제주 SK, 전주성에서 1533일 만에 승리

2026 K리그1 결과 (8월 7일 금요일 오후 8시, 전주성)

★ 전북 현대 1-3 제주 SK [골, 도움 기록 : 이승우(57분 57초,도움-이동준) / 네게바(22분 44초,PK), 네게바(69분 51초,도움-아이아스), 네게바(90+7분 3초,도움-아이아스)]

- 공식 관중 : 10,246명

- 주심 : 송민석

◇ 전북 현대 (4-5-1 감독 : 정정용)

FW : 기티스(67분↔콤파뇨)

MF : 이승우, 김진규, 강상윤(87분↔김예건), 맹성웅(77분↔이영재), 이동준(77분↔이탈로)

DF : 최우진, 김영빈, 조위제, 김태환(87분↔김태현)

GK : 송범근

◇ 제주 SK FC (4-5-1 감독 : 세르지우 코스타)

FW : 김신진(17분↔아이아스)

MF : 네게바, 이창민(68분↔권기민), 장민규, 이탈로, 최병욱(62분↔박창준)

DF : 조인정(68분↔정운), 세레스틴, 토비아스, 유인수(89분↔박민재)

GK : 김동준

◇ 2026 K리그1 현재 순위표

1 FC 서울 44점 13승 5무 4패 35득점 17실점 +18

2 울산 HD 37점 11승 4무 7패 35득점 30실점 +5

3 전북 현대 34점 9승 7무 6패 28득점 19실점 +9

4 강원 FC 32점 8승 8무 5패 25득점 17실점 +8

5 제주 SK FC 31점 8승 7무 7패 25득점 24실점 +1

6 FC 안양 30점 7승 9무 6패 30득점 28실점 +2

7 인천 유나이티드 FC 29점 8승 5무 8패 28득점 24실점 +4

8 포항 스틸러스 28점 8승 4무 10패 20득점 24실점 -4

9 대전하나 시티즌 26점 6승 8무 8패 27득점 24실점 +3

10 김천 상무 24점 4승 12무 6패 22득점 28실점 -6

11 부천 FC 1995 24점 5승 9무 8패 21득점 25실점 -4

12 광주 FC 11점 1승 8무 13패 11득점 47실점 -36

제주 SK FC의 새로운 복덩이 네게바가 2026 K리그1 첫 해트트릭 주인공이 되었다. 상대 팀이 지난 시즌 2관왕(K리그1 우승, 코리아컵 우승)에 빛나는 전북 현대였고, 그곳이 마침 전북 현대의 홈 구장 전주성이었으니 더 놀라운 기록이라고 말할 수 있다. 제주 SK는 이 놀라운 승리로 최근 7게임 연속 무패(3승 4무) 행진을 이어나가며 어느덧 순위표를 5위까지 끌어올렸다.세르지우 코스타 감독이 이끌고 있는 제주 SK FC가 지난 8일(토) 오후 8시 전주 월드컵경기장(전주성)에서 열린 2026 K리그1 전북 현대와의 어웨이 게임에서 브라질 출신 날개 공격수 네게바의 해트트릭 맹활약에 힘입어 3-1로 완승을 거뒀다.제주 SK FC가 전북 현대를 이겼던 기록도 2년이 다 되어간다. 2024년 10월 27일 제주 월드컵경기장에서 1-0으로 이긴 뒤 650일 만에 만든 승리라 더 기뻤다. 바로 이곳 전주성에서 이긴 기록을 찾으려면 그보다 2년 이상을 더 거슬러 올라가야 한다. 2022년 5월 28일 전주성에서 당시 제주 SK 유니폼을 입고 맹활약한 주민규(현 대전하나 시티즌 FW)의 멀티 골로 2-0으로 이긴 것이다.그로부터 무려 1533일 만에 제주 SK가 이겼으니 잊을 수 없는 8월의 두 번째 토요일 밤을 만든 것이다. 게임 시작 후 19분 만에 미드필더 이탈로가 페널티킥을 얻어냈다. 이탈로가 과감한 드리블로 파고 들어가는 순간 전북 현대 에이스 이승우가 가로막으며 걸기 반칙을 저지른 것이다. 송민석 주심은 VAR 온 필드 리뷰 절차를 거쳐 이승우의 반칙을 다시 한 번 확인했다.11미터 지점에 공을 내려놓은 제주 SK 날개 공격수 네게바는 정확한 오른발 인사이드 킥으로 22분 44초 첫 골을 넣었다. 이 때까지는 누구도 네게바의 해트트릭 작품을 예상할 수 없었다.전북 현대는 곧바로 센터백 조위제의 오른발 중거리슛(25분)으로 응수 했는데 김동준 골키퍼가 지키고 있는 제주 SK 골문 오른쪽 기둥을 스치는 불운을 겪었다. 2025 시즌 K리그1 우승은 물론 코리아컵 우승 트로피를 들어 올린 전북 현대의 골대 불운은 80분에도 이어져 미드필더 김진규의 인사이드 로빙슛이 크로스바를 때리며 넘어갔다.그래도 전북 현대에서 가장 믿을만한 해결사는 이승우였다. 후반 시작 후 12분을 넘기면서 빠른 역습 드리블을 전개한 이동준이 왼쪽으로 전환 패스를 넘겨주었고, 이 공을 받은 이승우가 완벽한 오른발 감아차기 동점골을 57분 57초에 꽂아 넣었다.전북 현대는 내친김에 역전골 기회도 만들어 새로운 골잡이 기티스가 65분에 제주 SK 골문 바로 앞 왼발 노마크 슛 기회를 잡았지만, 어이없는 헛발질 실수 때문에 수많은 홈팬들 앞에서 고개를 들지 못했다. 그리고 제주 SK 네게바가 완벽한 추가골을 69분 51초에 터뜨렸다. 이번 여름 이적 시장을 통해 새로운 공격 파트너로 데려온 아이아스의 짧은 패스를 받은 뒤 전북 현대 주장 김태환을 따돌리면서 낮게 깔리는 오른발 슛을 전북 현대 골문 왼쪽 기둥 안으로 정확하게 차 넣은 것이다. 국가대표 골키퍼 송범근이 자기 오른쪽으로 몸을 날렸지만 쉽게 쳐낼 수 있는 공이 아니었다.이대로 질 수 없었던 전북 현대는 후반 추가 시간 4분에 교체 멤버 김예건이 날카로운 오른발 슛으로 극장 동점골을 노렸지만 제주 SK 골키퍼 김동준이 그 공을 몸으로 막아냈다. 바로 앞에 떨어진 세컨드 볼 기회에서 제주 SK 간판 미드필더와 같은 이름의 전북 현대 교체 멤버 이탈로가 왼발 슛을 날렸지만 크로스바를 넘어가고 말아 마지막 기회까지 놓친 것이다.반대로 네게바의 해트트릭이 종료 직전에 완성됐다. 오른쪽 코너킥 기회를 짧게 처리한 제주 SK는 아이아스의 놀라운 집중력으로 주저앉아 공을 빼냈고 이 공을 잡은 네게바가 골문 바로 앞에서 강력한 왼발 슛(90+7분 3초)으로 해트트릭을 완성한 것이다.네게바의 해트트릭은 이번 시즌 K리그1 첫 번째 작품이어서 더 뜻 깊은 성과라 말할 수 있다. 2026 K리그2에서는 충남아산 FC의 김종민(5월 9일)과 화성 FC의 플라나(8월 1일) 두 번의 해트트릭 기록이 나왔지만 2026 K리그1에서는 네게바가 처음이다. 2025 K리그1 시즌에 해트트릭 작품이 하나도 안 나왔으니 더 뜻 깊은 승리 마침표가 된 셈이다.제주 SK FC는 네게바의 해트트릭 활약 덕분에 최근 7게임 연속 무패(3승 4무 12득점 8실점) 행진을 이어가면서 순위표를 5위까지 끌어올려 3위 전북 현대를 향해 승점 3점 차로 접근한 것이다. 이제 제주 SK FC(5위)는 광복절(15일, 토) 오후 7시 30분 FC 안양(6위)을 제주 월드컵경기장으로 불러들이며, 전북 현대(3위)는 16일(일) 오후 7시 30분 부천 FC 1995(11위)를 만나러 부천 종합운동장으로 찾아간다.