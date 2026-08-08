"교체 적중"... 용인FC, 부산 꺾고 중위권 도약 발판

용인시민신문

용인FC 김보섭 선수가 팀 승리를 안기는 선취 득점 후 세리머니를 하고 있다. /사진 제공 용인FC교체 카드는 적중했다. 후반 21분 김한서의 크로스를 패널티박스 근처 중앙으로 파고 들던 김보섭이 헤딩으로 부산 골망을 흔들었다. 2026시즌 첫 골을 터뜨린 김보섭은 1골 6도움으로 팀 내 최다 공격 포인트를 기록했다.이후 양 팀은 후반 정규시간까지 상대 골문을 노렸지만 골키퍼 선방과 수비수에 막혀 그대로 경기가 끝나는 줄 알았다. 그러나 후반 44분 석현준이 상대 수비수 반칙으로 얻어낸 프리킥을 수비수 강신명이 추가점을 만들어내며 쐐기를 박았다.신진호가 올린 크로스를 이진섭이 헤딩으로 떨궈놓은 볼을 침투하던 강신명이 오른발 슈팅으로 부산 골키퍼 구상민의 키를 넘기며 추가골을 만들어냈다.경기 종료 직전 석현준이 1대1 돌파 후 찬 슈팅이 구상민의 선방에 막혀 골로 이어지지는 않았다.리그 3위 부산을 2-0 완승을 거두며 승점 3점을 보탠 용인은 승점 20점을 기록하며 경남에 이어 리그 10위로 순위를 끌어올렸다.