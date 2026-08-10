다저스 구상에서 사라진 김혜성...탈출이 최선?

오클라호마시티 코메츠

트리플A에서 뛰고 있는 김혜성(출처: 오클라호마시티 구단 SNS)무엇보다 가장 큰 난관은 다저스의 내야 선수층이다. 거액 몸값의 무키 베츠(12년 총액 3억 6500만 달러)와 토미 에드먼(5년 7400만 달러)이 키스톤 콤비를 이루고 있고, 백업으로는 미겔 로하스와 키케 에르난데스가 버티고 있다. 시즌 초 김혜성과 엔트리 경쟁을 펼쳤던 알렉스 프리랜드도 현재 마이너리그에 있지만 여전히 경쟁자다.그럼에도 김혜성의 생존 가능성이 완전히 사라진 것은 아니다. 유격수와 2루는 물론 외야수로도 나설 수 있고 경기 후반 한 점이 필요한 상황에서 대주자로 활용 가치가 있다. 실제로 지난해 다저스는 포스트시즌에서 김혜성을 대주자와 대수비 카드로 활용했다. 멀티 포지션과 주루라는 무기는 여전히 남아있다.다만 올시즌엔 대수비, 대주자 역할조차 경쟁해야 하는 상황이다. 월드시리즈 3연패를 위해 투자를 아끼지 않은 다저스는 공수주 중 하나의 툴이라도 확실한 장점을 가진 백업 자원을 선호한다. 김혜성이 메이저리그로 복귀하기 위해서는 타격의 파괴력을 높이거나 수비나 주루에서 대체 불가의 활약을 보여야 한다.