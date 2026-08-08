스포츠 인천경기 "교체 적중"... 용인FC, 부산 꺾고 중위권 도약 발판 [K리그2 2026 21라운드] 김보섭 결승골 힘 입어 3연패 리그 3위 부산FC에 2-0 완승 용인시민신문 함승태(yongin21) 26.08.08 17:57최종업데이트26.08.08 17:57 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2jc7e 복사 확대 축소 구글 검색 선호 출처로 추가 최근 3경기에서 2무 1패를 거두며 분위기 반전을 꾀해야 했던 용인FC가 리그 3위 부산FC를 4연패 수렁으로 빠뜨렸다. 큰사진보기 ▲리그 3위 부산FC를 상대로 2-0 완승을 합작한 용인FC 김보섭(왼쪽)ㆍ강신명 선수 /사진 제공 용인FC용인시민신문 공격수 최치웅과 비티뉴를 선발로 내세운 용인FC가 지난 7일 용인미르스타디움에서 열린 하나은행 K리그2 2026 21라운드 부산FC와 경기에서 2-0으로 완승했다. 이날 승리로 용인은 파주, 천안을 밀어내고 10위로 리그 순위를 2계단 끌어올렸다. 전반전 중반까지 두 팀은 공방전을 벌이며 상대 문전을 위협했다. 전반 9분 김한서의 실책을 틈타 기회를 잡은 부산은 김찬의 슈팅을 황성민이 선방하며 위기를 넘겼다. 용인에도 찬스가 찾아왔다. 전반 21분 부산 수비수가 걷어낸 볼을 골 에어리어 중앙에서 가브리엘이 슈팅으로 연결했지만 부산 골키퍼 선방에 막혀 득점으로 이어지지는 않았다. 후반 들어서도 두 팀의 날카로운 공격이 이어졌지만 골은 좀체로 터지지 않았다. 생각대로 경기가 풀리지 않자 용인 최윤겸 감독은 후반 15분 비티뉴를 불러들이고 김보섭을 교체 카드로 꺼내 들었다. 김보섭, 팀 내 최다 공격 포인트 올려 큰사진보기 ▲용인FC 김보섭 선수가 팀 승리를 안기는 선취 득점 후 세리머니를 하고 있다. /사진 제공 용인FC용인시민신문 교체 카드는 적중했다. 후반 21분 김한서의 크로스를 패널티박스 근처 중앙으로 파고 들던 김보섭이 헤딩으로 부산 골망을 흔들었다. 2026시즌 첫 골을 터뜨린 김보섭은 1골 6도움으로 팀 내 최다 공격 포인트를 기록했다. 이후 양 팀은 후반 정규시간까지 상대 골문을 노렸지만 골키퍼 선방과 수비수에 막혀 그대로 경기가 끝나는 줄 알았다. 그러나 후반 44분 석현준이 상대 수비수 반칙으로 얻어낸 프리킥을 수비수 강신명이 추가점을 만들어내며 쐐기를 박았다. 신진호가 올린 크로스를 이진섭이 헤딩으로 떨궈놓은 볼을 침투하던 강신명이 오른발 슈팅으로 부산 골키퍼 구상민의 키를 넘기며 추가골을 만들어냈다. 경기 종료 직전 석현준이 1대1 돌파 후 찬 슈팅이 구상민의 선방에 막혀 골로 이어지지는 않았다. 리그 3위 부산을 2-0 완승을 거두며 승점 3점을 보탠 용인은 승점 20점을 기록하며 경남에 이어 리그 10위로 순위를 끌어올렸다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 덧붙이는 글 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다. 용인시민신문 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 용인시민신문 함승태 (yongin21) 내방 구독하기 자치와 참여시대의 동반자 용인시민신문입니다. 이 기자의 최신기사 무더위쉼터는 먼 나라 이야기... 선풍기로 버티는 홀몸 노인들 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 "교체 적중"... 용인FC, 부산 꺾고 중위권 도약 발판 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP