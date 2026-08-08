삼성라이온즈 새 투수 미야모리, 마지막 히든카드 될까

프로야구 삼성 라이온즈가 새 아시아쿼터 투수 미야모리 사토시를 영입하며 또 한번의 마운드 보강에 나섰다.삼성은 7일 일본 출신 투수 미야모리를 이적료를 포함해 총액 7만3000달러에 영입한다고 공식 발표했다. 이로서 기존 아시아 쿼터 투수인 미야지 유라(일본)는 한국야구위원회(KBO)에 웨이버 공시절차를 밟으며 팀을 떠나게 됐다.1998년생인 미야모리는 193㎝, 93㎏의 우수한 신체조건을 갖춘 우완 오버핸드 투수다. 2022년 일본 NPB 라쿠텐 골든이글스에 육성선수로 입단했고 2026에는 NPB 2군리그인 오이식스 니가타 알비렉스 소속으로 활약했다. 2군에서는 주전 마무리로 17세이브를 올리기도 했고, 1군 데뷔 후 22경기 연속 무실점이라는 강렬한 기록을 남기며 한때 주목받기도 했다.미야모리의 일본 프로야구 1군 통산성적은 라쿠텐에서 69경기에 출전해 2승 3패 10홀드 1세이브, 평균자책점 5.10이다. 올해에는 삼성에 입단하기 전까지 니가타에서 일본프로야구 2군에서 17경기에 등판, 5승 5패 평균자책점 4.36을 기록했다.미야모리는 구단을 통하여 "우승 경쟁을 하고 있는 삼성에서 뛰게 돼 기쁘다. 어떤 역할을 맡든 나갈 때마다 좋은 성적을 위해 최선을 다하겠다"는 소감을 전했다.기존 아시아 쿼터 선수 미야지는 올 시즌 36경기에서 1패 3홀드 평균자책점 5.87을 기록한 뒤 한국 팬들과 작별하게 됐다. 당초 영입 당시만 해도 158KM에 이르는 빠른 구속과 구위를 갖춰 김재윤과 함께 마무리 후보로도 거론될만큼 필승조의 한 축을 맡을 것으로 기대됐다.하지만 프로 경험 부족과 고질적인 제구력 문제가 끝내 발목을 잡았다. 미야지는 키움 박수종, LG 박동원, 두산 강승호 등 여러 선수들에게 고의성은 없지만 헤드샷에 가까운 위험한 공을 던져 논란에 휘말렸다. 제구 불안이 심해지며 경기 흐름 자체를 흔드는 장면이 반복되자 삼성 박진만 감독은 결국 미야지를 추격조로도 중요한 상황에서는 더이상 쓰기 어렵다는 평가를 내렸다.다만 미야모리가 미야지보다 당장 삼성 마운드에 얼마나 큰 힘이 되어줄 수 있을지는 아직 미지수다. 일본프로야구가 전형적인 투고타저 리그임을 감안하면, 1군 표본이 적기는 해도 커리어 통산 5점대 자책점에 WHIP(이닝당 출루허용률) 1.55라는 성적은 고개를 갸웃하게 된다.올해 프로야구에서는 아시아쿼터 선수들의 비중이 크게 늘어났고, 대부분은 투수를 영입했다. 10개 구단 가운데 7개 구단이 일본인 투수를 선택할만큼 '일본 선호' 현상이 두드러졌다. 그만큼 한국보다 평균적인 기량이 뛰어나고 선수층이 두터운 일본인 투수들에 대한 신뢰감이 작용했다.하지만 전반기 성적표는 예상과 달랐다. 가장 높은 평가를 받은 선수는, 선발 10승을 달성한 대만 왕옌청(한화 이글스)이었다. 호주 출신 선발 라클란 웰스(LG)는 비록 후반기 들어 급격하게 주춤하고 있지만 전반기 15경기에서는 5승3패, 자책점 2.82로 맹활약을 펼쳤다. 반면 기대감이 높았던 일본인 투수들은 카나쿠보 유토 정도가 꼴찌 키움 히어로즈의 필승조로 안착한 것을 제외하면 대체로 기대에 미치지 못한 경우가 훨씬 더 많았다.삼성 미야지를 비롯하여 두산의 타무라 이치로, 롯데 쿄야마 마사야 등이 성적부진으로 줄줄이 퇴출됐다. SSG의 타케다 쇼타와 KT의 스기모토 코우키 등도 극심한 부진으로 2군에 내려가는 등 KBO리그 적응에 우여곡절을 겪었다. 그나마 최근에는 조금씩 1군에서 역할을 늘려가며 반등 가능성을 보여주고 있는 상황이다. 일본에서 어느 정도 검증된 투수라도 KBO리그에서 무조건 통하지 않는다는 것을 확인했다. 미야모리 역시 KBO리그의 스타일과 환경에 적응하는 시간이 필요할 것으로 예상된다.올해 정상을 노리는 삼성은 후반기 들어 적극적인 마운드 전력보강에 나서고 있다. 특히 아시아쿼터를 포함한 외국인 투수들을 모두 교체하는 결단을 내렸다. 지난달 초 맷 매닝의 부상 대체 선수로 뛴 잭 오러클린과 계약 연장을 포기하고, 메이저리그(MLB) 통산 32승을 거둔 거물급 투수 크리스 페덱을 영입했다. 또다른 에이스급 외국인 투수 아리엘 후라도가 부상을 당하자 역시 MLB 경력을 갖춘 오스틴 보스를 부상 대체 선수로 데려왔다.그럼에도 삼성은 폭염 브레이크 이전 최근 5경기에서 1승 4패로 주춤하고 있었다. 선두 자리를 6연승 행진 중인 KT 위즈에게 내주고 1.5게임차로 2위를 기록중이다. 가뜩이나 주전 선수들이 무더위에 지친 기색을 드러내고 있는 상황에서 11일까지 뜻밖의 여름방학을 맞이하게 된 것은, 삼성에게는 분명 큰 호재로서 후반기 리그 향방에도 큰 변수로 거론되고 있다.삼성이 향후 미야모리를 선발과 불펜 자원 어느 쪽에 무게를 두고 활용할지가 관건이다. 현재 삼성 불펜은 아시아쿼터 효과 없이도 올 시즌 평균자책점 3.74로 이 부문 1위를 달리고 있다. 구원 선두 김재윤(25세이브)을 필두로, 이승민, 배찬승, 최지광, 김태훈, 이승현 등으로 이어지는 필승조가 탄탄하다. 지난해(4.48, 리그 5위)까지 약점으로 꼽혔던 불펜이 이제는 오히려 팀 최대 강점으로 자리 잡았다.반면 선발진은 최근 다소 불안한 실정이다. 삼성은 후반기 시작 후 17경기에서 팀 선발 평균자책점이 5.79에 달했다. 이 기간 선발진은 5승 밖에 거두지 못했고, 퀄리티 스타트(6이닝 이상, 3자책점 이하 투구)는 네 차례뿐이었다. 지난달 29일 KIA전부터 양창섭이 6이닝 6실점, 30일 KIA전에서 크리스 페덱이 5이닝 6실점, 31일 롯데전에서는 원태인이 6.2이닝 6실점을 기록하는 등 선발 투수들의 부진이 계속 이어졌다. 양창섭은 다음 등판인 지난 4일 한화전에서 4.2이닝 3실점으로 5이닝을 채우지 못했다.박진만 감독이 후반기 마운드의 키플레이어로 꼽은 베테랑 우완 최원태가 복귀를 앞두고 있지만, 올시즌 3승4패 평균자책점 5.04로 부침을 겪고 있다. 새로운 외국인 투수들도 아직 KBO리그 적응기를 겪고 있는 상황이다.이미 필승조가 탄탄한 삼성으로서는 미야모리를 유사시 대체선발과 롱릴리프를 모두 소화할수 있는 '전천후 자원'으로 활용할 가능성도 있다. 시즌 후반기 선두권 싸움이 가장 치열해지는 시점에서, 삼성의 과감한 외국인투수 전면 교체 승부수가 어떤 결과로 돌아올지 주목된다.