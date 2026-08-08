12연승 돌풍 살킬드 vs. 감롯... UFC 라이트급 판도 가를 한판

12연승을 달리고 있는 UFC 라이트급 신성 퀼런 살킬드(26·호주)가 대어를 상대로 진검 승부에 나선다.
라이트급 랭킹 12위 살킬드(12승1패)는 오는 9일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있을 UFC 파이트 나이트 '감롯 vs. 살킬드' 메인이벤트에서 랭킹 8위 마테우슈 감롯(35·폴란드)과 맞붙는다.
이번 경기는 살킬드가 UFC에서 처음 치르는 메인이벤트다. 5라운드 경험도 처음이다. 상대 역시 UFC 정상급 랭커인 만큼 지금까지와는 전혀 다른 시험대가 될 전망이다.
살킬드는 최근 UFC에서 가장 빠르게 성장하고 있는 라이트급 기대주로 평가받고 있다. 호주 출신인 그는 UFC 입성 이후 파죽지세를 이어왔다.
폭발적인 타격 능력과 뛰어난 경기 운영을 앞세워 연승을 이어갔고, 최근에는 전 라이트급 타이틀 도전자 베닐 다리우시를 1라운드 TKO로 제압하며 단숨에 랭킹권에 진입했다. UFC 데뷔 후 다섯 경기에서 네 차례 피니시 승리를 거두며 강렬한 인상을 남기고 있다.
정상급 레슬러의 진가 보여줄까