KT 타선 이끄는 '98억 FA' 듀오

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이번 시즌을 앞두고 kt가 FA로 영입한 최원준(왼쪽)과 김현수(오른쪽)지난 시즌 6년 만에 포스트시즌 무대에 진출하지 못했던 kt. 여러 원인이 있었지만, 타선이 그렇게 좋지는 않았다. 지난 시즌 kt의 팀 타율은 0.253(9위), OPS는 0.706(8위)로 하위권에 있었다. WAR과 wRC+도 스탯티즈 기준으로 각각 16.57, 94.7로 전체 8위였다.설상가상 이번 시즌을 앞두고 kt 타선의 핵심이었던 강백호가 FA 자격을 얻고 한화로 이적을 해버렸다. kt로서는 큰 전력 손실이었다.한화로 간 강백호는 기대에 부응하고 있었다. 86경기 나와 타율 0.307 23홈런 86타점 OPS 0.951을 기록하고 있다. WAR과 wRC+도 스탯티즈 기준으로 2.62, 145.5를 기록하고 있다.그렇다면, kt는 강백호의 공백을 실감하고 있을까? 데이터로만 놓고 보면, 아니라고 말할 수 있다. 이번 시즌 kt의 팀 타율은 0.283로 전체 1위, OPS는 0.771로 전체 4위다. 특히 클러치 능력이 상당한데, 득점권 타율이 0.302로 전체 1위다. 타선의 조직력이 좋다는 증거다.사실 kt는 지난 시즌에는 타선 조직력이 좋지 않았다. 특히 테이블세터가 밥상을 제대로 차리지 못하니, 타선이 힘을 내지 못했다. 실제로 지난 시즌 kt의 테이블세터 성적은 타율 0.260(8위), OPS 0.681(9위)에 그쳤다. 출루율도 0.339(7위)에 불과했다.올해는 다르다. 테이블세터 타율이 0.306(2위), OPS가 0.811(2위)로 둘 다 삼성 다음으로 좋다. 출루율도 0.383로 높은 수치를 보여주고 있다. 이번 시즌을 앞두고, kt가 타선 강화를 위해 FA로 영입한 최원준과 김현수의 효과 덕분이라고 봐도 무방하다.