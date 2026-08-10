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다저스 구상에서 사라진 김혜성...탈출이 최선?

다저스 구상에서 사라진 김혜성...탈출이 최선?

[메이저리그] 지난해 월드시리즈 우승 경험했던 김혜성, 내야 경쟁에서 밀리며 ML 복귀 불투명

케이비리포트(kbreportcom)
26.08.10 17:06최종업데이트26.08.10 17:06
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메이저리그 진출 첫해 월드시리즈 우승을 경험한 김혜성(출처: 다저스구단 SNS)
메이저리그 진출 첫해 월드시리즈 우승을 경험한 김혜성(출처: 다저스구단 SNS)LA다저스

메이저리그 진출 첫 해 월드시리즈 우승 반지를 얻었던 LA 다저스 소속 김혜성의 ML 2년 차가 지난 시즌과는 전혀 다른 방향으로 흘러가고 있다. 올해 시범경기에서 타율 0.407 OPS 0.967로 맹활약을 보이고도 개막 엔트리에서 빠졌던 김혜성은 4월 초 메이저리그로 복귀했지만 5월 28일 이후 다시 트리플A로 내려온 뒤 두 달 넘게 머무르고 있다.

올시즌 메이저리그 성적은 43경기 116타수 30안타 타율 0.259 OPS 0.651이다. 타율만 보면 심각한 부진은 아니지만 장타율이 0.328로 장타 생산력이 확연히 떨어졌다. 지난해 71경기에서 타율 0.280 OPS 0.699를 기록하며 주루와 수비에서까지 기여했던 것과 비교하면 활용 가치가 떨어진 상태다.

반등세를 보여야 할 트리플A에서의 활약도 평범한 수준이다. 올시즌 현재(8/9기준) 58경기에 출장해 타율 0.271 OPS 0.683에 그치고 있다. 최근 4경기 연속 안타를 기록하고는 있지만 지난해 트리플A 37경기에서 OPS 0.793을 기록했던 점을 감안하면 메이저리그 승격을 기대하긴 어려운 타격 성적이다.

트리플A에서 뛰고 있는 김혜성(출처: 오클라호마시티 구단 SNS)
트리플A에서 뛰고 있는 김혜성(출처: 오클라호마시티 구단 SNS)오클라호마시티 코메츠

무엇보다 가장 큰 난관은 다저스의 내야 선수층이다. 거액 몸값의 무키 베츠(12년 총액 3억 6500만 달러)와 토미 에드먼(5년 7400만 달러)이 키스톤 콤비를 이루고 있고, 백업으로는 미겔 로하스와 키케 에르난데스가 버티고 있다. 시즌 초 김혜성과 엔트리 경쟁을 펼쳤던 알렉스 프리랜드도 현재 마이너리그에 있지만 여전히 경쟁자다.

그럼에도 김혜성의 생존 가능성이 완전히 사라진 것은 아니다. 유격수와 2루는 물론 외야수로도 나설 수 있고 경기 후반 한 점이 필요한 상황에서 대주자로 활용 가치가 있다. 실제로 지난해 다저스는 포스트시즌에서 김혜성을 대주자와 대수비 카드로 활용했다. 멀티 포지션과 주루라는 무기는 여전히 남아있다.

다만 올시즌엔 대수비, 대주자 역할조차 경쟁해야 하는 상황이다. 월드시리즈 3연패를 위해 투자를 아끼지 않은 다저스는 공수주 중 하나의 툴이라도 확실한 장점을 가진 백업 자원을 선호한다. 김혜성이 메이저리그로 복귀하기 위해서는 타격의 파괴력을 높이거나 수비나 주루에서 대체 불가의 활약을 보여야 한다.

김혜성에게 트레이드 이적을 조언한 강정호 (출처: 강정호 유튜브)
김혜성에게 트레이드 이적을 조언한 강정호 (출처: 강정호 유튜브)강정호_King Kang 채널

다가올 9월 확대 엔트리(28인 등록)가 첫 번째 기회가 될 수 있다. 하지만 메이저리그 복귀가 곧 포스트시즌 엔트리 등록을 의미하지는 않는다. 현재 다저스의 전력 구도나 전문가들의 예상대로 라면 포스트시즌 엔트리에서 빠질 가능성이 크다. 김혜성이 시즌 막판 제한된 기회에서 얼마나 강한 인상을 남길 수 있느냐가 변수다.

당장의 가을야구 엔트리 진입보다 더 중요한 것은 2027년이다. 김혜성의 계약(3+2년 총액 2200만달러)은 2027년까지 보장돼 있어 당장 다저스를 떠나야 하는 상황은 아니다. 하지만 현재 28살로 절정기를 보내는 김혜성이 메이저리거로 롱런하기 위해 절실한 것은 벤치 대기가 아니라 잦은 경기 출장이다.

다저스가 앞으로도 김혜성에게 백업 역할만 기대한다면 전직 메이저리거이자 히어로즈 선배인 강정호의 조언처럼 트레이드 요청을 포함해 새 팀으로 이적하는 것이 김혜성의 미래에 긍정적일 수 있다. 1년 전과는 사뭇 다른 처지가 된 김혜성이 향후 어떤 선택을 할지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), MLB닷컴, 팬그래프]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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