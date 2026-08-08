12연승 돌풍 살킬드 vs. 감롯... UFC 라이트급 판도 가를 한판

UFC 제공

대회 공식 포스터하지만 이번 상대는 지금까지와는 다르다. 감롯은 UFC 라이트급 최고의 그래플러 가운데 한 명이다.폴란드 단체 KSW에서 두 체급 챔피언을 지낸 그는 UFC에서도 아르만 사루키안, 하파엘 피지예프, 하파엘 도스 안요스 등을 상대로 경쟁력을 입증했다. 특히 폭발적인 레슬링 압박과 끈질긴 체인 테이크다운은 라이트급 최고 수준이라는 평가를 받는다.최근에는 타이틀 경쟁에서 다소 멀어졌지만 여전히 상위권 랭커다. 이번 경기 역시 신예의 돌풍을 막아내야 하는 입장이다.감롯은 경기를 앞두고 가진 'MMA 매니아'와의 인터뷰에서 "많은 사람들이 살킬드를 이야기하지만 이번 경기에서 레벨의 차이를 보여주겠다"고 자신감을 드러냈다. 또한 "UFC는 엔터테인먼트도 중요하다. 예전보다 타격을 적극적으로 활용하는 스타일을 준비했다"고 밝히기도 했다.반대로 살킬드는 '타임스오브인디아(Times of India)'를 통해 감롯을 직접 원했던 상대라고 밝혔다. 그는 "정상급 선수와 싸워야 내가 어디까지 왔는지 알 수 있다. 이번 승리가 타이틀 경쟁의 시작이 될 것이다"고 각오를 전했다.