저를 너무 원하시는 마음을 느끼게 해 주셨다. 아틀레티코는 작년에도 챔피언스 리그 준결승을 갔고 매년 항상 리그를 우승하려고 싸우는 팀이기 때문에, 제가 이 팀에 와서 더 발전하고, 많은 트로피를 들어올릴 수 있을 것 같아서 선택했다."