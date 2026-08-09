아틀레티코 입단 이강인의 첫 출사표 "매 순간 고민, 발전"

"22살에 PSG라는 좋은 구단에서 너무 좋은 분들과 동료들을 많이 만나서 개인적으로 발전할 수 있었던 3년이었다. 아틀레티코도 어렸을 때부터 너무 많이 보면서 얼마나 좋은 구단인지 알고 있었기에, 여기에 올 수 있게 되어서 너무 기쁘다. 이적을 결심하게 된 계기는, 감독님과 구단이 저를 너무 원하시는 마음을 느끼게 해 주셨다. 아틀레티코는 작년에도 챔피언스 리그 준결승을 갔고 매년 항상 리그를 우승하려고 싸우는 팀이기 때문에, 제가 이 팀에 와서 더 발전하고, 많은 트로피를 들어올릴 수 있을 것 같아서 선택했다."

큰사진보기 ▲2026 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드(AT마드리드)와 맨체스터 시티의 친선경기를 하루 앞둔 지난 8일 서울 양천구 목동종합운동장에서 AT마드리드 이강인이 오픈 트레이닝 도중 미소를 보이고 있다. 2026.8.8 연합뉴스

시메오네 감독도 이강인에 대한 기대감을 숨기지 않았다. 여러 포지션이 가능한 이강인을 아틀레티코에서 '세컨드 스트라이커' 등 어떤 포지션에서 활용할 것인지 다양한 전망이 나오고 있지만, 시메오네 감독은 훈련을 통하여 선수의 장점을 지켜보고 결정하겠다며 신중한 반응을 보였다.



"이강인은 스스로 어떻게 구단을 돕고 싶고 어떤 선수가 되고 싶은지 이야기했다. 이강인이 계속 성장하고 진화하길 바라며, 감독으로서 도울 준비가 되어 있다. 팀에서 어떻게 하면 선수의 기량을 극대화할수 있을지 초점을 맞추고 있다."



또한 시메오네 감독은 이강인의 첫인상이 좋았다며 앞으로 팀에 빠르게 녹아들 것을 기대하는 긍정적인 평가를 내렸다.



"사람은 관계를 맺을 때 첫인상이 중요하다. 이강인이 어제 팀 전체를 식사에 초대했다. 첫인상부터 이강인은 본인이 어떤 선수인지 보여줬다. 그런 행동을 통하여 선수가 얼마나 겸손한지, 얼마나 팀을 위해 뛸 준비가 됐는지 알 수 있다. 한국에서 며칠 훈련해보니 예상대로 노력할 줄 알고 겸손한 선수였다. 그리고 그런 선수가 우리에게 필요한 선수다."



아틀레티코 구단은 새롭게 합류한 이강인에게 상징적인 등번호 '7번'을 부여했다. 2010년대 구단의 전성기를 이끈 레전드 앙투안 그리즈만(프랑스)이 달았던 상징적인 번호이기도 하다. 그만큼 이강인에게 거는 높은 기대를 알 수 있는 대목이다. 하지만 이강인은 등번호에 대한 부담보다는 "팀에 도움이 되는 선수가 되는 것이 더 중요하다"는 성숙한 답변을 남겼다.



"구단에서 7번을 달았던 레전드 선수들이 많다는 걸 잘 알고 있다. 하지만 그런 부분을 생각하는 것보다는, 어떻게 하면 선수로 항상 발전할 수 있을지, 하루하루 최선을 다하여 어떻게 하면 팀에 도움이 되고 우승을 할 수 있는지를 더 생각하고 있다. 그 외적인 부분에 대해서는 그렇게 크게 의식하지 않는다."



"팀을 돕는 선수라는 것 보여줄 것"



이강인이 스스로에 대하여 생각하는 '발전'의 의미는 무엇일까. '명장' 시메오네 감독과 함께하면서 이강인의 축구는 또 어떻게 달라질까.



"파리 생제르맹에 있으면서 많이 발전을 했지만, 어느 구단을 갔었어도 발전을 했을 거라고 생각한다. 국가대표에서도 발전했다. 선수 개인적으로도 그렇고 팀적으로도 그렇고, 저는 매 순간 고민하고 발전하는데 안달이 난 선수라고 생각한다. 아틀레티코에 오면서 또 파리 생제르맹이랑 다른 축구를 하겠지만, 감독님과 동료들과 조금씩 알아가면서 최선을 다해서 감독님이 원하는 선수가 될 수 있도록 노력하겠다."



아틀레티코라는 새로운 구단에서 이강인이 기대하는 새로운 모험과 도전은 무엇일까.



"과거부터 현재까지 항상 승리를 원했다. 이제 아틀레티코라는 구단에서도 승리하기 위해서 왔다. 팀이 승리하기 위해서 이제부터 내가 가진 100%가 아니라 120%로 최선을 다하겠다. 아틀레티코는 그냥 '아틀레티코 마드리드 그 자체'만으로 의미가 있는 구단이다. 굉장히 어렸을 때부터 이 구단을 보면서 항상 하나로 뭉쳐 있다는 느낌을 받았고 굉장히 중요한 것들을 이루어왔다는 것을 안다. 제가 선수로 합류한 이후에도 구단이 성취할 수 있는 많은 성과들을 이룩했으면 좋겠다."



이강인은 한국에서의 일정을 마치고 선수단과 함께 스페인으로 돌아가 홈팬들 앞에서 정식 입단식을 가지게 된다. 아틀레티코 팬들 역시 그리즈만의 뒤를 이어 팀의 에이스 자리를 이어받게 된 새로운 7번에 대한 기대와 관심이 높다.



"아틀레티코 마드리드 팬들이 세계 최고라는 것을 어렸을 때부터 계속해서 봐왔기 때문에, 굉장히 설레고 기대된다. 저는 팀을 돕는 선수이고 그렇게 해서 팬들에게 즐거움을 줄 수 있는 선수라는 것을 보여주고 싶다."



이강인은 9일 서울월드컵경기장에서 열리는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티와 프리시즌 친선 경기를 통하여 아틀레티코 소속으로 첫 데뷔전을 치른다. 한국 팬들 앞에서 이적 이후 새 유니폼을 입고 뛰는 첫 경기라는 점에서도 의미가 남다르다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 2026 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드(AT마드리드)와 맨체스터 시티의 친선경기를 하루 앞둔 지난 8일 서울 양천구 목동종합운동장에서 AT마드리드 이강인이 오픈 트레이닝 도중 미소를 보이고 있다. 2026.8.8시메오네 감독도 이강인에 대한 기대감을 숨기지 않았다. 여러 포지션이 가능한 이강인을 아틀레티코에서 '세컨드 스트라이커' 등 어떤 포지션에서 활용할 것인지 다양한 전망이 나오고 있지만, 시메오네 감독은 훈련을 통하여 선수의 장점을 지켜보고 결정하겠다며 신중한 반응을 보였다.또한 시메오네 감독은 이강인의 첫인상이 좋았다며 앞으로 팀에 빠르게 녹아들 것을 기대하는 긍정적인 평가를 내렸다.아틀레티코 구단은 새롭게 합류한 이강인에게 상징적인 등번호 '7번'을 부여했다. 2010년대 구단의 전성기를 이끈 레전드 앙투안 그리즈만(프랑스)이 달았던 상징적인 번호이기도 하다. 그만큼 이강인에게 거는 높은 기대를 알 수 있는 대목이다. 하지만 이강인은 등번호에 대한 부담보다는 "팀에 도움이 되는 선수가 되는 것이 더 중요하다"는 성숙한 답변을 남겼다.이강인이 스스로에 대하여 생각하는 '발전'의 의미는 무엇일까. '명장' 시메오네 감독과 함께하면서 이강인의 축구는 또 어떻게 달라질까.아틀레티코라는 새로운 구단에서 이강인이 기대하는 새로운 모험과 도전은 무엇일까.이강인은 한국에서의 일정을 마치고 선수단과 함께 스페인으로 돌아가 홈팬들 앞에서 정식 입단식을 가지게 된다. 아틀레티코 팬들 역시 그리즈만의 뒤를 이어 팀의 에이스 자리를 이어받게 된 새로운 7번에 대한 기대와 관심이 높다.이강인은 9일 서울월드컵경기장에서 열리는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티와 프리시즌 친선 경기를 통하여 아틀레티코 소속으로 첫 데뷔전을 치른다. 한국 팬들 앞에서 이적 이후 새 유니폼을 입고 뛰는 첫 경기라는 점에서도 의미가 남다르다. 이강인 ATM 시메오네 데뷔전 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 한화 '다이너마이트 타선' 재건될 수 있을까

스페인의 축구 명문 아틀레티코 마드리드에서 새로운 도전에 나선 '한국 축구의 에이스' 이강인이 의욕 가득한 첫 출사표를 던졌다.이강인은 지난 8일 서울 목동종합운동장에서 열린 기자회견에서 디에고 시메오네 아틀레티코 감독과 참석하여 새로운 팀에 처음 합류한 소감을 전했다. 아틀레티코는 스페인 라리가에서 레알 마드리드, 바르셀로나와 함께 3대 빅클럽으로 꼽히는 명문 구단이다. 라리가 통산 11회 우승을 차지했고, 코파 델 레이(국왕컵) 10회 우승 및 UEFA 슈퍼컵, UEFA 유로파리그 각 3회 우승 등의 기록을 보유하고 있다.특히 시메오네 감독이 지휘봉을 잡은 2011-12 시즌부터 각각 두 번의 유로파리그와 라리가 우승, UEFA 챔피언스리그 준우승 등 총 8개의 우승 트로피를 들어 올리며 레알-바르샤와 어깨를 나란히 하는 강호로 올라섰다. 지난 2025-26 시즌에는 바르셀로나-레알-비야레알에 이어 4위를 기록했다.이강인에게는 3년 만의 라리가 귀환이다. 이강인은 10세에 발렌시아 유소년팀에 입단하며 프로 경력을 시작했고, 마요르카를 거치며 성인 무대에서 주전급 선수로 성장했다. 2023년 7월부터는 프랑스 PSG에 합류하여 124경기 16골 16도움을 기록했고, UEFA 챔피언스리그 2회와 리그1 3회 등 수많은 우승 트로피를 들어 올렸다. 대한민국 국가 대표팀에서는 A매치 50경기에서 11골을 기록 중이고, 카타르 월드컵과 북중미 월드컵에도 참가하며 한국 최고의 선수로 성장했다.PSG에서 리그 제패는 물론 두 번이나 유럽 정상에 오르는 영광도 누렸지만, 이강인 개인에게는 주전으로서 꾸준한 입지와는 거리가 있었다. 챔피언스리그 결승전에서는 2년 연속 단 1분도 출전하지 못하는 등 정작 빅매치에서는 그리 중용 되지 못했다. 이강인이 고심 끝에 PSG를 떠날 수밖에 없었던 이유였다.아틀레티코는 이강인을 영입하기 위하여 이적료만 3500만 유로에 옵션 500만 유로가 더해진 총 4천만 유로(약 671억 원)에 달하는 거액을 투자했다. 아틀레티코에서의 이강인은 이제 강팀의 주전이자 에이스로서 팀의 승리를 이끌어낼 수 있는 능력을 증명해야 하는 새로운 도전을 앞두고 있다.기자회견에 나선 이강인은 한국어와 스페인어 인터뷰를 병행해가면서 차분하고 여유로우면서도 자신감 있는 태도를 보여줬다. 우승이 보장된 PSG라는 명문팀을 떠나 아틀레티코에서 새로운 도전을 결심하게 된 이유에 대해 이강인은 시메오네 감독과 구단이 자신을 진심으로 원한다고 느낀 것이 가장 컸다고 밝혔다.