벌건 대낮에 살인 기계들만 설쳐대는 동네, 남 일이 아닙니다

정말 이상한 영화 <호프>가 상영되고 있다. 관객들의 혼을 쏙 빼놓는 추격 장면으로 가득 찬 역동적인 영화. 처음부터 끝까지 이리로 달리고 저리로 뛰는 인간들의 드라마. 어리석고 괴기스러운 사람들과 출처 불명 외계인들이 각축하는 난장판 영화. 혼란과 무질서, 무능하지만, 살기(殺氣) 하나만은 100% 충전한 채 살아가는 비정한 사람들의 영화.
156분 상영시간이 길게 느껴지지 않게 하는 나홍진 감독의 솜씨는 명불허전 훌륭하다. 우리를 흥분시키고 몸과 마음을 쫄깃쫄깃하게 만드는 '괴물'의 실체가 아주 더디게 드러나기 때문이다. 봉준호의 괴물은 제법 이른 시간에 모습을 드러내지만, <호프>의 괴물은 관객의 기다림이 멈춘 시점에 불쑥 나타난다. 갑작스러움이 전하는 놀랍고도 신선한 충격.
관객을 웃기려는 시나리오의 의도는 매번 빗나가지만, 그렇다고 실망할 이유는 없다. <호프>의 초점은 웃음에 있지 않기 때문이다. 사건과 인물들의 긴장과 이완이 때때로 상호 엇박자를 보여주지만, 영화는 지리멸렬한 상황까지는 밀려나지 않는다. 그것은 <호프>에서 감독이 전하는 명시적인 주제 의식이 처음부터 끝까지 일관성을 가지기 때문이다.
멸공과 필살의 시공간